Los mejores juegos presentados en el Xbox & Bethesda Showcase 2022

Xbox y Bethesda ya van de la mano a todos lados, y no es para menos. Es una de las asociaciones más potentes de la industria desde que la compañía de Redmond compró a los creadores de 'Starfield'. Y durante hora y media han presentado algunos de sus próximos lanzamientos en un evento rebosante de títulos para todos los gustos. Indies, franquicias, nuevas IPs... esto ha dado de sí el Xbox & Bethesda Showcase de este año.

Redfall

El evento ha arrancado con un juego de acción vampírica de Arkane en primera persona que recuerda en ciertos aspectos a la legendaria 'Vampiros' de John Carpenter, pero con más elementos místicos. Los jugadores podrán enfrentarse tanto a los chupasangres como a los cultistas que ansían convertirse en inmortales, en lo que parece un FPS con elementos tácticos que se puede afrontar en solitario o en escuadras de cuatro. Diseños imaginativos y armas espectaculares que llegarán a principios de 2023 y será jugable, como muchas otras cosas vistas hoy, desde el día 1 en Game Pass.

Hollow Night: Silksong

Regresa el mito indie de plataformas imposibles y gráficos adorables. Un título que promete conservar toda la fuerza visual y el aliento siniestro de su precedente. Disponible desde el día uno en Game Pass para Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming, pero no se ha anunciado fecha de lanzamiento, ni siquiera un hipotético 2023. Metroidvania en estado puro para un juego que se lanza a lo seguro no tocando nada de lo que funcionaba perfectamente en su precedente.

High On Life

Cachondeo y acción galáctica a manos de los creadores de 'Rick y Morty' (de hecho, claramente era la voz de Morty la que se oía en el vídeo). Un título que sustituye la espectacularidad técnica de otros títulos por humor y chifladura, en un juego lleno de detalles hilarantes que propone que sean las armas las que tengan vida propia. Pistolas con boca y ojos (y comentarios sádicos) para un juego que promete chifladura sarcástica a porrillo.

A Plague Tale - Requiem

Otra secuela de un juego indie de indiscutible prestigio: la maravilla de Asobo Studio que se presenta con un nuevo gameplay donde vuelve el sigilo y los puzles que caracterizaron a la primera entrega. También parece que se ha incrementado la acción, ya que Amicia tiene más recursos para enfrentarse a los peligros, y Hugo puede controlar a las plagas con sus poderes. Lanzamiento previsto para este mismo 2022.

Wo Long: Fallen Dinasty

El nuevo trabajo de Koei Temo y Team Ninja nos parecía un nuevo ‘Nioh’, pero por supuesto presentará su propia historia. En ‘Wo Long: Fallen Dinasty’ nos encontramos con un soldado de una milicia sin nombre que luchará por sobrevivir en una versión de fantasía oscura de la dinastía Han en la que los demonios se han hecho con el control de los Tres Reinos. El juego llegará a principios de 2023 y estará disponible en consolas Xbox, PC y en la nube

Forza Motorsport

'Forza Motorsport' está de vuelta para 2023. Cabía prever que la próxima entrega de este simulador de conducción daría un paso en firme hacia delante, pero lo que ha enseñado Microsoft es incluso más espectacular de lo que habíamos previsto. Y es que por primera vez esta saga nos promete ajustar de forma dinámica la luz durante las carreras y un trazado de rayos que, sobre el papel, debería dotar a las imágenes de un realismo mayor que el que nos ha ofrecido hasta ahora cualquier otra entrega de esta franquicia. Incluso los entornos con vegetación son, según Microsoft, los más cuidados que han diseñado hasta ahora. Nosotros ya estamos deseando catarlo.

Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary

El aniversario del extraordinario simulador de vuelo de Microsoft se celebra por todo lo alto con una selección de aviones clásicos, auténticos hitos del vuelo tripulado, para sentirse como un pionero surcando los cielos. Y a partir de hoy, una sorpresa ya disponible: la posibilidad de pilotar naves salidas directamente de 'Halo Infinite' e ir hasta el final de firmamento... y mucho más allá.

Overwatch 2

La gran noticia con respecto a la popularísima franquicia es que el nuevo 'Overwatch' será free to play. Se ha visto una buena cantidad de personajes que llegarán el próximo 4 de octubre en acceso anticipado para quien quiera sumergirse en los frenéticos PvP cinco contra cinco, entre otros modos nuevos que el equipo afirma que están en preparación. Y hay un nuevo campeón en la línea de salida: Junker Queen.

Forza Horizon 5 - Hot Wheels

Para los devotos de la conducción arcade, esto es un matrimonio hecho en el cielo: el hiperrealismo aplicado a la velocidad insensata de 'Forza Horizon' combinado con un nombre propio absolutamente icónico del disparate rodado, 'Hot Wheels'. Pistas que recuerdan al icónico 'Trackmania', llenas de loops, rampas y necedad a tres mil por hora. No podemos esperar para probarlo el próximo 19 de julio.

Fallout 76

Los fans de 'Fallout 76' estamos de enhorabuena. Y es que este estupendo juego de rol postapocalíptico está a punto de recibir su mayor actualización hasta la fecha. Microsoft nos ha prometido que esta revisión incorporará nuevos desafíos si cabe más exigentes y un sistema de recompensas completamente renovado. Sin duda, suena bien. Eso sí, aún tendremos que esperar un poco para hacernos con esta expansión. 'Fallout 76: Expeditions - The Pitt' llegará a nuestras Xbox y PC en septiembre.

