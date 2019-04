Super Mario Bros. vuelve a la vida tras 7 años de desarrollo para un ordenador de hace 37 años como el C64

El Commodore 64 sigue muy vivo, y lo demuestra la llegada de un 'port' de 'Super Mario Bros.' que ha estado nada menos que siete años en desarrollo y que ahora permite disfrutar de este legendario título de Nintendo en una máquina que está cerca de cumplir cuatro décadas en el candelero.

Ya antes había habido ports oficiales de 'Mario Bros' para el C64, pero no como este. El título que apareció originalmente para la NES en 1985 permite con esta nueva versión que los usuarios de un Commodore 64 disfruten de una mágica implementación "pixel-perfect" de este juego.

Nostalgia por partida doble

El responsable de la creación de este juego lo anunciaba en un foro de discusión dedicado al Commodore 64, y destacaba que tras nada menos que 7 años de desarrollo "contiene la versión original que se lanzó en Japón y Estados Unidos, así como la versión Europea".

No solo eso: la imagen de disco incluso detecta y soporta "un puñado de funcionalidades turbo", y tiene soporte para 2 SID, el chip de sonido del Commodore 64. El juego permite elegir la versión que queremos usar, habilitar o deshabilitar el modo Turbo e incluso activar un fondo para todo el juego basado en el trabajo artístico de Shigeru Miyamoto que se usó en las versiones europea y japonesa.

Las conversiones de 'Mario Bros' que llegaron al Commodore 64 no tenían demasiado calidad, y eso que no había razones técnicas. Juegos como 'The Great Giana Sisters' fueron mucho más cercanos al legado de 'Super Mario Bros.'. Tanto, de hecho, que Nintendo presionó para que dejara de venderse, aunque acabara convirtiéndose en una franquicia de por sí que curiosamente acabó llegando incluso a la Nintendo DS.

El juego se puede utilizar en emuladores y en Commodore 64 reales, y desde luego es un fantástico homenaje tanto a 'Super Mario Bros.' como al Commodore 64, un ordenador de 8 bits que sigue más vivo de lo que muchos pensarían.

Vía | PixelProspector en Twitter