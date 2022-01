Algunos propietarios de Honda tienen problemas en el reloj de su coche: más consecuencias del Y2K22 que también afecta a Microsoft

Han pasado 22 años del temido efecto 2000. Y más de dos décadas después, algunos usuarios están sufriendo algunas de las consecuencias que para entonces esperaban. Propietarios de diferentes modelos de Honda están reportando problemas en los dígitos que muestran su fecha y hora desde el pasado 1 de enero. Un problema que también está sufriendo Microsoft.

Lo primero que supimos es que Microsoft Exchange estaba dando problemas a algunos usuarios que desde el día 1 de enero no estaban recibiendo sus correos. Poco después conocimos que el problema está relacionado con su gestor de spam, donde se había aplicado la variable int32 para almacenar la fecha. Exactamente el mismo problema que parecen estar sufriendo algunos propietarios de Honda.

La variable int32 se utiliza en programación y está limitada por 32 bits a la hora de dar las "órdenes" que deben ser procesadas por el ordenador. Esto le permite ejecutar acciones cuyos números estén comprendidos hasta el 2,147,483,648. Es una forma de trabajar que se utiliza para tareas sencillas que no requieran mucha memoria pero al aplicarse a las fechas, por la propia particularidad de las mismas, puede dar errores en las cifras mostradas por los relojes.

Hasta el pasado 31 de diciembre a las 23:59 horas, el problema era inexistente, pues el número a mostrar por el sistema informático de Honda era el siguiente: 2,112,312,359. Este número se lee de la siguiente manera: años, meses, días, horas y minutos. Una codificación que entra dentro del tope máximo fijado por la variable int32, al encontrarse por debajo del 2,147,483,648.

@Honda CRV 2011 is having a Y2K22 glitch. Anyone else out ther can't set their time / date set on their Honda 2010 cars? #Y2K22 #y2k22bug pic.twitter.com/w9hDxNclkJ