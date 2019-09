Tesla Software Version 10.0: Netflix, Spotify, 'Cuphead' y todas las novedades de la nueva actualización para los coches Tesla

Ha pasado menos de un año desde la llegada de la actualización a Software Version 9.0, y hoy Tesla está lanzando ya 'Software Version 10.0' (V10). Se trata de la más reciente actualización para coches Tesla, la cual incluye un montón de novedades, tanto de entretenimiento como de seguridad.

La Tesla V10 se identifica como la 'versión 2019.32.10' y estará llegando desde hoy a todos los coches Tesla de forma gradual, siendo los primeros aquellos que tengan activadas las funciones de Full Self-Driving (FSD), y la "descarga avanzada" en la configuración del vehículo.

Hay que recordar que esta actualización se hace de forma automática vía OTA, y al tratarse de una actualización mayor se suele instalar durante la noche con el coche cargando, aunque se puede forzar la instalación, algo muy similar a lo que ocurre con los smartphones.

Conozcamos todas sus novedades:

Tesla Theater

Tal y como se había adelantado hace unas semanas, los coches Tesla podrán usar su pantalla central para conectarse y ver contenido de Netflix, YouTube y Hulu, éste último sólo en Estados Unidos. Para el caso de China, los servicios serán iQiyi y Tencent Video access.

Con esto los usuarios podrán ver el contenido en streaming de su servicio favorito, siempre y cuando el coche esté detenido, ya que la idea es poder tener una fuente de entretenimiento mientras se carga el coche o se espera a alguien.

Elon Musk mencionó que esta nueva función 'Tesla Theater' aprovechará todos los altavoces del coche para tener un sonido envolvente. Asimismo, será compatible con nuestro smartphone, desde donde podremos enviar contenido a la pantalla del coche Tesla.

Spotify

Esta novedad es más para el mercado norteamericano, ya que en Europa sí existía la posibilidad de conectarse a una cuenta de Spotify desde un Tesla. Ahora con Software V10, Spotify estará disponible en todas las regiones donde esté disponible el servicio.

Cabe señalar que necesitaremos una cuenta Premium para poder usar Spotify, y así se sume a los actuales Radio Slacker y TuneIn.

'Car-aoke'

Si son de aquellos que les gusta cantar a todo volumen en el coche, Tesla tiene una buena noticia. La nueva función 'Car-aoke' mostrará la letra de las canciones en pantalla. Sólo será compatible con algunas canciones, pero afirman que se irán añadiendo más con el paso del tiempo.

Tesla Arcade

Otra de las novedades que ya se había adelantado es la llegada de Tesla Arcade, una función que convierte a un coche Tesla en una consola de videojuegos con ruedas. En este caso, todos los actuales juegos de Atari así como 'Beach Buggy Racing 2', se encontrarán en este apartado listos para jugar.

Como novedad, también está la llegada de 'Cuphead' a Tesla Arcade, el cual se podrá controlar con cualquier mando conectado al USB del coche, y donde incluso estará disponible la opción de dos jugadores. Hay que recordar que Tesla Arcade sólo se podrá usar cuando el coche esté detenido.

Recomendación de sitios

Para esta V10, Tesla ha añadido nuevas funciones de recomendación de sitios a sus mapas, que serán conocidas como "I'm Feeling Lucky" y "I'm Feeling Hungry". Al elegir la primera, el coche nos propondrá una ruta hacia un sitio turístico o interesante dentro del rango de autonomía del coche, mientras que en la segunda opción dicha recomendación será a un restaurante.

Ya podemos invocar a nuestro Tesla

Igual que KITT, el coche fantástico, los coches Tesla están actualizando la función Smart Summon, la cual permite que por medio de la app móvil en nuestro smartphone podamos invocar a nuestro coche de forma autónoma, para que se dirija al sitio en el que estamos para que nos recoja.

Cabe aclarar que esta función sólo está disponible para aquellos que adquirieron el paquete de conducción autónoma (FSD) y actualizaron la Tesla Mobile App a la versión 3.10.0. Asimismo, sólo se podrá usar a cierta distancia entre el usuario y el coche, y siempre y cuando se tenga visibilidad del vehículo para operarlo como si fuese de control remoto.

Tesla hace hincapié que Smart Summon es responsabilidad del usuario, quien deberá controlar el coche y se hará cargo de cualquier incidente.

Ahora nuestro Tesla sea cuida solo (más o menos)

Dentro del apartado de seguridad, Tesla está actualizando las funciones Dashcam y Sentry Mode, con las que el coche podrá usar todas sus cámaras para grabar en todo momento lo que sucede a su alrededor. Para esto necesitaremos una memoria USB instalada en el vehículo, que es donde se guardarán los vídeos con cifrado, y se borrarán los más antiguos de acuerdo a la capacidad de dicha memoria.

También se está añadiendo el 'Modo Joe', que reduce el volumen de la música y ciertas alarmas en el interior del coche, esto cuando detecta que hay personas durmiendo en la parte trasera, como niños.

Y por último, como parte de la actualización de la Tesla Mobile App, ahora desde nuestro smartphone podremos abrir y cerrar las ventanas, abrir y cerrar la puerta de la cochera a través de HomeLink, o descongelar el coche al activar de forma remota la calefacción.

Como mencionaba, la actualización a Software V10 llegará a todos los coches Tesla de forma paulatina a partir de hoy. Además, como plus, Tesla está activando el navegador de internet a los Model 3 Standard Range Plus y Standard Range, que en un inicio no lo tenían habilitado.