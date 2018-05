Los 53 mejores juegos para PS4: las pequeñas y grandes joyas ya publicadas o a punto de llegar

PS4 se acerca a los cinco años que normalmente se consideran como el ciclo de vida de una consola y, con los rumores de una posible PS5 a la vuelta de la esquina, nos parecía un momento perfecto para repasar todas las alegrías que nos ha dado la máquina de Sony desde su lanzamiento.

Una lista con los 53 mejores juegos para PS4 en la que encontraréis pequeñas y grandes joyas ya publicadas, además de una selección de los mejores juegos que tarde o temprano acabarán aterrizando en la consola. Decir que cada uno de ellos merece un hueco en tu estantería es quedarse corto.

Los mejores juegos de PS4

1. 'Assassin’s Creed: Origins'

Tras varias entregas que no acababan de ganarse a la audiencia, Ubisoft decidió dar un giro total con 'Assassin’s Creed: Origins' para tomar un nuevo camino. Un mundo más vivo, nuevo sistema de combate, misiones más trabajadas y un completo catálogo de armas y armaduras que consigue que te enganches durante semanas.

2. 'Battlefield 1'

Si dejamos a un lado el éxito de 'Call of Duty' y su saga, 'Battlefield 1' es el mayor referente del género en lo que a puede llegar a ser un gran FPS, ya no sólo por sus gráficos, también por su intachable jugabilidad. Puede que las nuevas entregas que están por llegar le hagan abandonar el trono, pero hasta entonces seguirá siendo un juego imprescindible.

3. 'Bloodborne'

Si hubiese que decidir qué juego de PS4 es el que se lleva la palma de esta lista, sin duda optaría por 'Bloodborne'. Heredero de la saga 'Dark Souls', el universo creado para este título es una auténtica delicia, y tener el valor de superarlo de cabo a rabo, un reto que cualquier fan de los grandes desafíos sabrá valorar.

4. 'Crash Bandicoot N. Sane Trilogy'

A veces la nostalgia es mala consejera. Otras en cambio nos hacen recordar por qué un juego se ganó nuestro corazón. 'Crash Bandicoot N.Sane Trilogy' pertenece al segundo bloque, entregándonos las tres primeras aventuras del marsupial que un día fue mascota de Sony. Un plataformas fantástico que podrá disfrutar toda la familia.

5. 'Dark Souls III'

Si antes hemos coronado a 'Bloodborne' como rey de los desafíos a los mandos, también hay que cederle un hueco en esa posición a 'Dark Souls III', una entrega que coge todo lo aprendido durante la saga y lo lleva hasta su máxima expresión. Puede que cada fan de la franquicia tenga su entrega preferida, pero nadie le podrá quitar a la tercera el valor de lo conseguido.

6. 'Dishonored 2'

Con el primero no enamoraron, pero con 'Dishonored 2' nos demostraron que podían coger géneros como los del sigilo y la acción y darles un giro completamente revolucionario. La libertad que ofrece a la hora de encarar cada reto, sumado a los objetivos adicionales y el devenir de su historia, hacen de este juego uno de los imprescindibles de la generación.

7. 'Doom'

Antes hablábamos de nostalgia y es justo reconocer que no es algo que las desarrolladoras acostumbren a entender bien. Por suerte hay joyas como 'Doom', que mantiene el espíritu del clásico de PC pero lo maquilla y transforma para adaptarlo a los tiempos que corren. Un juego divertidísimo y no apto para estómagos sensibles.

8. 'Driveclub'

Puede que 'Driveclub' no iniciase su andadura en este mundo con demasiado buen pie, pero es algo de lo que ha sabido recomponerse con el paso del tiempo. Los fanáticos del arcade y la simulación, pero especialmente de los coches y la sensación de velocidad, tienen en este juego un cóctel fantástico al que es muy difícil decir que no.

