Microsoft ya tiene lista su tienda para comprar y lanzar juegos en móviles Android. No puede publicarla (por ahora)

Google tiene una tarea importante en el horizonte: abrir Google Play Store a la competencia durante tres años. Eso, en pocas palabras, significa que empresas como Epic Games podrán distribuir sus propias tiendas de apps dentro de la tienda de apps oficial de Google y, además, que no será obligatorio usar el sistema de facturación de Google Play. Microsoft es una de las compañías que va a sacar tajada de esta situación, pero un contratiempo inesperado ha puesto su plan en pausa.

Contexto. A principios de octubre, el juez James Donato (caso Epic vs Google) dictaminó que Google tendría que abrir su tienda de apps a otras tiendas. Fue entonces cuando Sarah Bond, presidenta de Xbox, adelantó que, gracias a esa decisión, "los jugadores podrán jugar y comprar juegos de Xbox directamente desde la aplicación de Xbox en Android". ¿Y eso no se podría haber hecho ya? Sí, pero no.

Comprar y jugar. Ese es el punto clave de todo. Las aplicaciones de PlayStation y Steam ya permiten comprar juegos sin pasar por el sistema de facturación de Google. Microsoft, sin embargo, quiere que podamos comprar y, el matiz, jugar. ¿Qué necesitaríamos para poder jugar en un móvil Android a los juegos de Xbox? Xbox Cloud Gaming. ¿Qué necesitamos para acceder a Xbox Cloud Gaming? Estar suscritos a Game Pass Ultimate. ¿Y qué pasa con las suscripciones en Android? Que sí o sí tienen que pasar por el sistema de facturación de Google. La decisión del juez James Donato cambia esto y de ahí su importancia.

Apelación. Google apeló la decisión y pidió que esta obligación se pusiera en suspensión alegando que esta "amenaza la capacidad de Google Play para ofrecer una experiencia de usuario segura y fiable". En un comunicado emitido por Google (PDF), la empresa esgrimía lo siguiente:

-"Obligar a Google a distribuir tiendas de apps de terceros dentro de Google Play perjudica la seguridad y la privacidad"

-"Dar acceso a cientos de tiendas de aplicaciones Android de terceros al catálogo de apps de Google Play reduce el control de los desarrolladores sobre la distribución de apps y pone en riesgo a los usuarios".

-"Enlazar desde dentro de una app en Google Play a descargas de apps externas es peligroso"

-"Eliminar la facturación de Play como opción reduce importantes protecciones y funciones en las que confían los usuarios".

-"Apurar la aplicación de soluciones aumentará los riesgos para usuarios, desarrolladores y fabricantes de dispositivos".

Microsoft queda a la espera. Este cambio parece ser una condición sine qua non para lanzar la función de compra y ejecución de videojuegos en la app de Xbox. "Debido a una suspensión administrativa temporal otorgada recientemente por los tribunales, actualmente no podemos lanzar estas funciones según lo planeado", ha explicado Sarah Bond. "Nuestro equipo tiene la funcionalidad creada y lista para funcionar tan pronto como el tribunal tome una decisión final", ha asegurado en un post publicado en Bluesky. Así pues, esta función tendrá que esperar.

La defensa de Google. Ante las palabras de Bond, desde Google han expuesto los siguiente: "Microsoft siempre ha podido ofrecer a sus usuarios de Android la posibilidad de jugar y comprar juegos de Xbox directamente desde su aplicación, pero simplemente ha optado por no hacerlo. La orden del Tribunal y la prisa por forzar su implementación amenazan la capacidad de Google Play de proporcionar una experiencia segura. Microsoft, al igual que Epic, está ignorando estas preocupaciones de seguridad muy reales. Seguimos centrados en apoyar un ecosistema que funcione para todos, no solo para dos de las empresas de juegos más grandes".

Tocará esperar para conocer los resultados, pero lo que queda claro es que la decisión del juez James Donato tiene el potencial para cambiar el ecosistema de aplicaciones y juegos móviles por completo.

Todo es una consola. Que Microsoft quiera lanzar esta función casa con su misión de querer convertir todo cacharro con pantalla en una videoconsola. Como ya hemos comentado en otras tantas ocasiones, el formato y soporte físico son cosa del pasado para Xbox, que está apostándolo todo a la nube y a lo digital. Poder comprar un juego en el móvil y lanzarlo directamente es solo otro paso en esta misiva. En ese sentido, Xbox anunció recientemente la capacidad de ejecutar en la nube juegos que no estén en Game Pass, que es una de las piedras angular de esta nueva forma de entender los videojuegos.

Imagen de portada | Microsoft

