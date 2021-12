Los mejores juegos de 2021: 20 títulos imprescindibles

La ansiada llegada de 2021 ya está entre nosotros y trae bajo el brazo la revolución de la nueva generación que se nos quedó a medias el año pasado. Toca sacarle brillo a todas las plataformas, viejas y nuevas, con todos los juegos que este año llegarán a PC y consolas.

Juegazos capaces de entregar el salto que merecen PS5 y Xbox Series se suman al retorno de grandes sagas que también se dejarán caer en plataformas como Stadia y Switch. Sin duda promete ser un gran año para los jugones, y esto es todo lo que ya hemos marcado en nuestro calendario.

Los mejores juegos de 2021

'Hitman 3'

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch y Stadia

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch y Stadia Precio: 34,90 euros

La formidable experiencia de sigilo y asesinatos de IO Interactive entrega su edición más grande y ambiciosa. 'Hitman 3' nos devuelve al Agente 47 para invitarnos a dar con las formas más elucubradas de acabar con nuestros objetivos. Un juego de acción que bien podría catalogarse como puzle.

'The Medium'

Plataformas: PC y Xbox Series

PC y Xbox Series Precio: 49,99 euros

Los fanáticos del terror tienen una cita con Bloober Team y su particular visión del miedo. Tras encandilarnos con 'Layers of Fear' vuelven a jugar con la dualidad de dos mundos, el real y el de los muertos, para meternos de lleno en 'The Medium' una aventura no apta para cardíacos.

'Little Nightmares 2'

Plataformas: PC, PS4, Xbox One y Switch

PC, PS4, Xbox One y Switch Precio: 36,85 euros

El primer 'Little Nightmares' fue un juegazo en el que su particular estética, algo así como si Tim Burton hiciese un juego de terror, se llevó todas las miradas. Ahora, sin el factor sorpresa, 'Little Nightmares 2' demuestra que también puede ganarse toda nuestra atención en lo jugable. Una oportunidad en la que sólo flaqueó en el pasado por exceso de facilidad.

'Super Mario 3D World + Bowser’s Fury'

Tras convertirse en uno de los plataformas más celebrados del fontanero de Nintendo y caer en cierta medida en el olvido por la maldición de Wii U, 'Super Mario 3D World' vuelve a la vida para demostrar todo su potencial a quienes no le echasen el guante en el pasado. Además lo hace con 'Bowser's Fury' una nueva aventura para facilitar aún más -si cabe- el trago a quienes ya lo jugaron.

'It Takes Two'

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series

PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series Precio: 20,90 euros

Si alguien se quedó con ganas de más Josef Fares tras 'Brothers' y 'A Way Out', 'It Takes Two' viene a demostrar la grandísima idea que son las aventuras cooperativas de sofá. Un juego de plataformas en el que acompañar a una pareja que no pasa por su mejor momento y que promete toneladas de sonrisas.

'Outriders'

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series

PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series Precio: 17,99 euros

Es de agradecer cuando un juego te pilla completamente desprevenido, y eso es lo que nos ha pasado a casi todos con el lanzamiento de 'Outriders', un looter shooter que no apuntaba demasiado alto y ha resultado ser toda una delicia para los amantes de los buenos tiroteos en compañía. .

'Monster Hunter Rise'

Tras triunfar en casas ajenas con 'Monster Hunter World', la caza de bichos gigantes a base de grindeo y efectos elementales vuelve a la que ha sido su casa durante los últimos años. 'Monster Hunter Rise' tenía un reto difícil por delante, pero ha cumplido sobradamente con todas nuestras expectativas.

'Returnal'

Housemarque se ha convertido en uno de esos estudios que se dejan ver en contadas ocasiones, pero cuando lo hacen es para sentar cátedra. Los reyes de los tiros estilo matamarcianos vuelven a la carga con la que probablemente sea su marcianada más extrema. 'Returnal' es todo lo que le pedirías a un juego de tiros capaz de sorprenderte disparo a disparo.

'Resident Evil Village'

Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series

PC, PS5 y Xbox Series Precio: 46,64 euros

Otro de los grandes títulos de 2021 ha sido el retorno de la primera persona a 'Resident Evil'. Funcionó de perlas en 'Resident Evil VII' y aquí trae una entrega aún más oscura y descerebrada cargada de más monstruos como hombres lobo y vampiros.

