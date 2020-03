WhatsApp para iPhone y Android ya tiene modo oscuro: así puedes conseguirlo y activarlo

Finalmente ha llegado, el modo oscuro ya está disponible en WhatsApp para iOS. Gracias a la última actualización la app ahora cambia de interfaz para adaptar sus colores en condiciones de baja iluminación. Una característica que ya hemos visto en la versión para Android en forma de beta y que ahora se puede activar también en la app para iPhone de forma oficial y para todos.

Se ha hecho de esperar. WhatsApp es una de las aplicaciones más populares en iOS y Android. A pesar de que Apple implementó esta característica de forma oficial en iOS 13 en septiembre del año pasado, ha sido casi medio año después cuando lo hemos visto habilitado por parte de Facebook en WhatsApp. Otras apps populares como Instagram, Gmail o (con la siempre comparada) Telegram tienen esta opción implementada desde hace semanas.

Cómo es el modo oscuro de WhatsApp para iOS y Android

WhatsApp siempre se ha caracterizado por seguir las directrices y guía de estilo de Apple y Google. También lo han hecho con la interfaz en modo oscuro del. La app no permite configurar diferentes tonalidades o colores, tan sólo escoger cuándo activar o no el modo oscuro respecto al claro.

Ejemplo de conversaciones en modo oscuro en WhatsApp para iOS.

Este modo oscuro modifica los colores de los elementos sin ningún cambio aparente en la forma u organización de estos. Las áreas que previamente eran de un tono claro y casi blanco ahora son de un gris muy cercano al negro. El texto evidentemente pasa a ser claro en vez de negro y en áreas especiales como los avisos de que la conversación está cifrada el texto es de un tono dorado, en el modo claro estos avisos son en negro sobre un fondo dorado. Las burbujas de los mensajes también han cambiado, las del emisor son un verde más oscuro y las del receptor de un tono gris.

Interfaz de WhatsApp en iOS con modo oscuro activado.

En mayo del año pasado vimos los primers rastros de un modo oscuro en Android y durante la presentación de iOS 13 en junio del año pasado Apple anunció a los desarrolladores el modo oscuro como una mejora para los ojos de los usuarios en condiciones de baja iluminación. Esto en realidad no es del todo cierto, de hecho puede llegar a ser contraproducente utilizar el modo oscuro de noche pensando que los ojos se dañarán menos que con el modo claro. A pesar de todo, es importante que las apps se actualicen e implementen las funcionalidades del sistema operativo para mantener una cohesión con el resto de la plataforma y apps.

Cómo activar el modo oscuro en WhatsApp para iOS

La parte esencial para activar el modo oscuro en WhatsApp para iOS es disponer de la última versión de WhatsApp, que ya se puede descargar o actualizar desde el App Store. Por otro lado, es imprescindible que el iPhone esté actualizado a iOS 13 o una de sus versions superiores, pues es a partir de iOS 13 que se implementa el modo oscuro en el sistema.

Pasos para activar el modo oscuro en iOS desde Ajustes o desde el Centro de Control.

Con la app actualizada en un iPhone con iOS 13 lo único que hay que hacer para que se active el modo oscuro en WhatsApp es activarlo en iOS. Es decir, activarlo desde los ajustes del sistema del iPhone en la sección 'Pantalla y Brillo'. También se puede activar mediante el atajo del Centro de Control o de forma automática si así lo tienes configurado según la posición del Sol u horas determinadas. WhatsApp automáticamente pasará a mostrarse en el modo oscuro y de nuevo en el modo claro una vez se desactive en todo el iPhone.

Cómo activar el modo oscuro en WhatsApp para Android

En cuanto a Android, los pasos son muy similares para activar el modo oscuro en WhatsApp. En smartphones con Android 10 se puede sincronizar el modo oscuro con el del sistema para que se cambie automáticamente. De lo contrario, también es posible seleccionar manualmente el modo oscuro o el modo claro. Y efectivamente, hay que tener la última versión de WhatsApp para Android instalada.

Pasos para activar el modo oscuro en WhatsApp para Android.

Para cambiar de modo de interfaz hay que dirigirse a los ajustes de la app y posteriormente seleccionar 'Chats'. Dentro de esta sección en 'Tema' encontraremos las opciones de 'Luz' (claro) y 'Oscuro. Luego basta con pulsar en 'OK' para confirmar la selección escogida.

Si por alguna razón no se te activa el modo oscuro con la app actualizada hay dos opciones posibles. La primera de ellas es que la actualización con el modo oscuro aún no haya llegado para ti, muchas veces las actualizaciones de apps se despliegan de forma paulatina. La segunda de las opciones es que los ingenieros de Facebook aún estén haciendo pruebas A/B y por lo tanto activen la opción de forma aleatoria tan sólo a algunos usuarios mientras que a otros no. En ambos casos lo único que se puede hacer es esperar. Si decides borrar la aplicación y volver a instalarla para forzar el modo oscuro recuerda que es recomendable hacer una copia de seguridad previa, es un proceso sencillo.

Más información | WhatsApp Blog