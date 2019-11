La esperada "Cybertruck" de Elon Musk, su nueva pickup eléctrica de Tesla, ya tiene fecha de lanzamiento: 21 de noviembre

En 2013, Elon Musk expresó su deseo de fabricar una pickup eléctrica que se enfrentará a la Ford F-150, la pickup más vendida del mundo. En 2017, esta idea se empezó a concretar y Musk adelantó que estarían en posición de fabricarla en un lapso de entre 18 y 24 meses. Hoy este proyecto finalmente empieza a ver la luz, ya que Elon Musk confirmó que Tesla presentará su próximo coche eléctrico este 21 de noviembre.

Elon Musk lo ha apodado "Cybertruck", y será la primera pickup 100% eléctrica de Tesla, de la cual hemos visto todo tipo de rumores y pistas. Por ejemplo, la fecha de lanzamiento y el lugar, que coincide con la fecha y el lugar en donde se sitúa 'Blade Runner', noviembre de 2019 en la ciudad de Los Ángeles.

El evento se llevará a cabo este 21 de noviembre en el estudio de diseño de Tesla, en Los Ángeles, justo a un lado de las instalaciones donde SpaceX fabrica sus cohetes.

La fecha también coincide con el arranque del Salón del Automóvil de Los Ángeles, pero como es costumbre, Tesla no participará en él, por lo que su evento estará separado de la feria.

En un inicio, Musk había anticipado que esta pickup eléctrica sería presentada durante el verano, pero al final se tuvo que retrasar el anuncio a noviembre, lo cual también encaja en los planes de ese misterioso "diseño a la 'Blade Runner'" al que Musk ha hecho referencia en varias ocasiones.

De hecho, de ahi surge el apodo de "Cybertruck" y hasta el momento la única imagen que tenemos es la que precisamente abre este post. Dicha imagen ha despertado la imaginación de varias personas y hemos visto todo tipo de apuestas por este diseño, pero Musk afirma que a día de hoy nadie ha acertado y se trata de un diseño de "infarto" que nunca antes hemos visto.

Adicional a esto, Musk ha adelantado que está pickup eléctrica de Tesla tendrá capacidad para seis pasajeros, una autonomía de hasta 805 kilómetros por carga, una versión de doble motor eléctrico, capacidad de remolcar más de 130 toneladas y un precio que arrancaría en los 50.000 dólares.

Cybertruck doesn’t look like anything I’ve seen bouncing around the Internet. It’s closer to an armored personnel carrier from the future.