Por qué lo que Tesla y otros llaman "piloto automático" no es realmente un coche autónomo

Durante un encuentro con inversores el pasado mes de enero, el CEO de Tesla, Elon Musk, realizó unas afirmaciones polémicas: que los vehículos Tesla tenían capacidades de auto-conducción completa ("full self-driving") tanto en autovías como en la mayoría de las vías de acceso controlado. No, no era la primera vez que Musk exageraba y contribuía a sembrar la confusión en torno a lo que son capaces de ofrecer sus coches Tesla.

Tales palabras, en realidad no hicieron más que resucitar la cuestión de las falsas expectativas en torno a los coches autónomos: de hecho, a día de hoy, ningún coche que podamos encontrar circulando por una carretera puede conducir de manera 100% autónoma. Y su compañía Tesla no ayudó nada al sector cuando decidió bautizar 'Autopilot' a su software de asistencia a la conducción.

El año pasado, Tesla incluyó en su sistema de conducción autónoma Autopilot la función 'Navigate', que avisaba al conductor cada vez que detectaba la posibilidad de realizar un cambio de carril de forma segura, con el objetivo de que el conductor ratificara la acción activando el intermitente (el pasado mes de abril se actualizó para ofrecer la opción de que dicho cambio fuera automático).

Pero también fue en 2018 cuando Tesla decidió eliminar (temporalmente) de su configurador online el paquete 'Full Self-Driving Capability': ahora solo está disponible el Autopilot mejorado, advirtiendo que se trata de un asistente a la conducción y que la responsabilidad de circular de forma segura es del conductor. En un tweet de Elon Musk, el fundador de la compañía explicó que esta referencia estaba creando "demasiada confusión".

Esta opción se presentaba desde 2016 de forma "preventiva", a la espera de tener ocasión de poder ofrecer un software de conducción verdaderamente autónoma, hoy aún inexistente. Pero si lo contradictorio de las declaraciones de Musk no ayudan a hacernos una idea real de qué son capaces y de qué no sus coches, ¿cuál es la versión 'oficial' de Tesla al respecto? Según la propia web de soporte,

¿Nivel 2? ¿SAE? ¿De qué va todo esto? Detengámonos aquí un momento, porque es la clave del asunto.

En 2013 (año de lanzamiento del Autopilot) se hizo evidente que la industria de los vehículos autónomos tenía que clarificar los distintos niveles de autonomía que podíamos encontrar en los prototipos que iban presentando, pues no todos eran capaces de realizar las mismas funciones por sí solos, y era conveniente tener una clasificación para cuando hubiera que legislar la presencia de estos vehículos en las carreteras.

Así, en un primer momento, la primera clasificación de niveles de conducción autónoma llegó de la mano del equivalente estadounidense de la DGT, la NHTSA, que creó una escala de cinco niveles, del 0 al 4. Paralelamente, su homólogo alemán, el BASt creaba otra clasificación, similar, pero distinta.

De tal modo, al año siguiente la SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) lanzó su propia clasificación, internacional e independiente de organismos públicos. Su escala cuenta con seis niveles de automatización, del 0 al 5, y se focaliza más bien en el nivel de atención e intervención del humano en la conducción.

La descripción de dichos niveles está recogida en un documento de 30 páginas, el ya citado SAE J3016, que se ha convertido en el estándar por defecto de la industria. Bien es cierto que éste no es perfecto, pues tiende a pasar por alto todos aquellos mecanismos de automatización que están en desarrollo. Por ello, la mayoría de los fabricantes de automóviles evitan recurrir a la nomenclatura de la SAE a la hora de definir sus diversos sistemas de automatización.

Pero, entonces, ¿qué capacidades definen a los sistemas de conducción de nivel 2, entre los que la propia Tesla incluye a su Autopilot? Resumiendo la definición de la SAE, los siguientes:

El salto al nivel 3 se realizaría si el sistema contase con con detección y respuesta ante objetos y eventualidades de manera completa, si se posibilitara que un 'usuario preparado para intervenir en caso de fallo' pudiera ponerse al volante, y si hubiera momentos en que el conductor no necesitara estar atento a la conducción.

La auténtica conducción autónoma, tal y como la entiende el gran público la primera vez que oye hablar de esta clase de vehículos, se situaría ya en los niveles 4 y 5, en los que se puede prescindir totalmente del conductor y nos encontraríamos con coches carentes de volante y pedales.

La mera existencia de hasta 3 niveles SAE por encima del actual nivel de autonomía del Autopilot ya deja claro que los Tesla no están dotados actualmente de "full self-driving".

