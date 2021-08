Los héroes Marvel no se apartan de los videojuegos: 'Midnight Suns' será un RPG de los creadores de 'XCOM'

Tras la relativa decepción de 'Avengers' y con la expectación que está levantando 'Guardians of the Galaxy', no conviene perder de vista que, para inspirar videojuegos, Marvel no solo tiene películas en su haber. Los comics son un espléndido surtidor de personajes y tramas con enorme potencial comercial. En Firaxis Games, creadores de sagas aclamadas como 'XCOM' y 'Civilization', parecen haberse dado cuenta y han anunciado, con trailer incluido, un juego de rol táctico protagonizado por héroes no tan habituales en el MCU, como Ghost Rider, Blade o Lobezno.

En él, Hydra revive a través de un proceso que mezcla magia y ciencia a Lilith, Madre de los Demonios, y los Vengadores acuden a los sobrenaturales Midnight Suns para que les ayuden en la tarea. Será un personaje el nuevo el decisivo en esta batalla: Hunter, hijo o hija de Lilith, protagonista del juego y configurable desde cero por los jugadores. A través de este personaje podremos formar y controlar equipos para vencer a Lilith.

La Marvel mágica

La Marvel sobrenatural cuyo elemento más visible es el Doctor Extraño, pero que incluye toda una cosmogonía de demonios, infiernos y leyes propias, no ha sido apenas explotada por los videojuegos. 'Marvel's Midnight Suns' parece querer poner remedio a ello y más que la acción coreografiada inspirada en el MCU, en el trailer tenemos una buena cantidad de elementos sobrenaturales y personajes que pertenecen a ese elemento. Jake Solomon, director creativo, afirma que veremos a 12 héroes de la casa, y de momento en el trailer aparecen Blade, Doctor Strange, Capitán America, Iron Man, Capitana Marvel, Magik, Ghost Rider, Lobezno y Nico Minoru.

El trailer no desvela nada de las mecánicas del juego (que podremos ver a partir del 1 de septiembre): Firaxis ya adelanta que no será tan táctico como un 'XCOM', aunque se conservará el combate por turnos. Según Solomon, éste ha sido rediseñado por completo, y se ha puesto el acento en las inagotables hordas de decenas de enemigos que atacarán al jugador. El juego llegará en marzo de 2022 a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.