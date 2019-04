Nintendo exige la retirada de enlaces de 'Super Mario Bros. 64', la versión para el C64 creada por un programador durante 7 años

Ayer contábamos la historia de la labor de un programador independiente que había dedicado parte de los últimos 7 años de su vida a crear una versión 'pixel-perfect' del mítico 'Super Mario Bros.' para el Commodore 64.

Muchos considerarían ese esfuerzo como un rendido homenaje a Nintendo y a ese título legendario, pero la empresa nipona no lo ha hecho así, y ha exigido la retirada de las descargas del juego en esa versión para el C64 de los sitios de descarga en los que se encontraba.

Las comunidades de usuarios dedicadas a mantener con vida el Commodore 64 y todo lo que le rodea lamentaban la decisión de Nintendo, que se había puesto en contacto con algunos de ellos para exigir la retirada de las descargas de esa versión de 'Super Mario Bros.' crada por un fan de Nintendo apodado 'ZeroPaige'.

Good times. Due to a DMCA takedown notice we had to remove the Super Mario Bros 64 download from our website blog post from 4 days ago. Hopefully everyone enjoys the #Commodore 64 #C64 game who was able to snag it.