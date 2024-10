Google va a tener que abrir Google Play Store y la primera en sacar tajada va a ser un rival inesperado: Xbox

A expensas de saber qué pasará con la apelación de Google, la decisión del juez James Donato en el caso de Epic vs Google está a punto de cambiar el ecosistema Android para siempre. ¿Por qué? Porque Google tendrá que abrir Google Play Store a la competencia durante tres años, lo que significa que los usuarios podrán descargar tiendas de terceros desde Play Store y no será obligatorio usar el sistema de facturación de Google. Un cambio importantísimo del que Xbox está dispuesta a sacar tajada.

Se vienen jueguitos. Según ha anunciado Sarah Bond, presidenta de Xbox, a través de X, gracias a la decisión del tribunal "los jugadores podrán jugar y comprar juegos de Xbox directamente desde la aplicación de Xbox en Android". Es decir, que la app no será un simple catálogo, sino que permitirá la compra de juegos. Siendo una buena noticia, la pregunta es ¿por qué ahora?

La clave: jugar y comprar. Otras empresas, como PlayStation y Valve, sin ir más lejos, tienen aplicaciones en Android (PS App y Steam) que permiten la compra de videojuegos sin pasar por el sistema de facturación de Google. Sin embargo, esas apps no permiten jugar a dichos juegos. Permiten la compra, pero no la ejecución. Ahora bien, no podemos olvidarnos de que Xbox tiene Xbox Cloud Gaming, una tecnología que permite jugar a los títulos en la nube. Y eso es parte de una suscripción: Game Pass.

Según detalla Google en sus políticas de pago, los servicios de suscripción requieren el uso del sistema de facturación de Google Play. Si la idea de Xbox es crear una app todo en uno que permita la compra y ejecución de juegos vía nube, ergo Game Pass, necesariamente tendría que pasar por este sistema y su correspondiente comisión. No obstante, gracias al resultado del caso Epic vs Google, esto deja de ser necesario.

El caso Kindle. Algo similar sucede con la aplicación de Kindle, que desde el año 2022 no permite comprar o alquilar libros o suscribirse a Kindle Unlimited. El motivo es, precisamente, esta política de uso obligatorio de la pasarela de pagos de Google Play y su comisión. Quizá esta apertura obligada devuelva a los usuarios de Kindle, Audible y Music estas posibilidades en algún momento.

Microsoft y su tienda. No es ningún secreto que la empresa está trabajando en su propia tienda de aplicaciones, una que tendrá sus propias políticas y tarifas. En una primera fase, esta tienda estará basada en la web y, desde ahí, se ampliará. Microsoft tiene títulos de calado, como 'Candy Crush Saga' y todos sus hermanos, las versiones móviles de 'Call of Duty' y 'Diablo'... Sin embargo, sacarlos de Google Play Store puede jugar en su contra dado el volumen de descargas que mueve.

En cualquier caso, esta tienda debería haberse lanzado en julio y, de momento, solo sabemos que progresa adecuadamente y que las pruebas se están llevando a cabo.