9. 'Fallout 4'

Uno de los mejores RPG de la generación. Puede que 'Fallout 4' te entre por los ojos por su acción, pero detrás, escondido entre kilómetros de yermo plagado de ciudades y campamentos, está una de las mejores experiencias de rol de los últimos años. Decir que tienes meses de juego por delante es quedarse corto.

10. 'Final Fantasy XV'

Otro adelantado a su tiempo, pese a tener 10 años de desarrollo a sus espaldas, es 'Final Fantasy XV'. Todo ese tiempo de creación, sumado a los cambios de dirección que tuvo, acabaron por empañar un poco su ritmo y calidad, pero es algo que se ha sabido solucionar con el paso de los meses y, si no lo era ya antes, ahora es innegable que es un título más que válido para cubrir uno de los huecos de tu estantería.

11. 'Firewatch'

Catalogado como una de las mejores aventuras narrativas de esta generación, 'Firewatch' es un juego bastante singular. Uno de los mejores Macguffin de los últimos años en el que encarnamos a un hombre que lo deja todo para pasar un verano trabajando como guardabosques.

12. 'Fortnite'

Famoso por su modo Battle Royale, una idea capaz de plantar cara al todopoderoso 'PlayerUnknown's Battlegrounds', 'Fortnite' cuenta también en su interior con un modo cooperativo que tampoco está nada mal. Sea como sea, teniendo en cuenta que es un juego gratuito, es una experiencia por la que sí o sí debes pasar tarde o temprano.

Precio: Gratis

13. 'Ghost Recon: Wildlands'

No fueron pocos los que se aventuraron a decir que la fórmula de Ubisoft, esa estrategia a la hora de crear juegos centrada en rellenar un enorme mapeado de cosas por hacer, tenía fecha de caducidad. 'Ghost Recon: Wildlands' ha sido uno de los últimos en demostrar que, de ser eso cierto, aún queda mucho tiempo para que se materialice. Un juego gigantesco y treméndamente divertido que, además, gana varios enteros si lo juegas en compañía.

14. 'Gravity Rush 2'

Aunque 'Gravity Rush 2' no sea uno de esos juegos que se presta a ocupar portadas y reclamar atención, la segunda parte del título aparecido en PS Vita es una demostración de poderío en el que la máxima de más y mejor está constantemente en pantalla. Un juego fantástico y muy original al que es muy difícil darle la espalda.

15. 'Hellblade: Senua's Sacrifice'

Convertido en una de las grandes joyas de la escena independiente del último año, 'Hellblade: Senua's Sacrifice' es lo que ocurre cuando un estudio humilde consigue lanzar un juego con una calidad técnica, artística y jugable que podría rivalizar con cualquier triple A. Es, además, un ejercicio de narrativa encomiable que juguetea con la crítica social y el documental para entregar una historia memorable.

16. 'Horizon: Zero Dawn'

Sony había tocado casi todos los géneros, pero aún no se había atrevido con el de los mundos abiertos. 'Horizon: Zero Dawn' fue la respuesta a ese punto débil, y con él demostraron que sus estudios son capaces de casi cualquier cosa. No sólo plataron cara a gigantes como Rockstar o Ubisoft, también supieron hacerlo con una historia e identidad capaces de llevar la idea hasta lo más alto. Un juego tan bueno como largo, divertido y original.

17. 'Inside'

Hay juegos a los que hay que jugar sí o sí, te guste o no el género, su aspecto o cualquier otra cosa a la que seas capaz de ponerle una pega. 'Inside' no es sólo uno de ellos, es probablemente el más importante de esa lista imaginaria que debes seguir a pie juntillas antes de morir.

18. 'Little Nightmares'

'Little Nightmares' sigue la estela del juego anterior, pero con unas aspiraciones mucho más humildes. Nos enamoró por sus gráficos, a medio camino entre una pesadilla de Tim Burton y lo entrañable de la infancia. Un plataformas plagado de puzles bastante asequibles que, sin embargo, nos mantendrá en constante tensión durante horas.

