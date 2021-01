Todos los juegos de Spider-Man de peor a mejor

El arácnido más famoso de Marvel ha tenido múltiples encarnaciones en los videojuegos, prácticamente desde el inicio del medio. Ya en los ochenta, con Spider-Man claramente convertido en una institución superheroica y con series de animación e imagen real de éxito a sus espaldas, aparecieron videojuegos de 8 bits consagrados a sus aventuras. Cuando sus cómics de los noventa vendían millones de ejemplares, se lanzaron versiones interactivas de los mismos. Y por supuesto, desde las películas de Sam Raimi hasta la actualidad, hemos estado bien surtidos de videojuegos del héroe.

Así que hemos recopilado todos los videojuegos protagonizados por Spider-Man y los hemos ordenado de peor a mejor. Por supuesto, como suele ser habitual, os recordamos que esto no es más que un orden absolutamente subjetivo y os invitamos a que lo discutáis en los comentarios: ¿Qué bodrio mandaríais al fondo de la lista? ¿Qué joya oculta queréis recomendar? De momento, este es nuestro ranking. Todos juntos: "Spiderman, Spiderman / Does whatever a spider can"

31. Spider-Man: The Sinister Six (PC, 1996)

Un horrible, horrible juego para PC donde la acción es sustituida por conversaciones y resortes de aventura point-and-click que para 1996 ya estaban hasta pasados de moda. Interesantes animaciones con rotoscopio, y una panoplia de minijuegos y puzles bastante ramplones que hacen desear que pasen las partes interactivas para poder disfrutar de las animaciones.

30. Spider-Man: Return Of The Sinister Six (NES/Master System/Game Gear, 1992-93)

Un horrendo juego originariamente programado para NES y que disfrutó de algún port también desastroso. Prosigue con la maldición de los juegos de Marvel para la consola de Nintendo, de entre los que se salvan muy pocos. Este no es tan atroz como alguno de los X-Men de fatídico recuerdo, gracias sobre todo a unos simpáticos gráficos cabezones, pero el no saber aprovechar dignamente las características del arácnido (¡cero balanceos!) y su ridícula dificultad, que permite liquidarlo en quince minutos, lo mandan a la cola de esta lista.

29. Spider-Man: Friend or Foe (Varios sistemas, 2007)

Después del muy potente 'Spider-Man Ultimate' y antes de los excelentes títulos del arácnido para PS3, la racha se vio interrumpida por este flojísimo brawler que, pese a sus simpáticos gráficos cartoon y unas divertidas cinemáticas, es aburrido, lento y poco destacable. La idea de Spider-Man aliándose con sus enemigos clásicos es potente, pero su bajísima dificultad y sus efectos caducos para las consolas de la época (Wii, PS2 y 360) lo ponen por debajo de los juegos de peleas 2D para 16 bits.

28. The Amazing Spider-Man (Game Boy 1990-1993)

Incluimos en una sola posición esta trilogía de juegos iniciada por Rare en una primera entrega que carece de las indiscutibles virtudes de los juegos de la compañía para otras plataformas. Los tres son medianos juegos de acción 2D (el segundo y el tercero incluyen también elementos de aventura y puzles) que apenas explotan las posibilidades del personaje, pero que aún así tienen algo del encanto a lo 'Kung Fu Master' de los títulos de este estilo. El tercero, eso sí, es un desastre que roza lo injugable.

27. The Amazing Spider-Man and Captain America in Dr. Doom's Revenge! (Varios sistemas, 1990)

Paragon Software hicieron unos cuantos videojuegos basados en héroes Marvel (suyo es el indescriptible 'Amazing...' de 1990), y este alcanzó cierta popularidad, sobre todo en 8 bits. El juego no es más que una sucesión de combates, estilo 'Barbarian II' con distintos villanos. Se maneja alternativamente a Spider-Man y al Capi y la mecánica, lenta y farragosa, no es precisamente propia de un 'Street Fighter II'. Pero las cutscenes de cómic, el colorido y la abundancia de personajes lo convierten en cita obligada para arqueólogos de los tebeos en pantalla.

Por cierto, que Spider-Man aparecería en otro juego de protagonismo compartido, 'Spider-Man and the X-Men in Arcade's Revenge', para máquinas de 16 bits y sus contemporáneas portátiles, pero su presencia es tan anecdótica y el juego es tan flojo (debido a las prisas para lanzarlo antes de que acabara la licencia) que su mera existencia es olvidable.

