Estos son los mejores juegos que se han presentado en el Summer Game Fest 2022

Un año más (otro año sin E3, además), Geoff Keighley hace todas las llamadas pertinentes para mostrar una buena cantidad de exclusivas, primicias, nuevos trailers y anuncios completamente nuevos. Durante tres intensas horas, esto es lo que ha dado de sí el Summer Game Fest de este año. ¡Avalancha de vídeos y noticias!

Street Fighter 6

Guile vs. Ryu combatiendo a puñetazo limpio en el primer gameplay de la noche, que hereda parte de la estética y el estilo de los últimos juegos de la serie, pero como es lógico, más sofisticado, más rápido... y con personajes más viejos. La edad pesa sobre el aspecto (que no sobre la contundencia) de los luchadores en este regreso del clásico.

Aliens Dark Descent

Un top down shooter que le sienta estupendamente a la habitualmente frenética lucha entre marines y aliens, y que esta vez parece que trae invitados especiales en forma de una especie de mutaciones que podrían aderezar la acción de muchas maneras. De momento poco gameplay para un juego que se promete sencillo y contundente.

The Callisto Protocol

El 2 de diciembre es la fecha prevista para el estreno de este juego que hereda la estética, las dinámicas y la violencia extrema del adorado 'Dead Space' y sus secuelas. Glen Schofield ha subido a escena a hablar de algunas novedades (como una interesante y potencialmente avasalladora pistola gravitatoria) y se ha mostrado algo de gameplay del que promete ser uno de los juegos más demencialmente sangrientos de la temporada.

Call of Duty Modern Warfare 2

Después del reciente trailer, Activision ha brindado un completo gameplay de su nuevo juego de acción bélica en primera persona, uno que además ostenta el mismo nombre de un título clásico de la franquicia. De hecho, este fragmento replica el nivel de asalto a una plataforma petrolífera de aquel juego. Gráficamente el aspecto es apabullante, con multitud de efectos de agua, explosiones, sangre y objetos del escenario en movimiento. Un espectáculo.

Witchfire

Estética medieval para una especie de western místico con pistolones espectaculares y acción frenética. Aires independientes y jugabilidad clásica para un título que promete polvorines máximos.

Fort Solis

Más asfixia en el espacio en un juego al que posiblemente no le beneficia haber sido enseñado inmediatamente después de 'The Callisto Protocol', aunque este lleva un rollo distinto. Más atmósfera oscura, más terror clásico y un tono más indie para un juego al que habrá que prestar atención si se busca alta tensión en atmósfera cero.

Routine

Anunciado por primera vez en 2013, este juego ha evolucionado mucho desde entonces (o no: presenta la visión del futuro que se tenía en los ochenta, un poco al estilo de 'Alien: Isolation), pero parece que se acerca el momento en el que al fin podremos disfrutar de este juego de Lunar Software y Raw Fury que mezcla exploración y RPG. Pasillos vacíos, androides inquietantes, rollo VHS y monitores analógicos por doquier.

Highwater

También hemos disfrutado de unas cuantas delicatessen indies. Esta visión plácida y alternativa del fin del mundo, con ciudades inundadas, ritmo apacible y secundarios coloristas. Llegará en 2022 y contará como la población del planeta abandonó la Tierra... salvo unos cuantos que se quedaron, como nuestro protagonista. Aventura, exploración y toques roleros.

American Arcadia

Más indies, esta vez de origen español (¿quién recuerda el sensacional y sorprendente 'Out of the Blue'?) y con toques de 'El Show de Truman'. El protagonista es monitorizado por televisión las 24 horas, e intentará escapar de una ciudad futura aparentemente feliz pero terriblemente distópica.

Marvel Midnight Suns

El prometedor juego de combate por turnos de Firaxis, creadores de 'XCOM' y 'Civilization', promete combates superheroicos con más dosis de magia de los que acostumbramos a ver en el género. Entre las novedades vistas esta noche, tenemos a un Spider-Man que se une al grupo de héroes, y un Venom y un Hulk que van donde los villanos. También hay fecha: 7 de octubre.

Neon White

A la vuelta de la esquina (el próximo 16 de junio) está esta indescriptible mezcla de juego de cartas y shooter que viene de la mano de Angel Matrix y producido por Annapurna Interactive. Llegará para Switch y PC y el jugador dará vida a White, un asesino que debe abrirse paso a tiros para ganarse el cielo (literalmente), enfrentándose a asesinos demoniacos con cartas del alma. Ojo, además habrá que terminar los niveles lo más rápido posible, al más puro estilo speedrun.