19. 'Metal Gear Solid V: The Phantom Pain'

Hay un grupo de jugadores que lo cataloga como el juego perfecto, y para un título que no tuvo final por su controvertido desarrollo, eso son palabras mayores. Lo más curioso de todo es que, pese a ser uno de los que nunca se cansará de denunciar esa falta, yo también estoy entre los que piensan que 'Metal Gear Solid V: The Phantom Pain' es una de las mejores experiencias que he tenido frente a un televisor. Lo mío no es rabia, es tristeza por no poder seguir jugando aún más tiempo.

20. 'Monster Hunter World'

Y si hablamos de juegos perfectos, otro que indudablemente acabará incluido en esa lista es 'Monster Hunter World', sin duda uno de los mejores juegos de 2018 pese a ser un año que aún está en pañales. Fantástico tanto para nuevos usuarios como para los que disfrutaron de la saga en el pasado, es uno de esos juegos que te atrapa en un ciclo constante al que, no sin pena en los ojos, tienes que acabar diciéndole adiós. No porque te canse, te aburra o no tenga nada más que puedas exprimir, si no porque de lo contrario no jugarías nunca a nada más.

21. 'Nex Machina'

Pese a haber poco juegos independientes en la lista (llamémosle problemas de logística y prioridades), hay algunos que sí o sí deben entrar. 'Nex Machina', de los creadores del también fantástico 'Resogun', es uno de ellos. Acción, frenetismo, luces por todos lados y música machacona. Como si alguien hubiese cogido una recreativa de nuestra infancia y la hubiese pasado por un filtro de neones y gráficos de nuestra era. Tan adictivo como divertido.

22. 'NieR: Automata'

A falta de nuestra dosis habitual de 'Bayonetta' en PS4, 'NieR: Automata' es el juego de Platinum Games al que acercarte si eres fan de los combos y los espadazos. Pero no sólo brilla en lo jugable, ojo, porque su historia, o incluso sus menús, consiguen entregar algunas de las ideas más locas y extraordinarias que hemos visto en un videojuego. Un título redondo que merece todo el amor que puedas ofrecerle.

23. 'Nioh'

Hay pocos juegos que hayan conseguido copiar la fórmula de 'Dark Souls' con la maestría que lo ha hecho 'Nioh', no sólo limitándose a calcar punto por punto la grandeza de la saga de From Software, también sabiendo introducir nuevas mecánicas e ideas que consigan hacer de él un juego con identidad propia.

24. 'No Man's Sky'

No es el único juego de la lista que tuvo unos inicios duros, pero no creo que haya otro juego que haya despertado la ira que en su día levantó 'No Man's Sky'. A los que lo odiaron no les faltaba parte de razón, pero todos sus fallos y medias verdades acabaron oscureciendo un conjunto que merecía mucha más atención. El tiempo les ha ayudado a poner los puntos sobre las íes, así que si decides darle una oportunidad vas a encontrar un juego único con muchas más razones para ser amado que odiado.

25. 'Nuclear Throne'

Todos, en mayor o menor medida, tenemos un juego fetiche. 'Nuclear Throne' es el mío, y no por capricho o querer ver más allá de lo que realmente ofrece, si no por ser uno de los mejores roguelike de la historia. Dificultad, secretos y acción a raudales se dan cita en un juego que lo tiene absolutamente todo para que acabes enganchado durante meses.

26. 'Overwatch'

Blizzard sigue siendo una de las mejores compañías de videojuegos que hay en activo, y con 'Overwatch' se encargó de demostrar que todo lo que tocaba era capaz de convertirse en oro. No ha sido suerte y tampoco fe ciega de los fans, sólo una muestra más de genialidad de la compañía a la hora de crear nuevas experiencias capaces de generar comunidad.

27. 'Persona 5'

Por el asombroso domino de su estética, por todo lo que es capaz de ofrecer a nivel jugable, pero sobre todo porque es uno de los mejores juegos japoneses de los últimos años, 'Persona 5' se merecía un hueco en esta lista. Que no te eche para atrás su mezcla de acción rolera y costumbrismo nipón, porque una vez te adentres en lo que tiene reservado para ti, vas jugarlo hasta que la consola saque humo.

