Tesla añadirá YouTube y Netflix en todos sus coches, preparándose para ese futuro donde no tengamos que conducir

El plan de Elon Musk para Tesla es realmente ambicioso. Después de sorprender con Tesla Arcade y su intención de convertir el coche en una máquina de videojuegos con ruedas, ahora promete que los Tesla se convertirán en otro centro de entretenimiento, con soporte para dos de las plataformas de vídeo más importantes de nuestros días.

Según explica Elon Musk en uno de sus ya tradicionales tuits de anuncio, todos los coches Tesla recibirán pronto una actualización para poder ver YouTube y Netflix en el coche.

Los usuarios de Tesla podrán ver vídeos en streaming desde la pantalla del vehículo, pero únicamente funcionará cuando el coche esté detenido y parado. Según describe el CEO de Tesla, sus coches disponen de una "alucinante inmersión y una sensación cinematográfica gracias a sus confortables asientos y el sistema de sonido surround".

En un segundo tuit, Musk describe que "cuando los reguladores aprueben la conducción autónoma total, habilitaremos el video mientras nos movemos".

