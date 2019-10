Modo oscuro de Instagram: qué es y cómo funciona en Android e iOS

Vamos a explicarte qué es el modo oscuro de Instagram y cómo funciona en tu teléfono móvil. Se trata de un modo que lleva varias semanas siendo probado, y que finalmente ha empezado a llegar oficialmente a los móviles con iOS 13 y Android 10. Aun así, no es algo que vayas a poder activar y desactivar al gusto, sino que dependerá de la configuración de tu sistema operativo.

Precisamente por eso, porque quizá muchos móviles no tengan todavía este modo activo y puede que no entiendas bien cómo funciona, vamos a centrarnos en explicártelo todo, incluyendo las instrucciones para que esté activo tanto en Android como iOS. Y antes, te explicaremos bien qué es exactamente eso del modo oscuro y por qué es tan importante.

Qué es el modo oscuro de Instagram

Una de las principales tendencias de este 2019 en los sistemas operativos está siendo la implementación del modo oscuro. Lo hemos visto llegar a todos los sistemas, desde Windows 10 y macOS en el escritorio hasta Android e iOS en el móvil. También lo hemos visto llegar a una gran cantidad de aplicaciones, incluyendo Twitter, YouTube, o incluso Microsoft Office y Google Chrome entre muchas otras.

¿Y qué es exactamente? Pues un modo en el que se revierte la forma en la que normalmente se muestran las aplicaciones y el sistema operativo. Hasta ahora, lo normal era poner un fondo claro con letras oscuras, pero lo que hace el modo oscuro es poner un fondo de pantalla oscuro o totalmente negro poniendo las letras en color claro.

Este modo oscuro tiene dos ventajas principales. La primera nos afecta directamente a nosotros. Puede que con el modo oscuro sea más difícil leer la pantalla en algunas situaciones cuando como hay mucha luz exterior, pero a cambio, ayuda a reducir la fatiga visual en interiores y cuando estamos en zonas oscuras. Además, estéticamente también somos muchos los que preferimos algo más oscuro y menos estridente.

El modo oscuro también ha demostrado que el ahorro de energía al utilizarlo es notable, sobre todo en las pantallas OLED como las de los teléfonos móviles de nueva generación. Según unas pruebas realizadas por Google, el ahorro entre el modo oscuro y el normal es de un 14% si uno tiene la pantalla con el brillo a la mitad de brillo, pero llega a ser del 60% si tenemos la pantalla al máximo de brillo posible.

Como los principales sistemas operativos ya ofrecen este modo a los usuarios, las aplicaciones también se están adaptando para ofrecer una consistencia visual. De esta manera, si tienes el modo oscuro activado en iOS y Android también lo puedes tener en las apps para mantener todo negro y evitar los fogonazos que pudiera dar una aplicación con toda la pantalla blanca cuando todo lo demás que utilizas está con fondo oscuro.

Hay dos modos en los que se están implementando los modos oscuros en las apps. El primero es con un control que te permite activarlo o desactivando a tu antojo, o activarlo cuando esté en el sistema operativo. Pero otras como Instagram no te ofrecen este control, y siempre lo activan y desactivan dependiendo de la configuración de tu sistema.

Cómo funciona el modo oscuro de Instagram

El modo oscuro de Instagram no puede configurarse a mano desde la aplicación, y depende de si tienes activado o no el modo oscuro de tu móvil. Esto quiere decir que, si tienes activado el modo oscuro de Android 10 o iOS 13, también se activará automáticamente en Instagram. Y si no lo tienes activado en el móvil, de momento por lo menos no hay ninguna opción para activarlo por separado en Instagram.

Hay que decir que el modo oscuro de momento funciona con iOS 13, lo que quiere decir que la mayoría de iPhone modernos podrán utilizarlo. En cambio, al funcionar sólo en Android 10, tendrás que esperar a que tu móvil se vaya actualizando en los próximos meses para poder utilizarlo. Y es que los móviles Android suelen tardar más en actualizarse, de ahí que es posible que tu móvil todavía no lo tenga.

Si tienes un móvil con Android 10, tendrás que activar el modo oscuro en Android para que se active también en Instagram. Para ello tienes dos opciones, o pulsar en el botón de Modo oscuro del menú deslizable que aparece al mover dos dedos desde la parte superior de la pantalla hacia abajo, o entrando en Ajustes -> Pantalla y activando la opción Tema oscuro. Dependiendo de la capa de personalización de tu móvil, quizá este camino sea un poco diferente.

Si tienes un iPhone, tendrás que activar el modo oscuro en iOS 13 para que se active también en Instagram. Para ello, entra en la aplicación de Ajustes del dispositivo, y dentro ve a la sección de Pantalla y brillo. Allí, en la categoría de Aspecto, puedes elegir entre el modo Claro o el modo Oscuro, o ponerlo en automático para que dependa de la hora del día. Activa el modo oscuro, y se activará también en Instagram.