28. 'Prey'

Lo que 'Dishonored' es a las historias steampunk y la estética victoriana, 'Prey' lo es a la ciencia ficción. Un juego de acción y puzles en el que historia, libertad y decisiones se dan de la mano continuamente para que seas tú el que decida qué tipo de experiencia tienes por delante. Un juego magnífico que, lamentablemente, no acabó de tener la repercusión que merecía.

29. 'Ratchet & Clank'

'Ratchet & Clank' es uno de los enésimos remakes de la lista, pero no por ello hay que restarle valor a su propuesta. El juego nace de lo que ya vimos en PS2, pero aquí lo amplía y lo mejora con una buena capa de pintura y un saco de novedades en forma de armas.

30. 'Resident Evil 7: Biohazard'

Aunque pensábamos que la saga estaba de capa caída y que lo único que podía salvarla era un regreso a los orígenes, 'Resident Evil 7' demostró que aún quedaban algunos caminos por explorar en el género de terror y que, puestos a morir, lo mejor era hacerlo con las botas puestas. El resultado fue una aventura aterradora que, con la suma de las opciones VR, puede sacarle el corazón por la boca a más de un jugador.

31. 'Rocket League'

'Rocket League' se lo debe prácticamente todo a PS4, y es que fue allí donde está locura capaz de mezclar fútbol y coches se ganó sus primeros aplausos. Sigue siendo uno de los juegos multijugador más divertidos a los que te puedes enfrentar y, a base de actualizaciones y novedades, han conseguido que siga manteniéndose fresco pese al paso de los años.

32. 'Shadow of the Colossus'

'Shadow of the Colossus’ fue una obra maestra en PS2 y, en su llegada a PS4 en forma de remake con gráficos mejorados, esa etiqueta vuelve a quedarle como un guante. La lucha contra sus colosos es más espectacular y dura que nunca, lo que sumado a la belleza que emanan por cada uno de sus poros poligonales, hace de él una de las experiencias más satisfactorias de esta generación. Era un juegazo y sigue siéndolo.

33. 'Star Wars: Battlefront II'

Pese a toda la polémica que ha perseguido a 'Star Wars: Battlefront II' desde su inicio, hay que reconocer que, problemas con micropagos a un lado, estamos ante uno de los juegos que mejor captura el universo de Star Wars. Es, además, un multijugador muy divertido y plagado de detalles, modos y buena jugabilidad.

34. 'Tearaway Unfolded'

De la mano del espíritu del remake/remaster que caracterizó a los inicios de esta generación, esta revisión del 'Tearaway' de PS Vita acabó convirtiéndose en uno de los plataformas más simpáticos y divertidos de los últimos años. No es que no lo fuera ya en el pasado, es que el salto a PS4 le sentó de maravilla a nivel visual.

35. 'The Division'

Aunque ya sea un juego con solera y la sombra de su segunda entrega empiece a taparlo, 'The Division' es una de las experiencias más recomendables de los últimos años. Como juego de acción y de tiros, es un despiporre, pero es que como título apoyado en el loot y el ciclo de seguir mejorando tu personaje continuamente, es una de las experiencias más satisfactorias y divertidas a las que nos hemos enfrentado.

36. 'The Last Guardian'

Lo llevábamos esperando desde la época de PS3 y, afortunadamente 'The Last Guardian' acabó llegando al mercado contentando a casi todos los que aún tenían esperanzas en él. Una historia preciosa en la que vivir aventuras de la mano de uno de los seres de videojuego más realistas y creíbles que hemos visto jamás.

37. 'The Sexy Brutale'

Pese a no ser un juego perfecto, 'The Sexy Brutale' escenifica todo lo que jugadores como yo podemos pedirle a una idea. Convirtiendo una aventura gráfica en una suerte de Cluedo interactivo, el título juega con los viajes en el tiempo para introducirnos en una noche cargada de asesinatos que deberemos ir resolviendo poco a poco.

