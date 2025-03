Huawei FreeArc: 10.000 orejas analizadas después, así son los nuevos auriculares deportivos de Huawei

Huawei acaba de lanzar los Huawei FreeArc, su nueva propuesta de auriculares de carácter más deportivo. Aunque el dispositivo se anunció hace algunas semanas en Malasia, no ha sido hasta el MWC que la empresa china ha confirmado su lanzamiento en nuestras fronteras. Son una propuesta de lo más interesante y a continuación los vamos a conocer mejor.

Ficha técnica de los Huawei FreeArc



huawei freearc dimensiones y peso Auriculares: 45,4 × 18,35 × 47,5 mm - 8,9 gramos Estuche: 67,8 × 67,8 × 26,5 mm - 67 gramos unidad de diafragma 17 x 12 mm cancelación de ruido ANC batería Auriculares: 55 mAh Estuche: 510 mAh códecs SBC, AAC conexión Bluetooth 5.2 compatibilidAD iOS, Android EXTRAS Resistencia IP67 (auriculares) Puente en C Sensor Hall Sensor CAP Conexión dual Controles táctiles PRECIO 119 euros

Así son los Huawei FreeArc

Huawei FreeArc | Imagen: Huawei

10.000 orejas. Los Huawei FreeArc buscan ofrecer ergonomía y buen sonido. De acuerdo a Huawei, han sido diseñados para para adaptarse a la oreja de forma natural. Para ello, han analizado más de 10.000 curvas de pabellón auricular y usado una base de datos de orejas en 3D. Según Huawei, "el diseño garantiza un ajuste seguro y cómodo que se adapta a la forma natural de las orejas".

El diseño. Los FreeArc constan de tres partes: la gota de confort, el grano acústico y el puente en C. Este último es la clave, ya que es el que engancha los auriculares a la oreja. Está fabricado en una aleación de níquel-titanio, tiene memoria y está cubierto de silicona líquida. La idea es que se queden fijos incluso durante las sesiones de entrenamiento y, en ese sentido, destacar que tiene resistencia IP57, por lo que el sudor o las salpicaduras no deberían ser un problema.

Huawei FreeArc | Imagen: Huawei

El sonido. Huawei ha implementado un generoso driver de 17 x 12 milímetros, un algoritmo de graves dinámicos y otro adaptativo de volumen uniforme. Al ser auriculares abiertos, podremos escuchar música al mismo tiempo que estamos pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor, si bien también será posible usar la cancelación de ruido para reducir su impacto tanto en lo que escuchamos como en los micrófonos que recogen nuestra voz.

No obstante, y aunque Huawei promete un buen sonido, la realidad es que los FreeArc no son compatibles con códecs de alta definición. En cualquier caso, haciendo deporte o paseando por la calle no son los escenarios más idóneos para percibir al máximo lo que la música en calidad CD tiene para ofrecer.

Huawei FreeArc | Imagen: Huawei

Conectividad. Los auriculares son compatibles con iOS y Android y se conectan mediante Bluetooth 5.2. Aquí es interesante destacar la antena de doble resonador, que promete mejorar el alcance de la conexión (en móviles concretos) y el sistema multidispositivo. Este nos permite conectar los auriculares a un móvil, tablet, reloj u ordenador y cambiar entre ellos a discreción.

Batería. Los auriculares incorporan una batería de 55 mAh, mientras que la capacidad del estuche asciende a 510 mAh. De acuerdo a Huawei, eso es suficiente para ofrecer una autonomía de siete horas que asciende a 28 horas si tenemos en cuenta la carga del estuche. También disponen de carga rápida para dar hasta tres horas de reproducción de audio en solo diez minutos.

Versiones y precio de los Huawei FreeArc

Los Huawei FreeArc estarán disponibles en color gris, negro y verde. Su precio es de 119 euros y se podrán comprar desde hoy en los canales habituales.

Imágenes | Huawei