26. Questprobe featuring Spider-Man (Varios sistemas, 1984)

'Questprobe' fue una muy decente trilogía de aventuras conversacionales programadas por el pionero Scott Adams para diversos microordenadores de la época y protagonizadas por héroes Marvel (este es el segundo; los otros dos están dedicados a Hulk y la Antorcha Humana y La Cosa). La intención era hacer 12, pero la bancarrota de Adventure International impidió que el proyecto prosperara. Son aventuras de texto muy dignas (aunque se solventan en un cuarto de hora si conoces el camino) y con ilustraciones bastante trabajadas. Merecieron mejor suerte.

25. The Amazing Spider-Man (Varios formatos, 2012)

Se te había olvidado este juego, ¿verdad? Bueno, posiblemente igual que la película que lo inspira, y que supuso el reboot del personaje en pantalla tras las películas de Sam Raimi. Sin embargo, ni la película ni el videojuego carecían de virtudes, es solo que son escasamente memorables. Con una estructura de pseudo-sandbox muy poco inspirada y decenas de misiones secundarias aburridísimas, tiene hallazgos de puesta en escena muy notables (las telarañas, visualmente preciosas) pero no tiene nada que lo haga destacar. Sobre todo teniendo en cuenta que Beenox había facturado unos años antes 'Shattered Dimensions'.

24. The Amazing Spider-Man 2 (Varios formatos, 2014)

En la línea de su precedente, quizás con alguna mejora técnica (la parte de sandbox es algo más divertida, ya que se ha mejorado el balanceo, las colisiones y la gestión de cómo trepar por las paredes). También se nota más libre al juego, no tan dependiente de la película a la que acompaña (aunque ya el anterior no era una adaptación, sino una secuela), pero en general adolece de los mismos problemas: está hecho con plantilla, los diseños son apagadísimos y la acción no aporta absolutamente nada que no tengamos ya muy visto (o que no esté robado a los 'Arkham')

23. Spider-Man VR (2017/2019, PS4)

Es decir, los dos juegos de realidad virtual que acompañaron a las películas 'Homecoming' y 'Lejos de casa'. Como juegos hechos y derechos son más bien poca cosa, pero como juguetes para sentirse superhéroes por un rato, como sucede con los de Iron Man o Batman, sin ir más lejos, son muy divertidos. La sensación de balanceo está muy conseguida hasta el punto del vértigo y aunque técnicamente son justitos, cumplen sobradamente su función.

22. Spider-Man 3 (Varios formatos, 2007)

El peor de los tres videojuegos inspirados en las películas de Raimi acompañó a la peor de las tres películas, lo que tiene todo el sentido del mundo: ese follón narrativo y la panoplia de enemigos poco interesantes se trasladaron a un juego que no supo estar a la altura de su sensacional precedente. Si necesitas un sandbox de Spider-Man con misiones secundarias, pesadas y repetitivas y un argumento muy poco trabajado, el juego no está mal técnicamente, pero ya. Mucho ojo, eso sí, a la versión de Nintendo DS, una joyita frenética e inesperada que va a su rollo.

21. Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (SNES/Megadrive, 1995)

El peor de los dos juegos que, con muy pocos meses de separación, mandaron a Spider-Man y Venom, aliados por las circunstancias, a enfrentarse con Matanza, su enemigo más paradigmático de los noventa. El resultado, en este caso, es un yo-contra-el-barrio anodino pero resultón, repetitivo y que, pese a sus buenos gráficos no saca demasiado partido de los personajes. Cumple perfectamente, eso sí, para unas pachangas de bofetadas entre redes.

20. Spider-Man: The Animated Series (Mega Drive / Super Nintendo, 1995)

En un punto más o menos intermedio entre los dos juegos de acción más populares para las consolas de 16 bits tenemos este título ambientado en la estupenda serie de animación televisiva, con el Spider-Man más mazado de la historia y un estupendo acabado gráfico. Por desgracia, y pese a su brillo visual, el juego suspende en la ambientación (parques de atracciones, esa plaga incomprensible de los 16 bits) y, sobre todo en el ritmo: para tratarse de Spider-Man, el juego tiene muy pocos enemigos y es inusualmente lento. El conjunto es pasablemente divertido y estupendo en lo gráfico, pero le falta brío.

19. Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (SNES/Megadrive, 1994)

A diferencia de su secuela 'Separation Anxiety', este juego no permite el juego cooperativo, con la consiguiente reducción de diversión pachanguera, pero en términos generales, es una propuesta superior. Controlamos tanto a Spider-Man como a Venom en entornos algo más inspirados y carismáticos que los de 'Separation Anxiety', y hay cameos de otros héroes Marvel. El acabado gráfico también tiene un trabajo del píxel algo más pulido. En general, ambos juegos conforman un potente combo de brawlers, pero este queda algo por encima.

18. The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin (Varios sistemas, 1990-93)

Bajo una serie de nombres similares (de un simple 'Spider-Man' para Megadrive al 'Spider-Man vs. The Kingpin' de Sega Mega-CD), Sega lanzó una serie de juegos muy resultones para todas sus consolas de principios de los noventa: Master System, Mega Drive, Game Gear y Sega Mega-CD. Más modestos que los encuentros del arácnido con Venom unos años después, son sin embargo juegos mucho más competentes, con aventura, exploración y diversas mecánicas que sacan partido de la capacidad del héroe para trepar, lanzar redes y hacer fotografías. La versión Mega-CD usó voces reales, estiró los niveles y hasta les dio una estructura semi-abierta.

17. The Amazing Spider-Man: Web of Fire (32X, 1996)

Tengo una curiosa debilidad por este juego que, a fin de cuentas, no deja de ser uno de los 'Kingpin' de Sega de principios de década, pero con esteroides gráficos gracias a la potencia de la 32X. Fue el último juego publicado para la 32X (de hecho, ya se había anunciado el deceso de la consola y se editó con muy pocas copias, lo que lo ha convertido en objeto preciado de coleccionismo) y el último de Sega-Marvel hasta 'Iron Man' en 2008. Es un estupendo juego de acción y plataformas, frenético, con múltiples cameos y unas animaciones detalladas y contundentes que reflejan muy bien la personalidad y poderes del héroe. Un imprescindible de los juegos de Spider-Man antes de las 3D.

16. The Amazing Spider-Man: Lethal Foes (SNES, 1994)

Este título de Super Nintendo nunca salió de Japón, y es comprensible entender por qué: pese a su apariencia de brawler es más bien un boss rush en el que tenemos que ir liquidando a los enemigos letales del título uno tras otro. Sin embargo, movimientos y gráficos (con un toque cartoon, pero no mucho, en una curiosa adaptación del estilo con influencias del manga que se empezaba a llevar en el cómic de EEUU) son superiores a los de los juegos de Sega. Además, el juego rebosa héroes y villanos Marvel y los poderes están bien adaptados.

15. The Amazing Spider-Man (Varios sistemas, 1990)

Odiadísimo juego aparecido originariamente para Amiga en 1990 y luego portado a sistemas poco habituales, como Atari ST, PC y Commodore 64. Sin embargo, es una pequeña delicia de gráficos recoletos y acción plataformera pantalla a pantalla, sin absolutamente nada que ver con el universo de Spider-Man salvo la aparición de Mary-Jane y Mysterio, pero lleno de detalles estrafalarios que lo hacen memorable: los surreales decorados un poco al estilo 'The New-Zealand Story', la forma de andar por las paredes del héroe, R2-D2, momias y pistoleros como villanos y la barra de energía más macabra de la historia de Marvel.

14. Spider-Man (Atari 2600, 1982)

Poca broma con este juegazo, uno de los mejores de la seminal consola de Atari, y que con sus gráficos rudimentarios y su mecánica limitada conseguía tres metas nada desdeñables para 1982: plantar en pantalla un Spider-Man perfectamente reconocible gracias a los colores del traje; desarrollar una trama que tiene que ver con el héroe y sus características, algo de lo que no pueden presumir todos los juegos de esta lista; y presentar como mecánica clave el balanceo con un resultado técnicamente pasmoso para la época. ¡Un clásico con todas las letras!

