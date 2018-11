"KITT, te necesito", Elon Musk anuncia que los Tesla nos seguirán solos y se controlarán desde el móvil como un coche teledirigido

Para 2019 se espera que Tesla empiece a desplegar su plataforma 'Hardware 3', una mejoría de su función Autopilot que traerá la conducción autónoma a sus coches. Pero antes de llegar a esa fase, Elon Musk ha anunciado en su cuenta de Twitter otra nueva actualización que llegará en las próximas seis semanas a todos los Tesla con Hardware 2+.

A través de una actualización OTA (over the air), los usuarios que tengan un coche Tesla con menos de dos años de antigüedad recibirían la nueva función 'Advanced Summon'. Se trata de una renovación de su herramienta para convocar el coche. En la versión actual sus funciones son muy básicas y principalmente permiten que el coche se active solo y se mueva adelante o atrás hasta unos 12 metros.

Con esta nueva actualización prometida, los coches Tesla podrán iniciarse, salir del parking, localizar un aparcamiento, reconocer señales de tráfico y aparcar. Hasta ahora su 'Tesla AutoPark' podía identificar posibles aparcamientos y sugerirlos, dentro de seis semanas podrán hacerlo sin asistencia del conductor, según Musk.

Además de poder activarse y aparcar, el nuevo Autopilot podrá utilizar la geolocalización del móvil para encontrar la posición y llegar hasta ahí. Con el botón de convocar, según se ha descrito, los usuarios podrán configurar el coche para que este les siga como una mascota. Una función que también nos recuerda algunas de las aptitudes de KITT, el automóvil con inteligencia artificial de Michael Long.

Car will drive to your phone location & follow you like a pet if you hold down summon button on Tesla app