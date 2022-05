Android 13 entra por la puerta grande: todas las novedades del nuevo software de Google

En el mes de febrero Google lanzaba la primera Android 13 Developer Preview, adelantándose a las fechas esperadas y marcando el camino para su nuevo sistema operativo. Durante el día de hoy, la compañía está celebrando su Google I/O 2022, el evento de software más importante de Google. La compañía ha aprovechado para destacar algunas de las novedades que llegarán a Android 13, así como algunos cambios relevantes que llegan a la plataforma.

Android 13 y el gran cambio en lenguaje de diseño

Android 13 tiene un gran protagonista: Material You. Este es el lenguaje de diseño que sigue la senda de Material Design, y viene principalmente para permitir nuevas paletas de color basadas en nuestro fondo de pantalla. Esta paleta de color no solo se aplica a los iconos del launcher, sino al color de acento de todo el sistema: barra de notificaciones, menús, aplicaciones nativas, etc. Por supuesto, será necesario que el fabricante quiera implementar y trabajar bajo esta línea de diseño, y el calado del nuevo diseño en el sistema dependerá de la capa de personalización.

Del mismo modo, contará con importantes mejoras a nivel de seguridad y privacidad, con el mayor cambio en el sistema de permisos de la historia en Android, pudiendo ahora controlar permisos sensibles en un par de pulsaciones y sin entrar siquiera en ajustes. Se introducen también nuevos permisos, como los de 'Música y otros archivos de audio', permiso de 'Fotos y vídeos', 'Dispositivos cercanos' y el permiso de 'Archivos y documentos'. El fin es que podamos tener aún más control sobre nuestro dispositivo, y mantener a raya el comportamiento de las apps.

'Photo Picker' es otra de las funciones estrella de Android 13 que Google ha querido destacar en su I/O. Se trata de una opción que permite compartir las fotografías que queramos en la app de Google Fotos, sin dar acceso al álbum al completo. Así, la app solo podrá tener información acerca de las fotos que hayamos seleccionado.

Llegan asimismo con Android 13 los distintos idiomas para apps. Puedes elegir, app por app, el idioma que tendrán. Esto solo podía hacerse mediante los ajustes de la propia aplicación, si esta lo permitía, pero ahora será una función nativa del sistema. Quieren impulsar también la mensajería RCS, trabajando con operadores para convertir 'Mensajes de Google' en algo más similar a 'iMessage'. Todo cifrado de extremo a extremo, envíos de archivo sin pérdida de calidad, y una experiencia de conversación más digna de una app de chat que de una sencilla app de SMS.

El sistema se renueva para tablets, con aplicaciones rediseñadas para funcionar en el formato tablet, algo que llevábamos pidiendo desde hace años. Estas son todas las principales novedades, hasta la fecha, de las distintas versiones de Android 13.

Nuevo selector de fotos

Permiso de dispositivo cercano para Wi-Fi:

Configuración de los Ajustes rápidos

Iconos con tema

Preferencias de idioma por aplicación

Permiso de notificaciones

Quick Tap para activar la linterna

El modo silencio desactiva las vibraciones hápticas

Pixel Launcher soporta varias pantallas

Nuevo permiso de notificación

Permisos degradables por el desarrollador

Nuevo ajuste de seguridad y privacidad

Lector QR integrado

Aplicaciones activas accesibles desde los ajustes rápidos

Nueva API de conversión de texto

Permisos multimedia desglosados

Nuevo menú del portapapeles

Cambios visuales en el widget de reproducción

¿Qué dispositivos serán compatibles con Android 13?

Todos los Google Pixel a partir del Pixel 4 serán compatibles con las versiones beta de Android 13. Del mismo modo, Google ya ha anunciado la disponibilidad de su sistema para otros fabricantes, como Realme, ASUS, Lenovo, Nokia, OnePlus, OPPO, Vivo o Xiaomi.