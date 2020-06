La PS5 es gigante en comparación con otras consolas, y Sony confirma que eso se debe a una cuestión térmica

Mucho se ha hablado del diseño de la PS5, una consola de la que por fin Sony desveló ese formato físico y que sorprendió en muchos apartados. Uno de ellos es desde luego el de su tamaño, que Sony no especificó con detalle. Una cosa está clara: es la consola "más alta" de la historia.

En Sony han confirmado que esas dimensiones se deben a una cuestión "térmica": la refrigeración necesaria para mantener bajo control las temperaturas que genera esa "potencia extrema" ha hecho que la consola tenga ese peculiar formato. Las estimaciones de usuarios y analistas ya circulan por internet, y parece claro que la PS5 es enorme, al menos en altura.

Aunque Sony no quiso especificar las dimensiones o el peso de la PS5, la imagen de la consola junto al mando o los auriculares fueron suficientes para que los usuarios se lanzaran a realizar estimaciones del que podía ser el tamaño de la PS5 con respecto a otras consolas.

El resultado ha sido siempre el mismo para todos los que han realizado ese esfuerzo estimativo: la PS5 es enorme en altura —tampoco es especialmente delgada— al ser comparada con consolas de la actual y anteriores generaciones.

La "gigantesca" PS3 original medía 325 x 98 x 274 mm y pesaba 5 kg, unas dimensiones que luego mejoraron con la PS4 (288 x 39 x 265 mm). En esa misma línea está la Xbox One original, que medía 333 x 79 x 274 mm. Ambos modelos fueron luego refinados de forma notable, y la Xbox One S o la Xbox One X han logrado algo fantástico: ser más pequeñas integrando en su interior la fuente de alimentación.

Las comparaciones con la PS5 parecen dejar claro que la PS5 es claramente superior en altura a todas ellas, pero es más difícil averiguar si su volumen total será mayor que por ejemplo el de la Xbox Series X, que ha adoptado un formato de "caja de PC" que no es tan alto pero es claramente el más ancho de todas las consolas de los últimos años.

Un usuario de Reddit llamado GREBO7 ha realizado una de las comparativas más llamativas y ha usado como elementos de referencia para tomar medidas los puertos USB y las ranuras de la unidad óptica, que en la imagen están marcadas en color rojo.

