Sin Google Play en sus móviles Huawei plantea una nueva estrategia: traer las apps de Google a su tienda AppGallery

La entrada de Huawei en la "lista negra" de Estados Unidos impide al fabricante asiático utilizar los servicios de Google en sus nuevos dispositivos. Algo que ha hecho que veamos la llegada del Mate 30 Pro o el P40 Pro sin los servicios básicos de Google para Android al no tener licencia para ello. La solución de Huawei ha sido crear su propia tienda de aplicaciones, y ahora buscan que las apps de Google también estén en ella.

Si bien Huawei tiene una fuerza como entidad suficiente para conseguir salir adelante sin la colaboración con Google, no disponer de sus servicios es un punto negativo importante. Especialmente en Occidente, donde los servicios de Google tienen mucha más presencia que en China y otros países asiáticos donde la población no depende tanto del Google. Es por eso que tener las apps de Google sigue siendo algo de gran ventaja para Huawei.

Apps de Google en AppGallery, como en App Store de iOS

En unas declaraciones a CNBC, Eric Xu, presidente rotativo de Huawei, ha expresado una de las ideas que tienen para traer las apps de Google también a sus nuevos dispositivos móviles. Esta idea pasa por la llegada de las apps de Google a AppGallery. Es decir, que Google coloque sus apps en la tienda de aplicaciones de Huawei, para que, aunque los móviles no tengan los servicios de Google como tal, al menos tengan sus apps principales.

No ha dado muchos más detalles al respecto, ni si tienen alguna propuesta clara de cómo hacerlo o siquiera si es viable y no viola el baneo también. Según ha indicado:

Esperamos que los servicios de Google puedan estar disponibles a través de nuestra AppGallery

El responsable de Huawei ha puesto como ejemplo la App Store de Apple, donde las apps de Google están disponibles para que los usuarios de iOS las utilice sin tener "los servicios de Google" en el dispositivo como tal. Pero claro, Apple no está en la lista negra de Estados Unidos como Huawei.

Por otra parte, faltaría ver si Google está dispuesta a colocar sus apps en otras tiendas de apps de Android. La Amazon App Store para las tabletas Fire de Amazon no tiene las apps de Google por ejemplo, y lleva años presente. Donde sí hay un precedente es en la Galaxy Store de Samsung, aunque hay que tener e cuenta que el fabricante coreano sigue mostrando también Google Play en sus dispositivos.

Actualmente hay alguna que otra forma para instalar Google Play en dispositivos que no traen la tienda. No obstante, es un proceso relativamente complejo y no apto para el usuario medio que compra la mayoría de dispositivos de Huawei. Esta ausencia de Google Play hace mella, no sólo porque faltan las apps de Google, sino también otras relevantes como Facebook o Instagram.

Vía | CNBC