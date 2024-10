'Palworld' ha sido un exitazo en PC y consolas. Su próximo objetivo es conquistar los móviles (como es normal)

'Palworld' ha sido un melocotonazo, se mire por donde se mire. El juego, uno de los primeros juegos de una compañía considerada a sí misma "indie", ha conseguido convertirte en uno de los títulos más jugadores de la historia de Steam. A eso habría que sumarle las ventas en consolas y, dentro de poco, las descargas en móviles. Porque sí, 'Palworld' para móviles es una realidad y ya está en desarrollo.

El éxito de Palworld. Para hacernos una idea de lo relevante que ha sido este título, 'Palworld' es el tercer juego más jugado de la historia de PC con 2,1 millones de usuarios simultáneos. Hoy la cifra de concurrentes es bastante más baja (24.000 de pico en las últimas 24 horas), pero el hito permanece. De hecho, hasta la llegada de 'Black Myth Wukong' ocupaba el segundo lugar, no el tercero. En Steam vendió 15 millones de copias durante el primer mes y en Xbox llegó a 10 millones de usuarios.

Licencias. Hace apenas un par de meses, Pocketpair, la empresa detrás de 'Palworld', anunció la creación de Palworld Entertainment junto a Sony Music Entertainment y Aniplex. El objetivo de esta asociación, explicaron en julio, era promover el negocio de licencias de 'Palworld' tanto doméstica como internacionalmente. Pues los resultados ya parecen estar empezando a llegar.

Hora del móvil. Pocketpair y Krafton se han aliado para llevar 'Palworld' a smartphones. Krafton, por si el nombre resulta familiar, es la empresa detrás de 'PUBG' y 'PUBG Mobile'. Según ha explicado Krafton en un comunicado publicado en su web:

"A través de este contrato, Krafton expande la IP de 'Palworld' a plataformas móviles. Planeamos reinterpretar e implementar fielmente los principales elementos divertidos del trabajo original para adaptarlos al entorno móvil. El proyecto estará a cargo del equipo de desarrollo de PUBG STUDIOS, un estudio creativo de Krafton".

¿Qué podemos esperar? Un port, seguramente, no. Krafton habla de "reinterpretar", por lo que es probable que veamos un juego de supervivencia multijugador basado en el universo de 'Palworld'. En cualquier caso, tocará esperar para salir de dudas. El desarrollo se ha anunciado hoy y estas cosas llevan tiempo. No hay fecha de lanzamiento, ni siquiera tentativa.

La demanda de Nintendo. Este anuncio llega, curiosamente, pocos días después de que Pocketpair fuese demanda por Nintendo por infringir patentes. Lo cierto es que ha sido una demanda bastante misteriosa. Según Nintendo, 'Palworld' "infringe múltiples derechos de patente", pero no determina cuáles. Lo que sí sabemos es que Nintendo tiene patentadas mecánicas como la acción de lanzar algo para combatir, afectar o capturar (vamos, la mecánica de las Poké Balls). En 'Palworld' hay un sistema similar, pero la realidad es que no sabemos qué patentes infringe 'Palworld', si es que lo está haciendo.

En ese sentido, desde la compañía han asegurado que "comenzaremos los procedimientos legales y las investigaciones correspondientes sobre las reclamaciones por infracción de patentes", pero afirman que "en este momento, desconocemos las patentes específicas que se nos acusa de infringir y no se nos han notificado dichos detalles".

La importancia del móvil. Sea como fuere, lo cierto es que este lanzamiento tiene todo el sentido del mundo. El móvil es uno de los dispositivos más populares para jugar por un motivo evidente: todo el mundo tiene un móvil, pero no todos tienen un PC gaming o una consola. Más allá de eso, es fácil entender que las licencias quieran hacerse un hueco en móviles si damos una cifra: 89.900 millones.





¿De qué? ¿De patos? No, de patos no. 89.900 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que generaron los juegos para móviles en todo el mundo solo en 2023. Los juegos para móviles representan un 49%, ojo, casi la mitad, de los ingresos generados por el mercado de los videojuegos. Los juegos en consolas generaron el 52,4% (52.400 millones) y en PC el 22% (39.600 millones, una subida del 8% con respecto al 2022, por cierto).

El mercado de los móviles es un mercado muy jugoso por un sencillo motivo: genera mucho dinero. Ser desarrollador de videojuegos, tener una IP potente y no tener una versión móvil es dejar caer una potencial fuente de ingresos enorme. El caso más evidente y reciente es 'Age of Empires: Mobile', un juego que ha sido de PC de toda la vida y no ha sido hasta ahora que se ha animado a tener una versión móvil. También podríamos citar la saga 'Diablo', 'Call of Duty' o los ports móviles de 'Genshin Impact' y 'ZZZ'.

