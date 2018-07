Nintendo le declara la guerra a los sitios de ROMs y emuladores: demanda y exige un pago de más de 100 millones de dólares

"Con Nintendo no se juega cuando se trata del uso ilegal de sus marcas". Al parecer ese es el mensaje que busca enviar Nintendo a todos aquellos sitios que se dedican a la distribución de ROMs, ya sean versiones originales o ediciones hechas por fans, y emuladores de sus consolas.

Sabemos bien que Nintendo no permite que nadie use o modifique sus juegos, y ante esto la compañía suele enviar un "cese y desista" a todos esos entusiastas que crean versiones no autorizadas de sus juegos. Este movimiento casi siempre ha funcionado, porque vamos, nadie quiere entrar en una batalla legar contra Nintendo. Pero en el caso de los sitios de ROMs ha sido distinto, por lo que Nintendo ya no mandará advertencias, sino demandas millonarias de forma directa.

"(Una) violación descarada y masiva de los derechos de propiedad intelectual de Nintendo"

Nintendo of America acaba de presentar una demanda en Arizona, Estados Unidos, en contra de los sitios 'LoveROMs' y 'LoveRetro', quienes desde hace algunos años ofrecen descargas gratuitas de ROMs, abarcando un amplio catálogo de juegos originales y fan made de Nintendo. Asimismo, ofrecen emuladores para navegadores de acceso fácil y rápido donde no se necesita descargar nada adicional.

La demanda muestra capturas de pantalla y explicaciones a fondo de la interfaz, donde alegan que se permite a los usuarios acceder a "miles de videojuegos de Nintendo, obras con derechos de autor e imágenes", lo que significa una "violación descarada y masiva de los derechos de propiedad intelectual de Nintendo".

En este caso, no se especifica su previamente hubo un "cese y desista", pero si exigen un pago de hasta 150.000 dólares por cada trabajo con derechos de autor de Nintendo, así como un pago de hasta 2.000.000 de dólares por la infracción de cada marca registrada de Nintendo. Es decir, estamos hablando de más de 100 millones de dólares.

Y eso no es todo, ya que Nintendo también está solicitando toda la información financiera de los sitios, donde se incluyan sus ingresos, gastos, así como "ganancias por ingresos publicitarios, donaciones, criptomonedas y otros materiales financieros". Ya que uno de los argumentos de los sitios es que ellos no lucran con este contenido, ya que "lo ofrecen de forma gratuita".

Nintendo alega que los responsables de estos sitios "se enriquecen a través de, entre otras cosas, solicitudes de donaciones y la venta de espacios publicitarios", ya que se trata de un "sofisticado grupo de personas con amplios conocimientos de la propiedad intelectual de Nintendo y la industria de los videojuegos en general".

Ante esto, LoveROMs fue el primero en reaccionar al eliminar todos los enlaces relacionados con Nintendo, tanto ROMs como emuladores, además de anunciar en todas sus redes sociales que "todos los títulos de Nintendo se han eliminado de nuestro sitio", pero horas más tarde decidieron cerraron el sitio. Mientras que LoveRetro.co cerró de forma directa, y que al entrar a su sitio sólo se puede ver un mensaje que dice: "Loveretro ha cerrado hasta nuevo aviso".

