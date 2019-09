'The Last of Us: Part II', todo lo que se sabe hasta ahora del ambicioso juego de Naughty Dog para PS4 y ¿PS5?

De todos los exclusivos que se esperaban, y se esperan, para PlayStation 4 'The Last of Us: Part II' (TLOUP2) es sin duda el que a día de hoy sigue causando más expectación, y del que curiosamente se sabe muy poco. Y es que este 2019 ha sido particularmente muy extraño para Sony, quien se ha mantenido en casi en silencio y alejado de las grandes ferias de videojuegos.

Por esta razón hemos decidido recopilar toda la información y rumores que rodean a 'The Last of Us: Part II', el que ya se ha convertido en el proyecto más ambicioso e importante de Naughty Dog e incluso de Sony.

En qué etapa está el desarrollo del juego

'The Last of Us: Part II' fue anunciado durante la PlayStation Experience (PSX) en diciembre de 2016, el cual sería una secuela directa de 'The Last of Us' de 2013. Desde entonces hemos ido recibiendo información a cuentagotas, aún sin detalles definitivos y con pistas que han desatado todo tipo de teorías.

Sí, la espera se ha sentido eterna, pero de lo poco que se ha confirmado del desarrollo es que las cinemáticas se terminaron de rodar el pasado mes de abril. Y en mayo nos enteramos, por medio de Anthony Newman, uno de los directores del juego junto a Neil Druckmann, que TLOUP2 finalmente estaba cerca de completar su desarrollo.

Just shot this scene... so... 😔 pic.twitter.com/uyjbpTdfxC — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 17, 2019

La historia de 'The Last of Us: Part II' fue escrita por Neil Druckmann y Halley Gross, mientras que Gustavo Santaolalla regresó para componer la música. En el caso de​ Bruce Straley, que fue el director artístico de 'The Last of Us', no participó en esta segunda entrega tras su salida al terminar el desarrollo de 'Uncharted 4'.

Qué hay de la trama

Además de Druckmann y Gross, Naughty Dog fichó a la famosa guionista Halley Gross ('Westworld', 'Law & Order'), ya que uno de los objetivos era poder desarrollar más la historia de Joel y Ellie. De hecho, Druckmann confirmó que Joel y Ellie son los dos únicos personajes principales de esta serie, sin embargo, hasta el momento Ellie ha sido la única que ha aparecido en los tráilers.

Aún hay mucho misterio sobre el juego, pero sabemos que tendrá lugar cinco años después del primer 'The Last of Us'. Ellie, ahora con 19 años, será la protagonista y no Joel, que ya tiene unos 50 años. Viven en la comunidad de refugio seguro en el condado de Jackson, Wyoming, a la que llegaron al final de la primera entrega.

Esto significa que lo más seguro es que Joel siga desaparecido, aunque no se descarta que aparezca más adelante en el juego. Eso sí, el que podamos jugar con Joel será casi imposible, ya que durante el E3 2018 Druckmann confirmó que Ellie sería el único personaje que podremos controlar, aunque todo puede cambiar al final.

El juego más ambicioso que Naughty Dog ha hecho jamás

En julio pasado, el actor Troy Baker, quien pone la voz de Joel en TLOUP2, mencionó lo siguiente durante una entrevista:

"Puedo decirte esto: es sin duda el juego más ambicioso que Naughty Dog ha hecho jamás. Es mucho más grande de lo que pensé que sería posible".

Y es que según el actor, para este juego Naughty Dog buscó dar un giro más hacia la narración de una historia, donde las cinemáticas se mezclan con el gameplay sin perder ritmo, buscando que seamos parte de la acción pero también nos adentremos en la historia. Por esta razón se habla de que TLOUP2 perderá el factor lineal de la primera entrega y apostará más por un mundo abierto con varias posibilidades.

Por otro lado, hace unas semanas en el Reddit dedicado a TLOUP2 el usuario conocido como 'TheTom8' arrojó un montón de supuesta información del juego, ya que afirmaba que estaba en contacto con alguien dentro del desarrollo del juego.

'TheTom8' retomó parte de lo que mencionaba Baker, asegurando que el juego será visualmente impresionante, donde las escenas de corte cinematográfico serán indistinguibles de la jugabilidad, haciendo que el juego parezca una película interactiva.

