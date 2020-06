Preguntamos a expertos en diseño industrial qué opinan del diseño de la nueva PS5: "recuerda al interior de una cápsula espacial"

El diseño de PlayStation 5 no ha dejado indiferente. Sony por fin ha desvelado el aspecto de su nueva consola, con unas atrevidas líneas curvas y una fuerte apuesta por el color blanco, negro y azul. Una estética claramente alejada de la forma de "cubo" de generaciones anteriores, con colores más grisáceos y oscuros.

Sony ha diseñado PS5 para destacar. Y es que indudablemente cuando se coloque junto al televisor o el mueble del salón su aspecto llamará la atención. Mientras Xbox Series X recuerda más a un PC, PlayStation 5 inspira otro tipo de sensaciones.

Un diseño "espacial"

"Sony sabe diseñar", defiende Alex R. Villalobos, profesor en la UPV y consultor en Ing. Organización Industrial, producción y diseño. "Necesitaban un diseño que contrastara con el anterior. Han pasado del negro al blanco, de lo cuadrado a lo orgánico. Manteniendo el centro en color negro para simbolizar un núcleo potente".

"Los segmentos blancos (de la cámara, mandos, PS5) y sus uniones, me recuerdan mucho al interior de la cápsula espacial Dragon de SpaceX. Muy similar también al de la cápsula de Blue Origin con esos tonos blancos, negros y leds azules. Es una tendencia", explica Villalobos.

"Sin duda se han inspirado en el concepto de 'nave espacial', con las curvas orgánicas pero con uniones luminosas. Un diseño futurista es lo que buscaban, que no quedara obsoleto desde el punto de vista estético a corto plazo. Además va en la línea del prototipo de casco y gafas AR que todavía no han presentado en público".

Cápsula Blue Origin.

Ignacio Urbina Polo, profesor de diseño industrial en el Pratt Institute, explica que "la estrategia formal de la PS5 está claramente influenciada por las nuevas concepciones visuales de los viajes espaciales, del diseño de automóviles e ideas recicladas de futuro. Una propuesta que especula sobre un volumen arquitectónico y transfiere al objeto físico lo que se quiere vender en el mundo de los video-games. La nueva 'caja', que ahora abraza la poética idea de una superficie que envuelve un cuerpo central, definitivamente puede atrapar a mucha gente y despegarse de la competencia. Aún así, Sony abandona los asuntos esenciales del diseño responsable con el ambiente en el uso excesivo de piezas plásticas, con un objeto que acumula polvo y no aporta conceptos nuevos como producto".

Estas líneas tan futuristas han provocado todo tipo de memes en internet, donde los usuarios han empezado a encontrarle parecidos con otros productos como por ejemplo los routers.

Unlucky lads; got the ps5 already 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/neEVEgks7S — Martin Davis 👽 (@GGhandi_) June 11, 2020

Estas formas futuristas han llevado a algunos usuarios a compararlo con el trabajo del arquitecto Santiago Calatrava. Es el caso de Diego Diaz, profesor de videojuegos y diseño industrial en la Universitat Jaume I: "recuerda a una estructura de edificio. Un rascacielos con una capa envolvente, tipo los edificios de Santiago Calatrava. Como en el caso del Palau de las Arts de la Ciudad de las Ciencias de Valencia".

"Hace 10-15 años se hubiera considerado futurista, pero que hoy en día, esas superficies curvas tan orgánicas no siguen las tendencias del diseño industrial actual. Demasiado plástico, una especie de luz indirecta que ya veíamos hace (18!) años con las primeras teles Ambilight que ya no sorprenden demasiado, y un mando que por fin evoluciona, pero en un blanco que durará limpio las dos primeras semanas... creo que en general es un diseño que se verá anticuado mucho más rápido que las anteriores Playstations", opina Alex Casabò, diseñador de producto y fundador de la firma de accesorios Mediterrans.

"Es un cambio radical en el estilo de diseño de Sony. No parece ni un producto suyo", afirma Diego Garcia, diseñador Industrial y de producto en Mormedi. "Lo primero que viene a la mente cuando uno piensa en el diseño de Sony es sobriedad, líneas rectas... no me cuadra con la marca, parece sacada de los primeros años de los 2000".

"PlayStation 5 nos remonta a la época en la que las consolas estaban concebidas para jugar... una nave que te transporta a otros mundos", define el usuario Kote. "No la he visto en persona, los materiales y texturas pueden hacer que gane puntos, pero preferiría algo más sencillo, tiene muchos acentos y salientes que son propios de un vehículo o un edificio".

"Se nota que se ha hecho un ejercicio de estilización y un cambio respecto a lo anterior. Sobre todo es bonita cuando está de pie. El punto jugón lo pone la iluminación. Por lo demás, podría ser cualquier cosa antes que una consola", opina María Llanos, Directora Editorial del Canal Lifestyle de Webedia España.