13. Spider-Man: Web of Shadows (Varios sistemas, 2008)

Un juego estimable por su ambición, que dejó relativamente atrás los mundos abiertos de los títulos inspirados en las películas. Lo más singular es su variedad según la plataforma: sandbox en PS3, 360 y Wii, beat'em-up 2.5D en PS2 y PSP y metroidvania en DS. Aunque las dos últimas variantes son las más simpáticas, ninguno luce especialmente bien, con abundancia de glitches y combates repetitivos. El tono excesivamente trágico del argumento, con Venom intentando conquistar la ciudad con un ejército de simbiontes, tampoco le sienta especialmente bien, y la franquicia daría un bienvenido giro en dirección opuesta con 'Shattered Dimensions'. El conjunto es más que interesante, de todos modos.

12. Spider-Man 2: The Sinister Six (Game Boy Color, 2001)

Esta rareza semi-oculta es una especie de secuela del rompedor juego de Spider-Man para PSOne (de su versión portátil, más bien), y es muy superior a la trilogía de olvidables aventuras del personaje en Game Boy. Esta versión es una frenética aventura de acción con niveles laberínticos que explotan las posibilidades del personaje, de estética apropiadamente colorista y un moderadamente vistoso sistema de combate. Perfecto para partidas rápidas.

11. Spider-Man: Mysterio's Menace (Game Boy Advance 2001)

Secuela directa del juego de Game Boy Color, una auténtica delicia que merece estar entre los mejores juegos de acción 2D del personaje y que confirma a la portátil de Nintendo como una de las mejores máquinas para juegos de este tipo. Básicamente se repite la mecánica de su precedente pero con mejores combates, uso de redes para balanceo y ataques, y enemigos como Cabeza de Martillo, poco vistos en pantalla. Gráficos vibrantes y diversión de la buena.

10. Spider-Man: Edge of Time (Varios sistemas, 2011)

Decididamente inferior al juego previo de Spider-Man programado por Beenox, el soberbio 'Shattered Dimensions', pero con todo, un buen título de acción arácnida que conserva la idea de controlar a varias encarnaciones del personaje, aunque aquí de forma algo más contenida. Los dos héroes a los que daremos vida son el Spider-Man de siempre (con un diseño de traje magnífico, por cierto) y el futuro Spider-Man 2099, moviéndose entre las épocas de ambos. Acción trepidante, muy buen trabajo con enemigos y escenarios, y aunque sabe un poco a ya visto, el balance general es estupendo.

9. Spider-Man The Movie (Varios sistemas, 2002)

Aunque técnicamente esté algo por encima de los dos juegos de Playstation, y lo que haga sea llevar un paso más allá sus ambiciones de un mundo abierto, su dependencia de la película de Raimi hace que el argumento, la estética y los villanos sean menos interesantes. Y aunque en su momento la Nueva York abierta por la que balancearse dejó a los jugadores estupefactos y la avalancha de guiños es perfecta para el fan, la diversión caía enteros en espacios interiores, con una cámara absolutamente ingobernable y un sistema de combate no tan divertido como el de sus predecesores. Habría que esperar a su secuela para ver cómo cuajaba de verdad la idea.

8. Spider-Man: The Videogame (Arcade, 1991)

Quizás el mejor brawler en estado puro de Spider-Man, en un juego típico de arcade de la época que, sin embargo, no ha alcanzado la popularidad de otros coetáneos que adaptan franquicias como 'The Simpsons' o 'Teenage Mutant Ninja Turtles'. Sega hizo aquí un trabajo magnífico, con unos gráficos de gran colorido y tamaño hasta el punto de rivalizar con los de 'Final Fight', en un juego con cameos de múltiples personajes Marvel, empezando por los tres posibles acompañantes de Spidey: Gata Negra, Namor y Ojo de Halcón. El juego hasta se permite pasar momentáneamente a mecánica de juego de acción plataformero en 2D dando una bienvenida variedad a la aventura. Ruidoso, veloz y tremendo.

7. Spider-Man (Playstation, 2000)

El juego que revolucionó la visión de Spider-Man en los videojuegos es este título de la primera Playstation que pronto sería superado (sin ir más lejos, por su propia secuela), pero que contenía tantas referencias a los comics originales y captaba tan bien su espíritu (desde el argumento a la acción) que, sencillamente, dejó atrás a los títulos anteriores del personaje, que parecían basarse en él solo nominalmente. Los movimientos, el sistema de combate, el balanceo... este juego es Spider-Man en estado puro, y aún hoy es asombroso ver cómo sortea múltiples limitaciones técnicas. Sin duda, el juego clave para entender al personaje en el medio.

