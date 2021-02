El modo oscuro llega a Google: el buscador comienza a mostrar un tema oscuro en dispositivos de escritorio

A lo largo de los últimos dos años el modo oscuro se ha popularizado en diferentes servicios, aplicaciones y hasta sistemas operativos. Si bien Google ya lo había activado para algunas plataformas y apps suyas como YouTube, Gmail o el propio Chrome, faltaba verlo en su página más popular: Google Search. Ahora poco a poco está llegando para algunos usuarios.

Según recoge 9to5Google, el modo oscuro está apareciendo para algunos usuarios en lo que parece ser una prueba A/B de Google. Es decir, lo están mostrando en diferentes variables para algunos usuarios con tal de ver cuál es su reacción y cómo mejorar el diseño definitivo del modo oscuro.

El tema oscuro en Google Search es como en realidad se esperaba que fuese: un tono gris azulado casi negro para el fondo, letras en un gris claro cercano al blanco y enlaces en un azul oscuro y apagado. En líneas generales, una paleta de colores que reduce el uso del brillo y permite una más cómoda visualización en condiciones de baja iluminación.

No parece haber forma alguna de forzar la aparición del modo oscuro en los resultados de búsqueda. Google parece estar activándolo de forma totalmente aleatoria. Para aquellos que se les activa, deben estar en un modo oscuro en el sistema operativo y entrar en modo incognito en Google.

Si se activa con las condiciones previas mencionadas, es posible modificar las preferencias del mismo desde los ajustes de Google Search. Ahí podemos escoger si activarlo por defecto con el resto del sistema operativo, activarlo siempre o no activarlo nunca. De todos modos, de momento independientemente de lo que se escoja el modo oscuro desaparece y aparece de forma aleatoria.

Looks like #Google has roll out dark mode for some accounts. pic.twitter.com/DDmuxtQ5mu