Nintendo dice no a la IA generativa. Dice que quiere dar espacio a la creatividad, pero hay razones más estratégicas

Hace unos días, en el contexto de una reciente sesión de preguntas y respuestas con inversores, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dejó clara la posición de la compañía con respecto a la inteligencia artificial. La compañía piensa que el uso de la herramienta puede tener implicaciones para los derechos de la propiedad intelectual, y fiel a lo que ella mismo hace persiguiendo a cualquier vulneración del copyright de sus propiedades, prefiere no meterse en un terreno tan pantanoso.

Décadas de experiencias. TweakTown extractaba de las declaraciones de Furukawa que "en la industria del videojuego, la tecnología similar a la IA se utiliza desde hace tiempo para controlar los movimientos de los personajes enemigos, por lo que el desarrollo de juegos y la tecnología de IA han estado estrechamente relacionados". Pero además de comentar que "también dar problemas con los derechos de propiedad intelectual". Furukawa concluía que "tenemos décadas de experiencias de juego óptimas para nuestros clientes y, aunque seguimos siendo flexibles a la hora de responder a los avances tecnológicos, esperamos seguir ofreciendo un valor que sea único para nosotros y que no pueda conseguirse solo con la tecnología".

La industria se posiciona. En los últimos meses, y dados los avances a pasos agigantados que está dando la tecnología, muchos nombres importantes se han posicionado a favor o en contra de la IA generativa. Por ejemplo, Square Enix, tras mostrarse a favor de su uso en los videojuegos de la compañía, se lo pensó dos veces (teniendo en cuenta el recorrido de la compañía con los NFTs y otras modas tecnológicas, es posible que se lo piense una tercera). En el otro extremo de estos posicionamientos, por ejemplo, Microsoft se asoció con la empresa Inworld AI para incluir inteligencia artificial en sus juegos, así como también lo han hecho EA o Tencent.

Las razones de Nintendo. Es extraño, no obstante,que Nintendo, famosa por sus opiniones nada conflictivas cuando una polémica se abre paso en la industria, haya adoptado una posición tan clara y directa. El secreto está, posiblemente, en dónde se hicieron esas declaraciones: una reunión para inversores. Nintendo está dejando claras unas intenciones que son también una operación de imagen: la compañía tranquiliza a sus inversores diciendo que lo que le da auténtico valor a la casa, a sus IPs millonarias, y que no va a ponerlas en riesgo por una inteligencia artificial. Sea cosa de imagen o no, el auténtico activo financiero de Nintendo es su creatividad, y quiere dejar claro que lo seguirá siendo.

La importancia de la creatividad. A nadie se le escapa que la imagen y el posicionamiento en la industria de Nintendo no se parece al que tienen Microsoft, Ubisoft o EA. Nintendo hace juguetes universales y cuidados hasta el extremo, no explotaciones rápidas de franquicias ajenas. Como dice Rob Fahey en su análisis del tema en GamnesIndustry.biz, "Nintendo siente la responsabilidad de salvaguardar el futuro de la empresa a largo plazo, aunque sea a riesgo de perder unos pocos puntos porcentuales de rendimiento en este trimestre o en el siguiente."

¿Cederá Nintendo? ¿Cedió con los móviles, la última gran tendencia de la industria? Bueno, cedió, pero al estilo Nintendo, lanzando un par de productos completamente aislados de lo que hacía la competencia, sin atender a modas pasajeras, y finalmente volvió a lo de siempre. Nintendo vive en una burbuja de creatividad propia, y eso no la convierte en la más rápida adoptando nuevas tecnologías, pero también la ha salvado de dar palos de ciego con temas como los NFTs, que Ubisoft adoptó rápidamente y dejó ir igual de rápido.

Tema trabajo. Hay otro tema adicional: la cultura del trabajo es muy distinta en Japón. Y hoy día es imposible hablar de IA sin tratar las consecuencias que puede tener, a corto y medio plazo, en los entornos laborales de los estudios donde se adopte. "Muchos directivos de las empresas de videojuegos japonesas consideran que ascender a través de los puestos junior es una parte fundamental del proceso de desarrollo del personal. Si la IA hace el trabajo de los diseñadores, programadores o artistas junior, ¿de dónde saldrá la próxima generación de personas experimentadas que ocuparán los puestos senior?", recuerda Fahey.

