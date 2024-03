El MMO de 'League of Legends' llevaba tres años en desarrollo. Riot Games ha confirmado que lo han reiniciado

A finales de 2020, Riot Games confirmó que estaba trabajando en un MMORPG. Lo hacía de la mano de Greg Street (a.k.a. Ghostcrawler, uno de los míticos de 'World of Warcraft' que ya no forma parte de Riot, por cierto) y, más allá de ese anuncio, poco más se sabe, por no decir nada. Han sido tres años de un sepulcral silencio y ahora, al fin, se ha vuelto a saber de él.

Parte positiva: sigue en desarrollo.

Parte negativa: su desarrollo se ha reiniciado.

Sigue en el horno. Así lo ha confirmado el propio Marc Merril, cofundador de Riot Games, en su perfil de X. Según el ejecutivo, la compañía sigue trabajando en el juego, pero hace algún tiempo decidieron "cambiar el rumbo del proyecto". Según afirma Merrill, "la visión inicial simplemente no era lo suficientemente diferente de lo que puedes jugar hoy". En sus propias palabras:

"No creemos que todos queráis un MMO al que habéis jugado antes con una capa de pintura de Runeterra. Para realmente hacer justicia al potencial de Runeterra y satisfacer las increíblemente altas expectativas de los jugadores de todo el mundo, necesitamos hacer algo que realmente parezca una evolución significativa del género".

Nueva dirección. Tras la salida de Greg Street, que ahora ha fundado un nuevo estudio y está trabajando en su propio MMO, Riot Games ha puesto a Fabrice Condominas a cargo de su nuevo juego. Condominas ha trabajado en EA, Bioware y Riot y ha participado en el desarrollo de títulos como 'Star Wars: Squadrons'. Según su perfil de LinkedIn, Condominas fue nombrado Productor Ejecutivo del MMO hace tres meses, lo que lleva a pensar que este cambio de rumbo anunciado por Riot Games se ejecutó a finales del año pasado.

Junto a él estará Vijay Thakkar como Director Técnico. Thakkar tiene mucha experiencia en el mundo de los videojuegos y llegó a Riot Games después de que Riot comprase Jolly (empresa dedicada a los juegos móviles fundada por Thakkar que, más tarde, llevaría al lanzamiento de 'Wild Rift'). En el caso de Thakkar, su participación en el MMO se remonta al año 2021.

Luces fuera. Riot ha tardado tres años en darnos más información sobre el MMO y ahora se viene otra larga temporada de silencio. "Restablecer nuestra senda de desarrollo también significa que estaremos a oscuras durante mucho tiempo, probablemente varios años", ha confirmado Marc Merrill. Para el ejecutivo, la falta de noticias es una buena noticia. En cualquier caso, queda claro que al MMO de 'League of Legends', nombre en clave 'Project F', le queda mucho camino por delante.

El auge del MMORPG. Este género lleva con los jugadores muchísimo tiempo, con 'World of Warcraft' como su máximo exponente y con grandes títulos como 'Guild Wars 2', 'Black Desert: Online', 'The Elder Scrolls: Online' y 'Final Fantasy XIV'. Es uno de esos géneros que no hacen tanto ruido como los Battle Royale, los shooters competitivos o los MOBA, pero que tienen una enorme y apasionada comunidad detrás.

En los últimos años hemos asistido a grandes lanzamientos y visto a grandes empresas como Amazon apostar por este género. Sin ir más lejos, Amazon Games nos ha traído 'New World' y 'Lost Ark' y, próximamente, nos traerá 'Throne and Liberty' y 'Blue Protocol'. También se espera la llegada de 'Tarisland', 'Dune Awakening', 'Path of Exile 2' y, recientemente, hemos visto a 'Last Epoch' subir como la espuma y convertirse en una seria alternativa a 'Diablo'.

Mapa de Runeterra | Imagen: Riot Games

El MMO de Riot tiene mucho sentido. Es normal que Riot Games quiera apostar por este género. Un MMORPG no solo puede convertirse en un pozo de horas cuando está bien hecho, sino que permite ampliar el lore de su universo. El MMORPG estará basado en Runeterra, un mundo con sus propias regiones, razas, costumbres y tradiciones que ya hemos podido ver en otros contenidos relacionados con 'LoL'.

En la serie 'Arcane', sin ir más lejos, podemos ver regiones como Piltover y Zaun, Freljord, Aguas Estancadas y Noxus. Mediante un MMORPG, Riot Games puede ampliar su universo, llevarnos a todas esas regiones y nutrir el lore de Runeterrera. Sin embargo, tocará esperar para verlo con nuestros propios ojos.

Imágenes | Riot Games