6. Spider-Man 2: Enter Electro (Playstation, 2001)

Aún mejor que su precedente, exprimiendo el motor creado para los 'Tony Hawk's' hasta límites asombrosos, mejoró lo que apenas cojeaba en el título anterior: hay secciones en las que se puede recorrer la ciudad con libertad, evoluciona el sistema de combate, hay distintos trajes y se multiplican los secundarios y enemigos. De las versiones de Electro y el Hombre de Arena, para qué hablar: ojalá las películas (y sus correspondientes juegos) hubieran tomado buena nota. ¡Así sí!

5. Spider-Man: Shattered Dimensions (Varios sistemas, 2010)

Una auténtica delicia que llegó en un momento de cierto cansancio con los juegos de Spider-Man de mundo abierto. Este título volvió a una estructura más lineal, pero lo cargó de variedad con la idea de los arácnidos de universos alternativos, hoy de moda gracias a 'Spider-Man: Un nuevo universo', pero que hace una década solo se había visto a este nivel en los cómics. Casi cuatro juegos en uno (Amazing, Noir, 2099 y Ultimate), cada uno con sus características, atmósfera y controles, pero que confluyen de forma natural en una sola y estupenda aventura.

4. Spider-Man 2 (Varios sistemas, 2004)

El sandbox clásico de Spider-Man por excelencia dio en la diana con una de sus características típicas: la posibilidad de deambular por la ciudad balanceándose con la red, algo que por primera vez era divertido por sí mismo, y que claramente tendrían muy en cuenta años después los juegos de Insomniac Games. La dinámica de misiones secundarias encajaba perfectamente con el espíritu de Spider-Man y, además, se basó en la mejor película de Raimi. Y como guinda, se permitía extras absolutamente deliciosos como el enfrentamiento con Mysterio o la voz de Bruce Campbell.

3. Ultimate Spider-Man (Varios sistemas, 2005)

Aunque 'Spider-Man 2' tiene una (merecida) fama como uno de los mejores sandbox del personaje, podría decirse que fue superado no por la floja tercera parte, sino por esta excelente versión con gráficos cel-shading. Todo lo que hacía grande a 'Spider-Man 2' está aquí potenciado gracias a prescindir del lastre argumental de la película: estupenda acción, personajes secundarios, multitud de guiños para fans, esta vez filtrados por un gran sentido del humor y guión de Brian Michael Bendis, escritor de los comics Ultimate originales.

Ojo también a las precuelas de las versiones portátiles de 'Ultimate' en Nintendo DS y Game Boy Advance, subtituladas 'Battle for New York': un par de simpáticas aventuras de acción que dejan al jugador dar vida al Duende Verde del universo Ultimate (su precedente lo hacía con Venom). Acción efectiva y veloz y que brilla especialmente en Game Boy Advance, al estilo del imponente 'Mysterio's Menace'

2. Spider-Man: Miles Morales (PS5/PS4, 2020)

En cierto sentido inferior y en cierto sentido superior a su precedente, el 'Marvel's Spider-Man' de PS4. A ratos es demasiado similar, y está claro que todos sus apartados positivos (la exploración de la ciudad, el buen gusto de las misiones secundarias) estaban ya presentes en su predecesor. Por otra parte, pule algunos problemas (elimina las plomizas secciones de sigilo con Mary Jane, por ejemplo) y saca buen provecho de las aún no muy exploradas posibilidades de Playstation 5, como los deslumbrantes efectos de reflejos en los edificios. Su fama de mero DLC es injustificada, pero el trono está claro a quién pertenece.

1. Marvel’s Spider-Man (PS4, 2018)

Una absoluta sorpresa que continúa la tradición de 'Spider-Man 2', pero aprovechando la extraordinaria potencia de la consola para crear una ciudad viva y absolutamente fascinante de recorrer a golpe de red. Con uno de los mejores sistemas de combate de la historia de los videojuegos del personaje (abiertamente inspirado en los 'Arkham', eso sí) y misiones secundarias que da gusto resolver al cien por cien, Insomniac Games dio en la diana con un juego que, como es costumbre, rebosa guiños, trajes y extras para fans.