38. 'The Witcher 3: The Wild Hunt'

Considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos, 'The Witcher 3: The Wild Hunt' es uno de los mayores exponentes del rol occidental. En él, iremos a la caza de bestias mitológicas mientras desentrañamos la increíble historia del brujo Geralt de Rivia.

39. 'The Witness'

Puede que su precio no se asemeje demasiado a lo que normalmente entendemos por un juego indie, pero cabe destacar que vale cada uno de los céntimos que se pide por él. 'The Witness' es un juego capaz de sacarte de tus casillas para, minutos después, hacerte creer que eres la persona más inteligente del mundo. Una aventura que, con los puzles por bandera, es capaz de crear un nuevo lenguaje e invitarte a que lo domines a la perfección. Ojo, no es poca cosa.

40. 'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón'

'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón' hace honor a su nombre presentándonos el último capítulo de la historia de Nathan Drake, su retorno a la búsqueda de lugares olvidados y tesoros perdidos. Sin duda es uno de los juegos más espectacular de PS4 a nivel gráfico, pero eso no significa que no pueda ser capaz de brillar con la misma intensidad a nivel jugable.

41. 'Uncharted: El Legado Perdido'

Presentado como el cierre definitivo de la franquicia, 'Uncharted: El Legado Perdido' venía a demostrar que en Naughty Dog pueden juguetear con cualquier idea por loca que sea, incluida la de intentar adentrarse en el género de los mundos abiertos con una historia lineal. Un pequeño pero estimulante pedacito de gloria que, con algo de suerte, no supondrá abandonar su historia de cazadores de tesoros para siempre.

42. 'Unravel'

El género de los plataformas no suele prodigarse en exceso en la consola de Sony, pero afortunadamente de vez en cuando entrega mezclas de magia y belleza de la talla de 'Unravel'. En él, deberemos controlar a un simpático personaje de lana para superar puzles y peligros en escenarios tan bonitos como la historia que se esconde detrás.

43. 'What Remains of Edith Finch'

Pocos juegos me han emocionado de la forma en la que lo ha hecho 'What Remains of Edith Finch'. A base de pequeñas historias interactivas, conoceremos qué hay detrás de la maldición de la familia Finch, un selecto grupo de pobres desgraciados que parecen estar constantemente atados a las muertes más trágicas y aterradoras.

44. 'XCOM 2'

'XCOM 2' es el juego preferido por los amantes de la estrategia y, aquí viene el giro, también de aquellos a los que el género no les parece gran cosa. La idea de crear una alianza para detener la invasión alienígena, acabar cogiéndole cariño a los hombres y mujeres que tienes que enviar al frente, y encima tener que pensar cómo hacer que todos ellos salgan vivos de cualquier berenjenal, es tremendamente adictiva.

45. 'Yakuza 0'

Aunque la sexta entrega esté a la vuelta de la esquina, si tuviese que decantarme por uno de los dos, sin duda sería 'Yakuza 0'. La historia japonesa que nos narra el ascenso de uno de los miembros de la mafia empieza aquí, en este juego, ofreciendo el capítulo más interesante y completo de la saga.

Los mejores juegos que llegarán a PS4

46. 'Days Gone'

Aunque no fuese un juego especialmente esperado, 'Days Gone' tiene la oportunidad de sorprender con una nueva vuelta de tuerca a las historias de zombis. Lamentablemente será más adelante, ya que Sony ha decidido devolverlo a la fábrica para que sus creadores sigan trabajando en él. Con un poco de suerte, al final todos acabaremos contentos.