De entre todos los detalles que arrojó el usuario en Reddit se menciona que TLOUP2 es el juego más grande en la historia de Naughty Dog, el cual "mostrará imágenes impresionantes que exploran la iluminación y los gráficos dinámicos como nunca antes", ya que estaríamos ante un nuevo motor gráfico desarrollado por Naughty Dog especialmente para la próxima generación de Sony.

Afirma que las expresiones faciales y los polígonos alcanzaron cuatro veces la complejidad de 'Uncharted, Lost Legacy', y que el trabajo realizado en Ellie fue "profundo y pesado", ya que se busca que los jugadores sientan la tensión y la necesidad de sobrevivir como nunca antes se había trabajado en un juego.

Finalmente, el pasado 27 de agosto durante la Conferencia de Gerentes de GameStop (GME Conference) se presentó un nuevo avance de TLOUP2 donde se mostraba nuevo gameplay, que quienes lo vieron hablan de la presencia de diferentes "luces y fuego" que iluminaban el escenario. También mencionan que aparecieron finalmente enfrentamientos, sumamente violentos, contra los clickers, los famosos enemigos de la serie que están infectados por el hongo Cordyceps.

La primera gran exclusiva de PlayStation 5

Por si lo anterior no fuera suficiente para elevar el hype, 'TheTom8' también mencionó que TLOUP2 sería la primera gran exclusiva para la próxima generación de consolas de Sony, conocida hasta el momento como PlayStation 5. De hecho afirma que Sony y Naughty Dog se han tomado las cosas con calma para perfeccionar cada detalle del juego, ya que servirá para "mostrar al mundo las características que ofrece la PS5".

También aseguró que Sony está apostando todo por TLOUP2, ya que será su carta más fuerte para el lanzamiento de su próxima consola, de ahí que exista ese énfasis en el realismo de los gráficos y ese factor interactivo entre cinemáticas y gameplay.

Un punto importante es que TLOUP2 también llegará a la PlayStation 4, tal y como se prometió desde que se confirmó su desarrollo, por lo que estaríamos ante el primer juego que estaría en ambas consolas. Y es que el objetivo, según la información, es demostrar la potencia de la PS5 pero también dar la oportunidad a los fans de la franquicia el poder tener acceso al juego aunque no compren la nueva consola.

Cuándo saldrá a la venta

Llegamos a la parte más importante de todo esto: ¿cuándo lo podremos jugar? Si nos basamos en la información oficial, nos tendremos que remitir a las palabras de Arne Meter, director de comunicaciones de Naughty Dog, quien mencionó que mostrarán el juego "cuando esté listo". O sea, no hay nada oficial por el momento.

Pero si nos vamos a los rumores, veremos que hay más tela de dónde cortar. Iniciamos con la actriz Ashley Johnson, quien da voz a Ellie, que durante una entrevista se le salió un "febrero", e inmediatamente pidió que eliminarán esa parte de la entrevista ya que se trataba de una broma.

Curiosamente, febrero de 2020 es también la apuesta de Jason Schreier de Kotaku, quien dio a conocer la fecha de lanzamiento de 'Death Stranding' antes de que fuese oficial. Sin embargo, esta fecha se referiría a la versión de PS4, ya que se dice que la de PS5 se lanzaría a finales de otoño, junto con la consola.

Pero eso no es todo, ya que a finales de julio en uno de los foros de 4Chan, un usuario dijo tener acceso a información exclusiva de TLOUP2 asegurando que el juego se había retrasado de febrero al 22 de mayo de 2020. Por supuesto hay que tomar esta información con reservas al no ser nada oficial.

Por fortuna parece que no tendremos que esperar mucho para tener nuevos detalles de TLOUP2, ya que hace unos días Geoff Keighley, productor de The Game Awards, confirmó que habrá un evento centrado en el esperado juego este 24 de septiembre. El evento será exclusivo para prensa y se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles en un horario que no ha sido anunciado.

En dicho evento se espera el lanzamiento de un nuevo tráiler con gameplay, que podría ser el que se mostró durante la GME Conference, así como la esperada fecha de lanzamiento. Sin duda una buena noticia tras la confusión de que veríamos algo de TLOUP2 durante la próxima Madrid Games Week 2019 en octubre, algo que Sony finalmente salió a aclarar que se trató de un malentendido.