Dudas sobre la estabilidad y capacidad de refrigeración de PS5

"Presenta una forma más propia de un moderno pabellón deportivo que de un pequeño electrodoméstico", define José Manuel Mateo, diseñador industrial fundador de ozestudi. "En mi opinión puede llegar a crear una tensión visual que nos trasladarían falsamente la percepción de una fragilidad que probablemente no tiene".

"Su asimetría desordena bastante las líneas maestras y genera cierta intranquilidad que puede trasladarse también a una falsa sensación de inestabilidad sobretodo en su posición horizontal. En sus dos posiciones; vertical y horizontal, parecen dos objetos tan diferentes que todo hace pensar que se diseñó con una prioridad de posición. Lo que incide negativamente en los usuarios que, por espacio, se vean forzados a colocarla solo de una manera.

"Es una estrategia arriesgada si se quieren preservar los rasgos de la marca y la asimilación que ésta tenía entre sus usuarios. Y es que se pueden perder fácilmente valores adquiridos en estos cambios tan abruptos", explica el experto en diseño.

"Parece difícil refrigerar bien unas especificaciones tan potentes en algo tan estrecho"

"Me parece un diseño muy poco atemporal. Algo que sorprende teniendo en cuenta que el ciclo de vida de una consola es alto", opina Carlos Sánchez, diseñador de producto en Teampay.

"Lo primero que he pensado al ver la PS5 es lo delgada que es. Parece difícil refrigerar bien unas specs tan potentes en algo tan estrecho. A ver cómo se lo han montado. Aquí la XboxSeriesX me da más tranquilidad de momento", defiende nuestro compañero Javier Pastor, editor de Xataka. En la misma línea apunta Kote, "esperaba algo con más volumen, pero ellos sabrán lo que hacen".

Múltiples usuarios han manifestado en redes sociales dudas sobre su estabilidad. Y es que inicialmente las primeras imágenes que aparecieron fueron únicamente en vertical. Susana Piñar, experta en diseño industrial con experiencia en empresas de la industria automovilística como Seat, Lamborghini o Ferrari, explica que "su diseño es muy futurista, pero lo que no me acaba de encajar es la base. Creo que rompe con su estética".

Otra de las comparaciones que se han hecho del diseño de la PS5 es con el BMW i8 eléctrico. "Parece que quiere dar imagen de alta gama como en los coches, con esa línea azul bordeando el contorno".

Según ha explicado Jim Ryan, CEO de Sony PlayStation en una entrevista con CNET: "Queríamos hacer algo innovador y audaz. Queríamos algo orientado hacia el futuro y para el futuro, algo para la década de los 2020".

Estrategias de diseño completamente opuestas

Sony todavía no ha confirmado las dimensiones oficiales, pero según los primeros cálculos , la PS5 sería más alta que la XboxSeriesX.

Algunos usuarios han aprovechado las imágenes oficiales de PS5 para intentar averiguar las dimensiones finales, en base al tamaño de los puertos USB. Según estas estimaciones, la altura de PS5 sería considerablemente más grande que la Xbox Series X y que las actuales Xbox One X y PS4 Pro. Por comparar, la Xbox Series X tiene un tamaño de 15 centímetros de ancho y profundidad, por 30 centímetros de altura.

La diferencia entre PlayStation 5 y Xbox Series X va más allá del tamaño. Es una cuestión claramente estética. Como define Kote, "Xbox es un electrodoméstico de diseño que puedes integrar en casa y PS5 es una consola de videojuegos".

the virgin modern architecture vs the chad brutalism pic.twitter.com/nYzEV3TQBp — diego tristón (@luiginap) June 11, 2020

Diego Garcia se queda "claramente con el diseño de Microsoft. El de la Xbox es un diseño interesante, diferente a lo que ha habido siempre, pero sencillo y con detalles cuidados. El detalle de la salida de aire superior es buena y el acabado parece mucho más elegante (en acabado mate, por ej). Parece que Sony ha querido llevar el diseño a un estilo mucho más gamer (un estilo más polarizante y llamativo, para bien o mal), mientras que Microsoft lo ha llevado a un estilo de producto de electrónica sofisticado".

Para Villalobos, el diseño de Sony es "más complejo y evolucionado". Pero puntualiza, "aquí se trata de intentar diferenciarse de la competencia. El diseño de Microsoft también recuerda al anterior Mac Pro, pero en prisma en lugar de cilindro. La evolución de ambos va claramente en sentido contrario".

El diseño de PlayStation 5 ha sido una grata sorpresa. Ahora solo falta esperar a poder conocerla de cerca y descubrir entonces qué impresiones genera cuando por fin la podamos tener en nuestras casas.