'Ratchet & Clank: Rift Apart'

'Ratchet & Clank: Rift Apart' ha resultado ser un formidable plataformas vestido de demo técnica dispuesta para mostrar las posibilidades del SSD de PS5 y su potencia gráfica. Uno de los títulos estrella de Sony para este año que parece haberse coronado como juego estrella de la plataforma.

'Kena: Bridge of Spirits'

Plataformas: PC, PS4 y PS5

PC, PS4 y PS5 Precio: 29,99 euros

A 'Kena: Bridge of Spirits' le tenemos un cariño especial porque fue uno de los primeros juegos en demostrarnos el potencial de la nueva generación. Tras retrasar su llegada para estar a la altura de las expectativas, esta aventura con aroma a Pixar se ha convertido en una de las grandes bazas de PS5.

'Wario Ware: Get it together!'

Francamente, no se me ocurre una mejor forma de reunir a la familia frente a Nintendo Switch para pasar un buen rato y echar unas risas. 'Wario Ware: Get it together!' es la combinación perfecta de minijuegos y humor que tanto hemos echado de menos durante las últimas generaciones. Esto va a ser juegazo sí o sí.

'Deathloop'

Plataformas: PC y PS5

PC y PS5 Precio: 30,90 euros

Con Arkane al fin del mundo y, viendo la excelencia de esta magnífica idea publicada por la Bethesda recientemente adquirida por Microsoft, sería de locos no darle la oportunidad que merece. 'Deathloop' es un día de la marmota con asesinos entrenados como protagonistas y el difícil reto de acabar con tu objetivo mientras él intenta hacer lo propio.

'Far Cry 6'

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Stadia

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Stadia Precio: 42,09 euros

Ubisoft ha tenido una de cal y otra de arena con sus últimos lanzamientos, así que había muchas miradas puestas en 'Far Cry 6' y su salto a la nueva generación. Los fans de la saga tienen por delante otro mapa lleno de marcas a despejar, y eso acaba siendo más que suficiente para ganarse nuestro entusiasmo.

'Metroid Dread'

Samus vuelve a la carga mirando más a los clásicos que al futuro 3D que ya dábamos por sentado. 'Metroid Dread' se agarra al 2D para trasladarnos al pasado con gráficos actuales, manteniendo la esencia de aquellos vicios de hace casi dos décadas que tantos éxitos cosecharon.

'Back 4 Blood'

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series

PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series Precio: 23,90 euros

Con un nombre que no deja hueco a demasiadas interpretaciones, los creadores de 'Left 4 Dead' vuelven a la carga con una nueva sobredosis de zombis y acción cooperativa. El listón estaba increíblemente alto y no tener el paraguas de Valve podía llegar a asustar, pero 'Back 4 Blood' ha conseguido estar a la altura con un cooperativo formidable.

'Marvel's Guardians of the Galaxy'

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series

PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series Precio: 42,99 euros

'Marvel's Guardians of the Galaxy' es el típico juego que vas mirando por el rabillo del ojo hasta que llega su lanzamiento y te cercioras que sí, que en realidad toda esa buena pinta que desprendían sus vídeos no engañaban lo más mínimo. Por lo llamativo de su sistema de combate y abrazo al humor de los Guardianes ya vale la pena darle una oportunidad.

'Forza Horizon 5'

Plataformas: PC, Xbox One y Xbox Series

PC, Xbox One y Xbox Series Precio: 62,99 euros

En Playground Games querían a romper el molde de su saga de conducción arcade con la entrega más ambiciosa hasta la fecha. 'Forza Horizon 5' nos lleva hasta México para entregarnos su escenario más variado y un nuevo festival de música y conducción con cientos de opciones de personalización.

'Halo Infinite'

Plataformas: PC, Xbox One y Xbox Series

PC, Xbox One y Xbox Series Precio: 58,99 euros

No empezó con el mejor pie, pero si hay alguien capaz de levantarse tras cualquier batallas es el Jefe Maestro. Su objetivo era convertirse en el primer gran abanderado de la nueva generación de Xbox y se ha quedado algo lejos, pero que eso no impida a nadie creer que estamos ante uno de los mejores juegos que nos ha dado la saga durante los últimos años.

'Battlefield 2042'

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series

PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series Precio: 39,90 euros

Puede que 'Battlefield 2042' no haya salido tan redondo como esperaba el fan, pero sigue siendo uno de esos juegos en los que da gusto perderse con amigos mientras destruyes edificios con tanques y saltas de un avión a otro buscando la muerte más espectacular posible.