Scorn

Los turbios y pesadillescos mundos de 'Scorn', abiertamente inspirados en la demencia biomecánica de H.R. Giger, creador del diseño de 'Alien', son la base de un surrealista paseo por la zona más oscura del cosmos. Viscosidad, engendros orgánicos, monstruos impensables, escenarios que parecen el interior de un intestino, vehículos que diríanse salidos de la imaginación del Cronenberg más disparatado... un disparate no para todos los estómagos que veremos en Xbox y PC el próximo 21 de octubre.

Minecraft Legends

'Minecraft' es así de sencillo y complicado a la vez: uno de los videojuegos más famosos de la historia. Y uno tan versátil que ha desatado todo tipo de juegos paralelos, como 'Minecraft Dungeons' o su vertiente narrativa a manos de Telltale. Y ahora es el turno de la estrategia, en un juego que nos permitirá explorar biomas, extraer recursos y también levantar fuertes y librar batallas bajo los códigos de la estrategia más desenfadada. Se le espera para 2023.

Lightyear: Frontier

¿Recuerdas 'Marte', la película de Matt Damon en la que un ingeniero accidentado en el planeta rojo tenía que arreglárselas para sobrevivir con pocos recursos? A algo de eso nos ha recordado este 'Lightyear - Frontier' (algo menos trágico, eso sí) en el que un astronauta aprovechará los recursos de un planeta para sobrevivir cultivando alimentos, explorando y construyendo refugios. Llega en primavera de 2023.

The Last Case of Benedict Fox

En primavera de 2023 llega este peculiarísimo indie de aventuras macabras en 2D que emplea una de nuestras convenciones predilectas de las historias de misterio: el detective sobrenatural unido a un demonio. Con él puede explorar las mentes de los fallecidos más recientes para resolver el misterio de una vieja mansión donde una pareja fue asesinada y un niño desapareci´o sin dejar rastro. Cultos, rituales, crímenes y una estética muy peculiar.

Diablo IV

Un completísimo gameplay ha sido la base de lo que ha desvelado Blizzard para esta esperada secuela que se espera para 2023. Se ha desvelado crossplay y cross-progresion con PS5 y Xbox Series X/S, lo que es toda una noticia (que deberíamos escuchar más a menudo con otros multiplataforma). Además, el Nigromante se ha desvelado como la quinta (y última clase) que se sumará a las ya mostradas: Bárbaro, Hechicera, Druida y Pícara. 140 mazmorras comprenderán un mundo de muerte que, dicen desde Blizzard, crecerá sin parar desde el primer momento. Y además, ya se puede acceder al registro de la beta en la página oficial.

Persona 3, 4 y 5

Una de las sagas más populares y longevas de la historia vuelve ahora de una forma especial: la franquicia ‘Persona’ de Atlus, que cumple ahora su 25 aniversario, nos ofrecerá muy pronto acceso a ‘Persona 3 Portable’, ‘Persona 4 Golden’ y ‘Persona 5 Royal’. Todos ellos estarán disponibles directamente en Xbox Game Pass, y este último será el primero en llegar el próximo 21 de octubre. Las otras dos entregas llegarán más tarde, y como decimos se podrán disfrutar en consolas Xbox, PC y la nube

Grounded

Con ‘Grounded’, Obsidian nos regaló una estupenda aventura inspirada en la mítica película ‘Cariño, he encogido a los niños’, y ahora llega la versión completa que vuelve a meternos en la piel de estos cuatro adolescentes miniaturizados que tendrán que enfrentarse a insectos convertidos en monstruos y a patios convertidos en junglas. Más (y más grandes) enemigos, más armas, acceso a todo el patio y una historia completa que vuelve a ser un regalo. El juego completo estará disponible en septiembre de 2022 para consolas Xbox, PC y la nube

As Dusk Falls

Una curiosísima estética en formato de animación parcialmente limitada es la base de este "drama interactivo", fuertemente narrativo, en el que una familia se enfrenta a múltiples decisiones cuando su camino se cruza con el de unos atracadores de carretera. Todo el peso se pone en la historia, en un juego que se puede jugar solo o con multi de hasta 8 jugadores, que llegará el 19 de julio a consolas Xbox, PC y nube, y que está llamado a levantar tantos elogios como críticas encendidas.

Starfield

Más de cien sistemas, más de mil planetas. Estas son las mareantes cifras de un juego que tiene ante sí una misión peliaguda: hacer olvidar a 'No Man's Sky'. Este exclusivo de Xbox tiene una ambición gigantesca, y Bethesda nos ha regalado un largo gameplay del juego, que nos manda al año 2330 a explorar los límites de la galaxia. La presentación ha mostrado un planeta con una fauna muy diversa, recursos que extraer y más detalles del robot Vasco, que ya se nos había presentado.

Habrá combate en tanta medida como exploración, y ciudades inmensas (hemos conocido la magnífica New Atlantis, sede de la Constelación, una de las muchas agencias de seguridad del juego), además de un completísimo editor de personajes y un profundo sistema de crafteo para crear desde armas y equipo a bases espaciales. Un profundo sistema de juego que solo está empezando a apuntar sus posibilidades.

