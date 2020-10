El Huawei Mate 40 llegará el próximo 22 de octubre: el último con procesador Kirin

Huawei ha anunciado la fecha de presentación de su siguiente gran móvil, el Huawei Mate 40. O más bien en plural, pues se espera que sean varios los que compongan esta serie. Aparte de las características que puedan traer o no, estos móviles van a ser especiales por una razón extra: serán los últimos (al menos por un tiempo) en traer el chip Kirin de diseño propio de Huawei.

Según ha anunciado Huawei Mobile, el próximo 22 de octubre a las 14:00 CEST los Mate 40 Series serán presentados oficialmente. Estos teléfonos llegan como la segunda tanda de grandes lanzamientos de Huawei este año, después de que viésemos los Huawei P40 y Huawei P40 Pro.

Unprecedented Power is coming.

Don’t miss the announcement on 22.10.20 #LeapFurtherAhead #HUAWEIMate40 pic.twitter.com/Be5u0AY4fj