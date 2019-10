Modo oscuro en Gmail: dos métodos para activarlo en Android e iOS

Vamos a explicarte dos métodos para activar el tema oscuro de Gmail en el móvil, un modo que poco a poco está llegando a todas las aplicaciones, y que ya empieza a estar disponible también en la aplicación de correo electrónico de Google. Los dos métodos son activarlo cambiando el tema de tu sistema operativo para que se adapte a él, o directamente forzando su activación a través de sus ajustes.

El modo oscuro de Gmail todavía no ha llegado a todo el mundo, por lo que es posible que todavía no puedas activarlo de una manera ni de otra. Para hacerlo a través del sistema operativo tendrás que tener iOS 11, Android 10 o posteriores, y luego esperar a que Gmail implemente en tu móvil esta opción. Si no te cambia con el primer método o no te sale la opción del segundo, tocará esperar a futuras actualizaciones.

Activa el modo oscuro de tu móvil

El primer método es el más sencillo, y es el de activar el modo oscuro de tu Android, de manera que Gmail detecte este modo y cambie automáticamente para adaptarse a él mostrando su propio modo oscuro. Para ello vas a necesitar tener un móvil con Android 10 o con una capa de personalización del fabricante que tenga modo oscuro, o iOS 11, 12 o 13 si tienes un iPhone.

Activa el modo oscuro en Android

Para activar el modo oscuro en Android, tienes que entrar en los ajustes del sistema operativo. Una vez estés dentro, pulsa sobre la opción Pantalla, donde podrás cambiar los ajustes relacionados con el aspecto del sistema operativo y cómo se te muestra en la pantalla.

Dentro de los ajustes de pantalla verás varias opciones, incluyendo las relacionadas con el brillo del móvil o la luz nocturna. Aquí, tienes que activar la opción de Tema oscuro que verás justo abajo del todo antes de los ajustes avanzados, pulsando sobre la palanca que hay a la derecha del nombre de la opción.

Y ya está, todo en Android 10 se volverá negro, y ya tendrás el tema oscuro activado. A partir de ahora, todas las aplicaciones con modo oscuro lo activarán automáticamente al detectar el del sistema operativo, salvo esas que tengan uno independiente que no lo haga según el tema de tu móvil. Esta opción todavía no está disponible en todos los dispositivos, o sea que si tras hacer esto todavía no ves el modo oscuro en Gmail espera a próximas actualizaciones.

Activa el modo oscuro en iOS

Para activar el modo oscuro en iOS, tienes que entrar en los ajustes del sistema operativo. Una vez estés dentro, pulsa sobre la opción Pantalla y brillo, donde podrás cambiar los ajustes relacionados con el aspecto del sistema operativo y cómo se te muestra en la pantalla.

Una vez entres en el menú de Pantalla y brillo, arriba del todo verás las opciones de Aspecto. En ellas puedes elegir entre el modo claro u oscuro, y activar el automático para que cambie de claro a oscuro cuando anochezca. Selecciona la opción Oscuro en este menú para activar el modo oscuro.

Y ya está, todo en iOS se volverá negro, y ya tendrás el tema oscuro activado. A partir de ahora, todas las aplicaciones con modo oscuro lo activarán automáticamente al detectar el del sistema operativo, salvo esas que tengan uno independiente que no lo haga según el tema de tu móvil. Esta opción todavía no está disponible en todos los dispositivos, o sea que si tras hacer esto todavía no ves el modo oscuro en Gmail espera a próximas actualizaciones.

Activa el modo oscuro directamente en Gmail

Gmail también tiene una opción para activar por su parte el modo oscuro en iOS 11 y Android 10 o superiores, pero se trata de una opción que todavía no está disponible en todos los dispositivos, o sea que si no la ves tendrás que esperar a futuras actualizaciones. Lo que tienes que hacer es abrir el menú lateral de Gmail, y pulsar sobre el botón de Ajustes que aparecerá casi abajo del todo.

Cuando pulses en la opción de Ajustes, irás a una pantalla en la que tienes que elegir si entrar a los ajustes generales de la aplicación o a los relacionados con tu cuenta. Aquí, pulsa en la opción Ajustes generales para entrar a configurar la aplicación.

Una vez entres dentro de los ajustes generales, tienes que pulsar sobre la opción de Tema que verás en primer lugar. Si no te aparece esta opción, es porque todavía no nos ha llegado a todos por igual, y habrá que esperar a próximas actualizaciones para que se despliegue a todo el mundo.

Se abrirá una ventana para que elijas el tema de Gmail. Por defecto estará seleccionada la opción Predeterminado del sistema, lo que quiere decir que como te hemos enseñado antes, cambiará entre modo oscuro o claro dependiendo de cuál tengas en el sistema operativo. Aquí, para forzar el modo oscuro selecciona la opción Oscuro, y verás que Gmail cambia ya de color.