VoNR: así funciona la tecnología 5G que promete llamadas fluidas y sin interrupciones tanto en voz como en vídeo

Hace cinco años se comentaba que el VoLTE era el futuro de las llamadas. Pero si bien el resultado es bueno, lo cierto es que las operadoras no han logrado implantar su sistema de comunicaciones como el estándar más utilizado a la hora de llamar por el móvil. Con el 5G llega una nueva oportunidad y la tecnología que quiere esta vez convencernos es el VoNR ('Voice Over New Radio').

Te explicamos en qué consiste el VoNR, qué ventajas promete y qué fabricantes están ya trabajando con esta tecnología que llega para mejorar la fluidez y la latencia no solo de las llamadas de voz, también de las videollamadas.

Ericsson y Nokia explican las bondades del VoNR

VoNR es una solución de voz y vídeo que funciona bajo la infraestructura de la red 5G SA. Mientras LTE y VoLTE eran una tecnología de voz a través de redes 4G, con el VoNR tenemos la equivalencia pero con las "nuevas radios". Es decir, con los nuevos módems 5G que algunos fabricantes ya están introduciendo en los últimos teléfonos móviles.

Al funcionar bajo redes 5G, para que los móviles puedan aprovechar esta tecnología también deberán contar con un chip compatible. Afortunadamente, esta tecnología pretende convertirse en un estándar de comunicaciones de la misma forma que lo es el VoLTE y cuenta con el apoyo de los principales fabricantes de redes como son Ericsson, Nokia, Huawei, MediaTek o Qualcomm.

¿Qué ventajas promete el VoNR? Una menor latencia, mejor calidad de sonido y una mayor calidad de imagen, tanto en las llamadas de voz como en el vídeo. Así lo explica Ericcson:

"Con la nueva radio independiente (5G SA), un dispositivo no necesita confiar en la tecnología 4G para hacer llamadas de voz 5G (VoNR). Con la llegada del acceso NR independiente, se necesitarán servicios de voz y otros servicios de comunicación, lo que requiere que la red 5G admita servicios de llamadas de voz nativos para teléfonos inteligentes 5G. Mediante el uso de VoNR en la arquitectura SA, los proveedores de servicios podrán ofrecer servicios de voz en dispositivos con capacidad de voz 5G, así como servicios mejorados de banda ancha móvil (eMBB) a consumidores y usuarios empresariales."

A mediados de diciembre de 2019, Ericsson y MediaTek anunciaban que habían completado con éxito uno de los primeros tests de la tecnología VoNR. Para la prueba se utilizó el chipset Dimensity 1000 de MediaTek y una red con banda de 3.5 GHz TDD.

El objetivo es utilizar esta tecnología únicamente bajo redes 5G y así poderse liberar de la dependencia del 4G. Es decir, ir trasladando poco a poco las telecomunicaciones a las bandas más efectivas y poder ir liberando las antiguas para en un futuro lejano realizar una transición. Si bien los dos fabricantes explican que los primeros teléfonos comerciales 5G utilizarán al mismo tiempo redes 4G y 5G.

Según un informe de ResearchAndMarkets, la tecnología VoNR o Vo5G servirá para transformar el uso de la realidad mixta y virtual, así como ser un catalizador para convertir el móvil en el dispositivo principal para realizar llamadas de voz y vídeo.

Algunas de las ventajas del VoNR es el uso de la ultra alta definición (UHD) en aplicaciones, música o videoconferencias. Esta tecnología, explica el informe, también proporcionará un mejor soporte en las comunicaciones en tiempo real, incluidos los RCS ('Rich Communications Services'). Adicionalmente herramientas como la traducción en tiempo real podrá beneficiarse de esta tecnología.

OPPO reclama ser la primera marca en ofrecer un móvil con VoNR gracias a MediaTek

OPPO ha anunciado hoy su alianza con Ericsson y MediaTek, explicando que sus nuevos terminales serán los primeros en ofrecer llamadas de voz y vídeo VoNR. La compañía china dispone de modelos 5G como los nuevos OPPO Reno 3 y Reno 3 Pro.

Sin embargo es difícil determinar a quién corresponde el papel de ser el primero. OPPO anuncia que son terminales comerciales a la venta, pero el pasado mes de mayo de 2019 Huawei explicaba que ya realizaron una primera llamada sobre VoNR en el mundo utilizando dos teléfonos Huawei Mate 20X 5G sobre una red SA.

La propia Huawei presume de su modem 5G Balong 5000 con compatibilidad con esta tecnología y mantiene una extensa documentación técnica sobre las posibilidades del Vo5G y el VoNR.

En medio de esta guerra por ser los primeros en ofrecer VoNR, Qualcomm explica que sí tiene dar soporte pero lo hará con el módem Snapdragon X60, su primero fabricado en 5 nanómetros.

Una solución que promete ser más segura y con menos intermediarios

La comercialización del 5G avanza poco a poco y el VoNR es una de las tecnologías asociadas que se expandirá a medida que los nuevos terminales 5G se pongan en el mercado. Pero más allá de tener el hardware, hará falta que los operadores empiecen a implementar este servicio. Una situación que se antoja similar a lo que ha ocurrido con el VoLTE.

Las llamadas de voz y vídeo VoNR prometen una conexión "casi instantánea", pudiendo obtener videollamadas en alta definición de manera rápida y sin cortes. Pero más allá de esta promesa de calidad y latencia, las comunicaciones directas 5G VoNR también prometen que serán más seguras que las soluciones de videollamadas como Skype o Zoom, donde existen intermediarios y se añade una capa de software y gestión de datos extra.