Amazon Echo Show: el nuevo altavoz inteligente llega con Alexa, pantalla HD de 10" y un sonido al menos a la altura del Echo Plus

Acaba de aterrizar en España un miembro más de la familia de altavoces inteligentes Echo. Amazon vende el nuevo Echo Show en Estados Unidos desde mediados de 2017, lo que ha provocado que nosotros recibamos directamente la segunda generación de este dispositivo, que es la que la compañía estadounidense lanzó en su país de origen en octubre de 2018. En cualquier caso, lo realmente interesante es que esta solución está pensada para resolver unas necesidades diferentes a las de los demás altavoces de la familia Echo.

En la imagen de portada de este artículo podéis ver que este dispositivo tiene una pantalla con un tamaño respetable (10,1 pulgadas), lo que nos anticipa algunas de las cosas que podemos hacer con él: videollamadas, navegar en Internet, recibir las imágenes de cámaras de videovigilancia inteligentes o ver películas y series de Amazon Prime Video, entre otras posibilidades. Además, sus especificaciones reflejan que Amazon ha cuidado su sonido. Al fin y al cabo, su vocación principal sigue siendo comportarse como un altavoz inteligente. Nosotros hemos podido probarlo brevemente en las oficinas de Amazon y esto es lo que nos ha parecido.

Amazon Echo Show: especificaciones técnicas

El carácter de esta propuesta de Amazon es diferente al de los otros altavoces inteligentes que conforman la familia Echo. Y es que su pantalla le permite enfrentarse a escenarios de uso que van más allá no solo de los que nos proponen modelos como los Echo Dot, Echo o Echo Plus, sino también que el Echo Spot, que también tiene pantalla, aunque es más pequeña. La del nuevo Echo Show tiene 10,1 pulgadas, es táctil y tiene una resolución de 1.280 x 800 píxeles.

El microprocesador que se responsabiliza de que tanto Fire OS, el sistema operativo derivado de Android que integra Amazon en sus productos, como las apps rindan correctamente es un Atom x5-Z8350 de Intel, un chip con 4 núcleos físicos y sin tecnología Hyper-Threading (por esta razón procesa simultáneamente un máximo de 4 hilos de ejecución) que trabaja a una frecuencia de reloj de 1,44 GHz. Sobre el papel debería ser suficiente para mover con cierta soltura el software de este altavoz inteligente.

La pantalla LCD de este altavoz inteligente es táctil, tiene 10,1 pulgadas y su resolución es 1.280 x 800 píxeles. Podemos usarla para ver vídeos, realizar videollamadas, recoger las imágenes de cámaras inteligentes, etc

Además, de recoger nuestra voz se encarga una matriz de 8 micrófonos que utiliza la misma tecnología de cancelación del ruido que incorporan los demás modelos de la familia Echo, por lo que debería ser capaz de ofrecernos un rendimiento convincente incluso cuando damos órdenes al asistente desde cierta distancia y estamos escuchando música o hay ruido ambiental.

Otra característica muy importante de esta propuesta es su arquitectura sonora. Es evidente que Amazon se ha esforzado para que su sonido sea un argumento de compra tan tangible como su pantalla de 10,1 pulgadas. Y es que este Echo Show incorpora dos altavoces de 2 pulgadas con imán de neodimio y un radiador pasivo de graves. Los imanes de neodimio están fabricados utilizando una aleación de neodimio, hierro y boro que nos permite obtener los imanes permanentes más potentes que conocemos hasta la fecha, y su utilización en un altavoz contribuye a incrementar su carga dinámica y mejorar el control del movimiento del diafragma. En definitiva, nos proporciona un sonido más enérgico y detallado.

