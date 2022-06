'Starfield' desvela más de cien sistemas y más de mil planetas en un apabullante cóctel de rol y ciencia ficción

Este juego lleva ya casi una década en el horno. Bethesda empezó a gestarlo en 2013, por lo que es evidente que el equipo que se está encargando de desarrollarlo se lo está tomando con la calma debida para que este título de rol y ciencia ficción esté a la altura de las expectativas. Y sí, si nos ceñimos a lo que Microsoft acaba de enseñarnos en su evento dedicado a Xbox parece que va a estarlo.

En una primera toma de contacto sorprende su cuidado acabado visual, pero los entusiastas sabemos que tener buenos gráficos no es suficiente para que un título como este se haga un hueco en nuestra colección. Afortunadamente, parece que 'Starfield' tendrá mucho más que buenos gráficos.

Ante todo nos promete que podremos formar parte de un universo gigantesco en el que tendremos la oportunidad de recorrer más de cien sistemas solares y visitar más de mil planetas. Suena bien, pero esta es solo la punta del iceberg.

Su capacidad de personalización aspira a marcar la diferencia

Durante la demostración el portavoz de Microsoft ha hecho hincapié en lo profundo que es el asistente de creación de personajes que han puesto a punto los programadores de Bethesda. Y es que podremos dar a nuestro personaje el aspecto y los atributos físicos que prefiramos con una enorme libertad. Además, la interfaz de este componente del juego parece muy intuitiva, por lo que conseguir que nuestro avatar tenga el aspecto que tenemos en mente no debería ser muy difícil.

En la siguiente captura podemos ver qué aspecto tiene el módulo que nos permite actuar tanto sobre las habilidades físicas de nuestro personaje como sobre su destreza social, científica y tecnológica, y también sobre su habilidad para el combate:

No obstante, no solo tendremos un margen de maniobra muy importante en lo que se refiere a la creación de nuestro personaje; también lo tendremos cuando nos dispongamos a diseñar y equipar la nave espacial en la que nos dispondremos a surcar el universo. De nuevo, el asistente que utilizaremos para poner a punto nuestra nave parece muy completo y relativamente asequible, aunque no estaremos seguros de si es o no intuitivo hasta que podamos probarlo a fondo.

