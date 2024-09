Y al final, pasó: Nintendo ha denunciado a los creadores de 'Palworld', el "Pokémon con pistolas"

'Palworld', que ha sido un éxito de proporciones épicas se mire por donde se mire, estaba en la mirilla de una empresa que defiende su propiedad intelectual con capa y espada: Nintendo. El parecido de algunos elementos de 'Palworld' con los de 'Pokémon' hicieron que el juego llegase envuelto en polémica. The Pokémon Company no tardó en decir que iban a investigar el asunto y que tomarían las medidas necesarias en el caso de que lo considerasen oportuno. Y así ha sido.

Nintendo vs Pocketpair. Efectivamente, Nintendo, junto a The Pokémon Company, ha demandado a Pocketpair, creadores de 'Palworld', por una violación de sus propiedad intelectual. Según reza el comunicado emitido por Nintendo:

"Esta demanda busca una orden judicial contra la infracción y una compensación por daños y perjuicios con el argumento de que 'Palworld', un juego desarrollado y lanzado por el demandado, infringe múltiples derechos de patente. Nintendo seguirá tomando las medidas necesarias contra cualquier infracción de sus derechos de propiedad intelectual, incluida la propia marca Nintendo, para proteger las propiedades intelectuales que ha trabajado arduamente para establecer a lo largo de los años".

Pocketpair, por el momento, no se ha pronunciado al respecto.

Parecidos razonables. Que 'Palworld' se parece, y mucho, en algunas cosas a Pokémon no es ningún secreto. Hay Pals, las criaturas del juego, clavadas a algunos Pokémon. No son exactamente iguales, pero son lo suficientemente parecidos para levantar sospechas y arquear alguna que otra ceja. Hay diseños que son copias prácticamente exactas de Pokémon, con algunas variaciones aquí y allá. Esas cosas no suelen hacerle gracia a Nintendo, a la que no le suele temblar la mano a la hora de tomar medidas legales.

Se veía venir. 'Palworld' se lanzó en enero y The Pokémon Company no tardó en emitir un comunicado asegurando haber recibido "muchas consultas de clientes sobre juegos de otras compañías que se lanzaron en enero de 2024 afirmando que son similares a Pokémon y pidiéndonos que confirmemos si tienen nuestra licencia". "Nuestra empresa no permite el uso de Pokémon en este juego", explicaron desde The Pokémon Company, que también adelantó que "investigaremos cualquier acto de infracción de derechos de propiedad intelectual relacionados con Pokémon y tomaremos las medidas adecuadas".

Palworld | Imagen: Pocketpair

La pelota está en el tejado de Pocketpair. De momento, Pocketpair no se ha pronunciado al respecto y no sabemos qué medidas tomará. Lo que sí sabemos es que 'Palworld' ha sido un éxito enorme. Es uno de los juegos más vendidos en Steam y, hace apenas unos meses, se convirtió en algo más que un juego. Pocketpair se alió con Sony Music Entertainment y Aniplex para lanzar Palworld Entertainment, una empresa dedicada a "promocionar el negocio de licencias de Palword, tanto doméstica como internacionalmente". Según Sony:

"La empresa conjunta será responsable de desarrollar el alcance de la propiedad intelectual y de expandir los esfuerzos comerciales, incluidas las actividades globales de licencias y comercialización asociadas con 'Palworld', fuera del juego interactivo".

Hace unos meses, después del Summer Game Fest, John “Bucky” Buckley, CM de Pocketpair, publicó un tweet contando su experiencia en el evento y, de paso, dijo que "hay una conclusión clave del fin de semana de SGF que, sinceramente, me sorprendió. Palworld sigue siendo el coco para algunas personas. Obviamente, estamos más que al tanto de todo el discurso sobre Palworld que circuló en el lanzamiento: Palworld fue creado con IA (Falso). Palworld robó activos (Falso). Palworld está siendo demandado (Falso)".

Ahora tocará esperar, porque esto, seguramente, vaya para largo.

Imagen de portada | Pocketpair

En Xataka | Si 'Astro Bot' es un plagio de los 'Super Mario' de Nintendo, es la prueba perfecta de que necesitamos más plagios en la industria