El radiador pasivo de graves, por otra parte, es un altavoz peculiar. Y es que, a diferencia de los otros dos, carece de bobina y motor magnético, por lo que su diafragma se desplaza gracias a los cambios de presión producidos por el movimiento de los diafragmas de los altavoces de dos pulgadas que conviven con él en el recinto. Una consecuencia directa de este esquema de funcionamiento es que el radiador pasivo de graves no requiere energía eléctrica para funcionar. Utiliza energía mecánica. Lo interesante es que, cuando la caja acústica está bien diseñada, es una solución que puede proporcionar un grave muy satisfactorio en las cajas acústicas que tienen un recinto muy compacto. Y este Echo Show lo tiene.

AMAZON ECHO SHOW Características PANTALLA LCD táctil de 10,1 pulgadas con resolución HD (1.280 x 800 píxeles) MICROPROCESADOR Intel Atom x5-Z8350 (litografía de 14 nm, 4 núcleos físicos, 4 hilos de ejecución (threads), frecuencia de reloj de 1,44 GHz, frecuencia de impulso de 1,92 GHz y caché L3 de 2 MB MICRÓFONOS Matriz de 8 micrófonos alojada en la parte superior del recinto SISTEMA OPERATIVO Fire OS CÁMARA 5 Mpx CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi 802.11ac Dual Band

Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP CONEXIONES FÍSICAS 1 x puerto de alimentación

1 x micro-USB ASISTENTE INTELIGENTE Amazon Alexa SONIDO Dos altavoces de 2 pulgadas con imán de neodimio

Altavoz radiador pasivo de graves DIMENSIONES 246 x 174 x 107 mm PESO 1.765 g PRECIO 229,99 euros

Su pantalla marca la diferencia con los otros altavoces Echo

Como hemos visto, la pantalla es una de las señas de identidad de este dispositivo. Y lo es porque le permite ofrecer a los usuarios prestaciones que van un paso más allá de las que nos proponen los altavoces inteligentes de esta familia que carecen de pantalla. Por un lado, trabajando en tándem con la cámara de 5 Megapíxeles nos permite establecer videollamadas con otros dispositivos Echo con pantalla o con smartphones que tienen instalada la app Amazon Alexa. En el futuro esta prestación también estará integrada con Skype, por lo que será posible llamar a cualquier dispositivo que tenga instalada esta herramienta de comunicación.

Entre otras opciones, en la pantalla del nuevo Echo Show podemos ver los contenidos de Amazon Prime Video

Además, como podemos intuir, en la pantalla podemos ver las películas y las series disponibles en Amazon Prime Video. Toda la interacción podemos llevarla a cabo utilizando nuestra voz. Podemos, por ejemplo, pronunciar la orden siguiente: 'Alexa, reproduce El Gran Tour en Prime Video'. Y, si lo preferimos, también podemos interactuar con cualquier app usando la pantalla táctil. Esta posibilidad es especialmente útil si, por ejemplo, nos apetece ver una película pero no tenemos clara nuestra elección. Tocando la pantalla podremos navegar a través del catálogo de Prime Video tal y como si lo hiciésemos a través de nuestro smartphone o tablet.

Otra característica atractiva: nos permite reproducir los vídeos musicales de la plataforma Vevo. Y, además, si tenemos instaladas una o varias cámaras inteligentes, el dispositivo Echo Show puede recoger el vídeo que están capturando en tiempo real y mostrárnoslo. También nos permite instalar las skills que están disponibles para los demás altavoces de la familia Echo, aunque cuenta con sus propias skills diseñadas para sacar partido a las posibilidades que nos ofrece la pantalla del dispositivo, como 'Mitele Momentazos' o 'Sensacine'.

La presencia de la pantalla también aporta valor añadido a prestaciones que ya están presentes en otros altavoces inteligentes Echo. Dos ejemplos que ilustran bien esta capacidad son, por ejemplo, las recetas de cocina y las compras en Amazon. Y es que a algunas personas puede resultarles mucho más fácil ejecutar correctamente una receta si, además de escuchar las instrucciones, pueden ver imágenes que ilustran todo el proceso. En lo que concierne a las compras la pantalla no solo es útil para encontrar lo que buscamos con facilidad, sino también para conocer el estado en tiempo real de nuestros envíos.

