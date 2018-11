PlayerUnknown's Battlegrounds termina su exclusiva en Xbox One y finalmente confirma su llegada a PlayStation 4

Tras casi un año de su llegada a Xbox One, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) termina su exclusiva y está listo para su debut en PlayStation 4 este próximo 7 de diciembre. Una llegada que se enfrentará a una dura competencia encabezada por 'Fortnite', que además es gratuito, y 'Call of Duty 4', cuyo modo Battle Royale está recibiendo muy buenas críticas.

PUBG Corp., la compañía responsable del juego, anunció hoy que finalmente han terminado de adaptar el juego y está listo para estar en todas las plataformas. Hay que recordar que PUBG sólo estaba disponible para PC y Xbox One desde 2017, y llegó a dispositivos móviles este año como una forma de evitar la fuga de jugadores hacia 'Fortnite'.

Habrá incentivos para quienes reservan ya

Como mencionaba, PUBG llegará este 7 de diciembre a PS4 y contará con todas las actualizaciones que han salido para el juego a día de hoy, así como los mapas de Erangel, Miramar y Sanhok, además de la promesa de que llegará el mapa temático de nieve a finales de año. También tendremos partidas personalizadas, el sistema de clasificación, trofeos y todos los aspectos que ya conocemos del juego.

Hay que recordar que para poder jugar PUBG en PS4 se requerirá de conexión a internet, al tratarse de un juego completamente online, y PlayStation Plus.

Hoy arrancan las reservas y PUBG para PS4 estará disponible en cuatro versiones:

Edición física: sólo incluye el juego - 30 dólares

Looter's Digital Edition: incluye el juego en formato digital - 30 dólares

Survivor's Digital Edition: incluye el juego digital, Survival Pass: Vikendi, paquete de 2,300 G-Coin y 20,000 BP - 59 dólares

Champion's Digital Edition: incluye el juego digital, Survival Pass: Vikendi, Paquete de 6.000 G-Coin y 20.000 BP: - 89 dólares

Para todos aquellos que reserven cualquiera de las cuatro versiones, se harán acreedores a dos incentivos especiales y exclusivos para PS4: un traje inspirado en Nathan Drake de 'Uncharted' y una mochila inspirada en Ellie de 'The Last of Us'.

Veremos si esto ayuda a PUBG a repuntar un poco ante la dura competencia entre los Battle Royale que empieza a intensificarse.