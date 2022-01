Microsoft Exchange sufre su particular 'Efecto 2022': un bug con el cambio de año y el filtro antispam impide recibir correos

Han pasado más de 20 años del 'Efecto 2000' pero todavía recordamos el revuelo que causó. Ahora que comienza el 2022 hemos tenido otro problema informático con el cambio de fecha, en este caso el afectado ha sido Microsoft Exchange. Si vuestro correo funciona con Microsoft Exchange (como suelen ser muchas cuentas de empresa) y habéis dejado de recibir correos durante estas fechas, debéis saber que hay una explicación detrás.

Un particular bug debido al cambio de año ha provocado que el motor antispam y antimalware de Microsoft Exchange (FIP-FS) esté teniendo problemas para procesar la fecha, lo que ha provocado que millones de correos se queden paralizados en los servidores, sin remitir a sus destinatarios, según ha reconocido la propia Microsoft.

Desde 2013, Microsoft utiliza por defecto el sistema FIP-FS en Exchange. Fue en una de las renovaciones cuando los desarrolladores de Microsoft decidieron almacenar el valor de la fecha en una variable int32. Una aparentemente inocente decisión que ha tenido consecuencias fatales para el funcionamiento de su sistema.

El valor máximo de esta variable es 2.147.483.647. Esto es, inferior a la fecha que actualmente se utiliza. Microsoft utiliza las tres últimas cifras para almacenar el día y las tres anteriores para el mes, por lo que el valor mínimo necesario es 2.201.010.001.

#Microsoft and #Exchange starting off 2022 with a 💣as of 00:00UTC with freezing transport of all emails flowing through it On-Prem due to failure converting the new date... 🤦‍♂️. Solution is to disable the AntiMalware Scanning temporarily via Disable-Antimalwarescanning.ps1. 1/x https://t.co/grYeBW1Ygh