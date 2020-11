Habemus multiverso de Spider-Man: qué implicaciones tiene que todas las versiones del héroe sean posibles en el futuro del MCU

Desde el mismo anuncio del título de la segunda película de 'Doctor Strange', estaba claro que había un nuevo elemento en el MCU a tener muy en cuenta con las próximas películas: los multiversos. 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' deja claro que esta posibilidad que DC siempre ha manejado para dar coherencia a sus universos en papel (matándola, resucitándola, reformulándola) y en cine (no se dice abiertamente, pero la posibilidad de un multiverso en el que conviven el Joker de Joaquin Phoenix y el de Jack Nicholson está ahí) es muy jugosa como para dejarla escapar.

Aparte del título de la nueva película de Doctor Strange, un par de detalles recientes con respecto al MCU han vuelto a poner la posibilidad sobre la mesa. Primero, el anuncio de que Jamie Foxx encarnaría de nuevo a Electro, villano de Spider-Man al que ya dio vida en 'The Amazing Spider-Man 2'. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay un universo en el que Andrew Garfield sigue siendo Spider-Man?

All Spider-man iterations are defacto MCU. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) November 23, 2020

Y por otra parte, Scott Derrickson, director de la primera 'Doctor Strange', y de la segunda hasta su retirada por diferencias creativas con Marvel, ha tuiteado, a cuento de una pregunta directa de Duncan Jones sobre el particular, que "Todas las iteraciones de Spider-Man son parte del MCU de facto". Es decir, que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland son encarnaciones igualmente reales de Spider-Man en un universo común. Se trata de una conjetura a la que le llevan dando vueltas los fans, a golpe de meme y montaje fotográfico, desde hace años.

Las posibilidades del multiverso

Por supuesto, hay matices. Por ejemplo... ¿qué pasa con Miles Morales de la película que sí o sí planteaba los multiversos como un hecho, 'Spider-Man: Un nuevo universo'? Al no estar producida por Disney lo tenemos en cuenta? La cuestión es que la fabulosa cinta de animación escrita por Phil Lord es posiblemente una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, precisamente por cómo usaba el concepto del multiverso yendo más allá del fan-service (ese Spider-Man Noir encarnado por Nicolas Cage), para dar coherencia a la idea de los superhéroes.

De ese modo, teníamos la mejor versión posible del gastado tropo del héroe viejo y cansado que cede su manto a un sucesor: aquí es un Peter Parker fondón de otro multiverso el que le da los tutoriales arácnidos básicos a un Miles Morales que es la versión literalmente en miniatura de un Spider-Man más experimentado. Es solo un detalle que demuestra hasta qué punto el multiverso abre posibilidades narrativas interesantes para los superhéroes, más allá del codazo-codazo nostálgico.

No hay que olvidar que Spider-Man es a la vez un héroe que, como los grandes iconos Marvel, ha experimentado pocos cambios: el uniforme es el mismo de los sesenta, del mismo modo que su identidad secreta tradicional, Peter Parker. Pero a la vez es especialmente permeable a algunos cambios que han dejado un hondo impacto en su historia, y no se han visto como meros giros oportunistas. Un ejemplo clásico: el traje negro, una innovación estética que acabó convirtiéndose en uno de sus enemigos más icónicos, Venom.

Es decir, tiene una identidad muy definida y reconocible en sus distintas encarnaciones (Miles Morales repite buena parte de los tics del Peter Parker adolescente) y a la vez es perfectamente identificable en todas ellas. Eso convierte a Spider-Man, quizás, en el mejor héroe posible para experimentar con el Multiverso: la presencia de Doctor Strange como posible vía de entrada a esta posibilidad es interesante, ya que ambos personajes han interactuado a menudo en distintas películas del MCU.

No olvidemos que el Multiverso podría abrir nuevas posibilidades de cara a las próximas fases del MCU, que aún no ha revelado (y tardará en hacerlo) su núcleo narrativo, igual que en las primeras fases lo fueron las Gemas del Infinito. ¿Es posible una narrativa multidimensional en la que no solo veamos anteriores encarnaciones de los héroes, sino la posibilidad de dar marcha atrás en algunas cuestiones que ya damos por escritas en piedra, como las dos últimas películas de los Vengadores?

Es poco posible -por temas de edades de actores, contratos, etc... es decir, por temas de despachos-, del mismo modo que es poco posible que veamos en el MCU un despiporre multidimensional del estilo de los crossovers de The CW con sus héroes DC, donde entienden muy bien que anteriores encarnaciones de los héroes es otra forma de decir "distintas producciones audiovisuales inspiradas en los héroes". Es dudoso, pues, que veamos al Spider-Man de Toei o de la Cannon en esta posible regurgitación de los héroes arácnidos, pero la esperanza es lo último que se pierde.