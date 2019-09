'The Last of Us: Part II' nos muestra un nuevo y alucinante tráiler que nos confirma su fecha de lanzamiento: 21 de febrero de 2020

Madre mía con la bomba que acaba de soltar Sony y Naughty Dog, ya que por fin sabemos cuándo llegará el esperado y prometido 'The Last of Us: Part II': 21 de febrero de 2020, en exclusiva para PlayStation 4.

Pero eso no fue todo, ya que este anuncio llegó también con un nuevo tráiler con cinemáticas y gameplay que nos dejan ver más de lo que podemos esperar en el que sin duda es uno de los títulos más esperados de los últimos años.

¿Joel? ¡Sí! ¡Es Joel!

Como bien sabemos, 'The Last of Us: Part II' es una de las exclusivas más potentes para Playstation 4 y apunta a convertirse en una de las últimas. Incluso los rumores indican que a su vez será también una de las primeras grandes exclusivas de la próxima PlayStation 5, donde demostrará las capacidades de la consola.

En este nuevo tráiler podemos ver una de las características que más se presumen, que es ese cambio entre jugabilidad e historia, donde saltaremos de la acción a conversaciones y flashbacks. Y es que 'The Last of Us: Part II' no sólo se trata de un juego, sino de una especie de película interactiva, según sus desarrolladores.

Otra de las sorpresas que nos deja este tráiler es que por fin vemos a Joel, lo que confirma los comentarios de Neil Druckmann donde adelantaba que Ellie y Joel seguirán siendo los protagonistas de esta historia. Quedará por ver si Joel será de alguna forma un personaje jugable, aunque ya nos mencionaron que no será así, no perdemos la esperanza.

Adicional a esto, y para celebrar la fecha de lanzamiento, Sony confirmó que 'The Last of Us Remaster' será uno de los juegos gratis de PlayStation Plus en octubre, otra bomba que hará que aquellos que no conozcan esta joya se adentren en este aterrador mundo post-apocalíptico.

Ediciones especiales de 'The Last of Us: Part II'

Pero esto no termina aquí, ya que como suele ser tradición, Sony ha dado a conocer las ediciones que saldrán a la venta para 'The Last of Us: Part II'. Se trata de un total de cinco opciones, donde se incluye desde la reserva de la edición estándar hasta una impresionante edición de colección bautizada como 'Ellie Edition', la cual incluye un montón de material exclusivo y hasta una pieza de colección de Ellie tocando la guitarra.

Hasta el momento no hay precio ni fechas para reservar el juego, pero será interesante ver cuánto costará la 'Ellie Edition' que seguramente no será nada barata.

¿Con cuál se quedan?