Fecha de lanzamiento : 2019 (PS4)

: 2019 (PS4) Precio: 62,94 euros

47. 'Detroit Become Human'

David Cage mantiene su propósito de crear la aventura narrativa definitiva y, con 'Detroit Become Human', parce que va a querer echar toda la carne en el asador. Una historia que pretende adentrarse en la humanidad de los robots, mientras toca los aspectos más lamentables y deprimentes de nuestra sociedad actual (y futura).

Fecha de lanzamiento : primera mitad de 2018 (PS4)

: primera mitad de 2018 (PS4) Precio: 62,94 euros

48. 'Far Cry 5'

Siguiendo la estela de adentrarnos en un mundo plagado de cosas por hacer, la saga de Ubisoft corona con 'Far Cry 5' el punto álgido de su fórmula. No sólo promete decenas de horas para poder superar su campaña al 100%, también quiere ampliar su vida útil con un completo editor de escenarios que parece querer asegurar muchas noches de vicio más.

Fecha de lanzamiento : 27 de marzo (PS4, Xbox One, PC)

: 27 de marzo (PS4, Xbox One, PC) Precio: 63,90 euros

49. 'God of War'

Convertido en uno de los grandes caballos de batalla de PS4, la llegada de 'God of War' quiere demostrar que Kratos aún tiene mecha para rato. Aquí dejamos la mitología romana para adentrarnos en la nórdica y, a tenor de lo visto hasta ahora, probablemente estemos ante la entrega más madura de la franquicia. Mientras las vísceras voladoras sigan ahí, bienvenidas sean las nuevas historias.

Fecha de lanzamiento : 20 de abril de 2018 (PS4)

: 20 de abril de 2018 (PS4) Precio: 62,94 euros

50. 'Kingdom Hearts III'

Mezclar los mundos y estética de 'Final Fantasy' con los de Disney puede parecer una auténtica locura, pero esta saga demostró que era posible en el pasado y, tras una larguísima espera, quiere subir ese listón varios metros más. 'Kingdom Hearts III' apunta a ser una oda a los fans no sólo de la franquicia, también de todo seguidor del mundo de la animación que se precie.

Fecha de lanzamiento : 2018 (PS4, Xbox One)

: 2018 (PS4, Xbox One) Precio: 67,94 euros

51. 'Ni No Kuni II: El Renacer de un Reino'

El género de los RPG nipones cuenta con pocas propuestas tan encantadoras como 'Ni No Kuni II: El Renacer de un Reino', secuela de uno de los mejores juegos del género de la pasada generación. La mezcla de rolazo con al estética de Studio Ghibli es fantástica y, si repite el buen hacer de la anterior entrega, podéis estar más que seguros de que estaremos ante uno de los juegos del año.

Fecha de lanzamiento : 23 de marzo de 2018

: 23 de marzo de 2018 Precio: 64,90 euros

52. 'Red Dead Redemption 2'

Lejos de los juegos plenamente exclusivos para la consola de Sony, hay un título estrella que brilla con luz propia, el 'Red Dead Redemption 2' de Rockstar. Los que no probasen la entrega anterior creerán que están ante un 'GTA' del Oeste, pero lo cierto es que sus creadores demostraron que podían ir mucho más allá de simplemente cambiar los coches por caballos. Huele a juegazo a kilómetros.

Fecha de lanzamiento : 26 de octubre de 2018 (PS4, Xbox One)

: 26 de octubre de 2018 (PS4, Xbox One) Precio: 62,90 euros

53. 'Spider-Man'

Cerramos con el que probablemente sea el juego exclusivo de Sony más esperado por muchos jugadores, la visión de Insomniac del mítico 'Spider-Man' después de coronarse con sagas como 'Spyro the Dragon', 'Ratchet and Clank' o el reciente 'Sunset Overdrive'. La pintaza que tiene no es ni medio normal.

Fecha de lanzamiento : primera mitad de 2018 (PS4)

: primera mitad de 2018 (PS4) Precio: 62,94 euros

En Xataka | Si existiese un museo a los juegos más bonitos, estos 17 estarían en él, 37 juegos cortos (e imprescindibles) para gente que tiene poco tiempo