Por supuesto, todas las aplicaciones que tienen los demás dispositivos Echo en materia de sonido están también presentes en este Echo Show. Podemos utilizarlo para escuchar música con Amazon Music o Spotify, la radio con InTune, podcasts, oír el contenido de nuestras listas (incluida la de la compra), escuchar el resumen con las noticias de última hora, etc. Y en lo que concierne a la domótica el nuevo Echo Show incorpora un controlador de hogar digital compatible con Zigbee que nos permite controlar con nuestra voz otros dispositivos compatibles con este protocolo, como bombillas, enchufes o interruptores inteligentes, entre otras opciones disponibles.

La clave de su sonido: dos altavoces de 2" y un radiador pasivo de graves

Durante la presentación del nuevo Echo Show que Amazon llevó a cabo en sus instalaciones pude escuchar cómo suena tanto al reproducir música como vídeos. Y, honestamente, me sorprendió el detalle y la pegada de su grave, sobre todo si tenemos en cuenta lo compacto que es el recinto de este altavoz inteligente. En gran medida el responsable es el radiador pasivo de graves, que consigue extender notablemente la respuesta en frecuencia de esta caja acústica.

Tanto es así que mis primeras sensaciones me inclinaron a pensar que su sonido es más «redondo» que el que nos ofrece el modelo Echo Plus, que hasta ahora era el que tenía las prestaciones sonoras más ambiciosas de la familia. Pero solo son unas primeras sensaciones y no una conclusión definitiva. En breve lo analizaremos a fondo en nuestras propias instalaciones y podremos compartir con vosotros una opinión mucho más sólida y rigurosa acerca de su rendimiento sonoro.

Si queremos proteger nuestra privacidad podemos habilitar la desactivación electrónica tanto de la matriz de 8 micrófonos como de la cámara alojada en el frontal del altavoz inteligente

Un apunte importante: en la siguiente fotografía podéis ver que en la parte superior del recinto hay tres botones. Dos de ellos sirven para subir y bajar el volumen, y el otro para desactivar la matriz de micrófonos y la cámara frontal. Lo interesante es que esta desactivación se lleva a cabo electrónicamente, de manera que, al habilitarla, los micrófonos y la cámara dejan de recibir alimentación eléctrica para garantizar que, efectivamente, están apagados. Es fácil percibir que Amazon se esfuerza para que los usuarios confiemos en los recursos que pone a nuestra disposición este producto a la hora de proteger nuestra privacidad.

Amazon Echo Show: precio, disponibilidad y nuestras primeras sensaciones

Este nuevo altavoz inteligente encaja como un guante en la familia Echo. Y es que ocupa un hueco en el que no entra en competencia directa con los demás miembros de la gama. Ni siquiera con el modelo Echo Spot, que es el que también incorpora una pantalla. A priori parece sentirse cómodo en la cocina, el salón o en cualquier otro espacio de la casa en el que podamos sacar partido a las posibilidad de su pantalla. Y esta vocación no está nada mal.

El nuevo Echo Show ya está disponible en preventa en Amazon con un precio de 229,99 euros

Su diseño es resultón, la calidad de su pantalla no está nada mal, y, sobre todo, su sonido tiene un empaque inusual en los altavoces de su tamaño. Estas son solo las primeras sensaciones que tuve durante la presentación, por lo que os las propongo para que os podáis hacer una idea aproximada de lo que nos ofrece este nuevo Echo Show. Eso sí, es importante que tengáis en cuenta que en breve publicaremos un análisis mucho más profundo en el que podremos compartir con vosotros una valoración mucho más rigurosa.

Aún nos queda un dato importante por abordar: su precio. Ya podemos comprarlo en preventa en Amazon con un coste de 229,99 euros, aunque también habrá ofertas puntuales y paquetes en los que, además de con el altavoz inteligente, podremos hacernos con otros dispositivos, como bombillas inteligentes, a un precio más atractivo que si los compramos por separado. Amazon empezará a enviar las primeras unidades de su Echo Show el próximo 27 de febrero.

