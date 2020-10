Huawei Mate 40: fecha de salida, precio, modelos y todo lo que creemos saber sobre los nuevos Huawei Mate 40 y 40 Pro

En la segunda mitad de año muchos de los fabricantes de móviles más importantes aprovechan para lanzar una nueva remesa de buques insignia, siendo el caso de Huawei. Así, ahora ya sabemos que se acerca la fecha de conocer novedades de la marca, por ello no está de más reunir todo lo que creemos saber sobre los Huawei Mate 40.

Los móviles que heredarán el testigo del Huawei Mate 30 y el Huawei Mate 30 Pro serán a todas luces dos móviles de gama alta y al parecer también los encargados de estrenar novedades externas e internas. Damos un buen repaso a todo lo que se ha filtrado.

Según se rumorea, el Mate 40 Pro comenzará en 5.999 yuanes, unos 730 euros al cambio. El Huawei Mate 30 partió de los 799 euros y el Pro de los 1.099 euros, por lo que de ser así (y teniendo en cuenta que normalmente el precio no se mantiene tal cual al cambio), el Mate 40 Pro partiría de un precio más bajo que su predecesor, lo cual no encaja demasiado con lo habitual.

Por precedentes, se espera que al menos haya dos nuevos Mate, siendo Huawei Mate 40 y Mate 40 Pro. Veremos en lo sucesivo que los rumores apuntan características para alguno de estos dos modelos (o para ambos), aunque no se descarta que, como vimos en los P40, haya un modelo "Pro+".

El pasado mes de agosto Onleaks (avalado filtrador) nos regalaba unos renders de los futuros móviles de Huawei en los que se observaban bastantes aspectos de su supuesto diseño. Los moldes parecen similares, pero no en la parte frontal ya que sólo el Mate 40 Pro tendría la pantalla curvada.

Lo que sí veríamos en ambos casos son cámaras frontales insertadas con agujero, viendo que se habría apostado por la doble cámara subjetiva. Se trataría de frontales con marcos que en apariencia serían casi simétricos y bastante delgados, además de integrar el lector de huellas.

Según estas imágenes y algunas filtraciones más, los Mate 40 dispondrían de botones físicos de volumen y no los virtuales que vimos en el Mate 30 Pro. Se espera además que ambos dispositivos tengan bordes de aluminio y trasera de vidrio.

Así, parece que los Mate sean el juguete de Huawei para probar nuevos diseños para el módulo de cámaras. Lo vimos con los Mate 30 y parece que lo volveremos a ver en estos Mate 40.

Según el teaser oficial que mostraron en GSMArena, los Mate 40 integrarán un módulo hexagonal u octogonal. Al menos uno de ellos, porque no se descarta que esto sea distinto entre un posible Mate 40 base y la versión Pro, porque como mostrábamos antes previamente vimos que al menos para el Mate 40 el módulo sería de nuevo circular, como en sus predecesores.

Los móviles de alta gama de Huawei soportan 5G desde la llegada del Kirin 990, y al parecer es una característica que se mantendrá en los próximos Mate. De hecho, los rumores dicen que estrenarán un nuevo procesador, un chip construido en 5 nanómetros que integrará los componentes necesarios para el soporte de esta conectividad.

La situación de Huawei con los servicios de Google se deriva del bloqueo de Estados Unidos a la marca y la situación está lejos de cambiar, cuando supimos que la idea era prolongarlo al menos hasta 2021. De ahí que es prácticamente improbable que los próximos móviles de Huawei vayan a disponer de estos servicios.

Desde entonces, el fabricante ha tratado de dinamizar sus propios servicios, lo cuales exprimimos a fondo en el Huawei P40 Pro para que veáis hasta qué punto podemos llegar con ellos y qué nos ofrecen en el día a día. En cualquier caso, que esto vaya a afectar o no a la experiencia dependerá de qué novedades de software anuncien a este respecto y de si los servicios de Google son algo esencial en nuestro día a día, y si es así aún hay muchos móviles de Huawei que podemos comprar en 2020 con los servicios de Google.

Se han llegado a filtrar hasta las dimensiones, siendo las siguientes para cada uno de los móviles:

Según esto, el Mate 40 tendría unas dimensiones muy parecidas a las del Mate 30 Pro, siendo más compacto que el Mate 30. El Mate 40 Pro, sin embargo, sería más voluminoso que su predecesor.

Antes hemos hablado un poco de las pantallas al detallar su diseño esperado, pero también hay algunas filtraciones sobre sus diagonales. El Huawei Mate 40 tendría una pantalla de 6,4 pulgadas, plana o muy poco curvada, mientras que el Huawei Mate 40 Pro apunta tener un panel de 6,7 pulgadas y curvada de una manera más pronunciada, siguiendo la estela del Mate 30 Pro.

Se tratará probablemente de pantallas OLED y no hay pistas sobre una posible evolución de la resolución para ir más allá del FullHD+, si bien sí se habla de que veríamos una tasa de refresco de 90 Hz para ambos.

A nivel de procesador, hablando del 5G ya hemos dado algunas de las informaciones que se barajan para los nuevos Mate. Ese procesador con soporte de 5G sería el Kirin 9000, que hace poco asomaba en forma de benchmarks filtrados.

Lo que ahí veíamos es que se trataría de un procesador fabricado con la tecnología de 5 nanómetros de TSMC, basado en los núcleos Cortex A77 y Cortex A55 de ARM, la gráfica ARM Mali G78 como GPU y esa conectividad 5G. Además, en los tests de rendimiento se mostraban 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, por lo que ésta parece ser la configuración de partida de los Mate 40.

A nivel de batería, se espera que la carga rápida supere los 40W previos de Huawei y que llegue a los 66W. No se ha dicho mucho sobre los mAh, se ha hablado de 4.000 mAh para el Mate 40 pero apenas hay filtraciones al respecto.

Antes hemos hablado del software de los Mate 40 y lo más probable es que vengan con Android de base (sin los servicios de Google) y con EMUI, la capa de personalización propia de Huawei. Pero en su horizonte se dibuja la posibilidad de que sean los primeros móviles compatibles con HarmonyOS 2.0.

Richard Yu, CEO de Huawei, dijo en septiembre que "quizá a partir del año que viene comencemos a ver smartphones con HarmonyOS", y en GizChina directamente apuntó a los Mate 40 por una filtración, de modo que la beta del sistema operativo propio de Huawei llegaría algo más tarde de diciembre a estos móviles.

Parece que la composición fotográfica marcará también las diferencias entre un modelo y otro. En el caso del modelo Pro se espera ver una cámara periscópica que permita hacer un mayor zoom con respecto al modelo estándar, sin detalles sobre cuánto zoom tendrá pero esperando que al menos alcance los 10 aumentos (como en los P40 Pro).

Se habla de que posiblemente veamos un sensor de 50 megapíxeles, un gran angular con sensor de de 80 megapíxeles y 20 megapíxeles para el telefoto en el modelo Pro, siendo de 8 megapíxeles para el teleobjetivo del Mate 40 base. Y en ambos casos contarían con cámara frontal dual perforada en la pantalla.

Recientemente la marca ha anunciado un evento para el 22 de octubre a las 14:00 CEST (13:00 en Canarias, 7:00 en México y Colombia, 8:00 en Venezuela y 9:00 en Chile y Argentina) en el que ya se veía que los protagonistas serán los móviles de la serie Huawei Mate 40. De ahí que mínimo esperamos ver dos móviles.

Unprecedented Power is coming.

Don’t miss the announcement on 22.10.20 #LeapFurtherAhead #HUAWEIMate40 pic.twitter.com/Be5u0AY4fj