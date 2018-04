Ahora que PlayStation VR ha bajado su precio y que la lista de juegos anunciados sigue creciendo a buen ritmo, parece un buen momento para sumarse a la realidad virtual de PlayStation. El problema, igual que con el resto de soportes, es que no todos los juegos ofrecen la experiencia adecuada.

Para ayudaros a elegir entre los juegos que sí merecen vuestra atención en PSVR, hemos creado una lista con los 23 mejores juegos de realidad virtual para PS4. Un compendio de grandes experiencias, juegos divertidos y, sobre todo, las propuestas más originales que actualmente se pueden encontrar en PS4.

1. 'Arizona Sunshine'

Convertido en clásico tras ser uno de los juegos más prometedores de Oculus, este juego de acción nos meterá en medio de un apocalipsis zombi del que habrá que escapar a tiros. 'Arizona Sunshine' es una divertida intensa aventura en la que acabar con hordas de zombis a la vez que disfrutamos de una de las experiencias más sólidas de la realidad virtual actual.

2. 'Batman Arkham VR'

Ser Batman, pasear por la mansión Wayne y vigilar desde los tejados de Gotham. 'Batman Arkham VR' es el sueño de cualquier fan del Caballero Oscuro, un juego en el que los creadores de la saga Arkham consiguen acercarnos a lo que realmente es ponernos el traje del murciélago. La única pega, que es muy corto, apenas entre 60 y 90 minutos de duración.

3. 'Battlezone'

Era el que menos puntos tenía para petarlo en el lanzamiento de PlayStation VR, y sin embargo consiguió hacerse un hueco entre grandes nombres gracias a una jugabilidad y experiencia envidiables. 'Battlezone' es, probablemente, uno de los juegos a los que más horas podrás rascarle antes de aburrite de él.

4. 'Eve: Valkyrie'

Sin duda uno de los juegos más espectaculares que te puedes echar a la cara en PSVR, 'EVE Valkyrie' es un simulador de combates espaciales en el que sentirte dentro de la nave que comandas con una inmersión alucinante. Un recomendable juego multijugador que, además, podrás disfrutar sin el casco gracias al lanzamiento de su última expansión.

5. 'Farpoint'

Con 'Farpoint' se inauguró el PS VR Aim Controller, el típico cacharro en el que incluir los PlayStation Move para ofrecer la sensación de que tenemos un arma en las manos. Pese a la curiosidad, acabó resultando ser algo más que un detalle de plástico, consiguiendo una inmersión mucho mayor para una aventura de tiros contra alienígenas que puede irse hasta las siete horas de juego.

6. 'Gran Turismo Sport'

Probablemente uno de los juegos de la lista que menos presentación necesiten. 'Gran Turismo Sport' es la nueva entrega de la mítica saga de conducción de PlayStation y, aprovechando el auge de PlayStation VR, decidieron integrar la realidad virtual en sus conducciones. No lo han hecho a gran escala, por cierto, y el modo VR se limita a carreras de uno contra uno para garantizar que el juego vaya fluido.

7. 'Job Simulator'

Una de esas experiencias que resultan de lo más recomendables para novatos en esto de la realidad virtual. Un juego fácil de entender y con muchas posibilidades a tu alrededor en el que hacer el cabra todo lo que puedas y más. 'Job Simulator' tiene la mecha algo corta y en menos de cinco horas ya lo habrás visto casi todo, pero eso no le resta peso a lo divertido que puede llegar a ser.

8. 'Keep Talking and Nobody Explodes'

Sin duda una de mis opciones favoritas de la lista, especialmente porque puedes disfrutarlo en compañía y su recorrido ha sido meteórico. La clave de 'Keep Talking and Nobody Explodes' está en que tú y tus amigos debéis desactivar una bomba. Ellos tienen el manual pero no ven la bomba. Tú ves la bomba pero no el manual. Tocará colaborar para describir cómo es la bomba y que ellos te indiquen cómo proceder.

9. 'Moss'

'Moss' se ha convertido por méritos propios en uno de los juegos más recomendables del catálogo actual de PSVR. En él, tocará acompañar a un pequeño ratón interactuando con su entorno para ayudarle a superar los retos de plataformas, puzles y combates que se nos plantean. Un juego precioso y muy divertido que debería ser tu primera opción de compra si estás pensando en adquirir el casco de PS4.

10. 'Rec Room'

Precio: Gratis

Es el único free-to-play de toda la lista y, pese a su condición, también es uno de los juegos más recomendables. En 'Rec Room' nos enfrentamos a un club social de realidad virtual en el que hacer casi de todo con amigos y desconocidos, desde bailar o crear obras de teatro hasta jugar al paintball o a baloncesto.

11. 'Resident Evil 7'

Otro que no necesita presentación es 'Resident Evil 7', juego que además de con mando en el modo tradicional, también podemos disfrutar con el casco de PlayStation VR. Una experiencia sólo apta para valientes, y no es hablar por hablar. La inmersión que promete, sumada a los sustos y tensión que genera el juego, puede acabar con el empaque de más de uno.

12. 'Rez Infinite'

El clásico de Tetsuya Mizuguchi vuelve reinventado para PlayStation VR en un juego en el que la música electrónica y los gráficos psicodélicos son su principal carta de presentación. Lo peor que podemos decir de él es que es un juego excesivamente corto, pero sin duda es de los primeros que deberías apuntar en la lista de la compra.

13. 'RIGS'

Más por la experiencia que por lo que el juego es capaz de ofrecer a nivel jugable, 'RIGS Mechanized Combat League' es uno de esos títulos que, si no entra en tus planes de compra, como mínimo deberías echarle un tiento. Guerrilla, los creadores de 'Killzone' y 'Horizon Zero Dawn' son los que están detrás de este proyecto deportivo a bordo de robots.

14. 'Sparc'

La reinvención del 'Pong' en realidad virtual. Así podríamos catalogar a 'Sparc', juego que prefiere integrarse dentro del género de los VSport como si de un deporte virtual se tratase. No van muy desencaminados, porque el juego te hace sudar de lo lindo para intentar hacer frente al difícil reto de golear al contrario.

15. 'Statik'

Los fans de cintas como 'Saw' tienen en 'Statik' su juego ideal, no por ser un título gore ni nada que se le acerque, más bien por el hecho de sentirnos como unos conejillos de indias intentando escapar de nuestros captores. Controlable con el mando Dualshock, tocará poner nuestra mente a prueba a través de distintos retos y puzles durante alrededor de cuatro horas.

16. 'Stifled'

Sin duda alguna, uno de los juegos más originales del panorama de realidad virtual. La idea es que deberemos superar la aventura a ciegas, valiéndonos del sonido que hagamos con el micrófono o el que provoquemos en el entorno para saber qué tenemos delante. El problema es que los monstruos que habitan su mundo también son sensibles al ruido.

17. 'Superhot VR'

Uno de los juegos más impresionantes de los últimos años vuelve a la carga, esta vez en formato VR. La premisa del 'Superhot' original es que debemos acabar con oleadas de enemigos a base de dar puñetazos, pegar espadazos y disparar, pero la acción sólo se mueve cuando nosotros lo hacemos. Es decir, que puedes planear tus ataques y anticiparte a los movimientos del enemigo antes de que los realicen.

18. 'SuperHyperCube'

Uno de esos juegos arcade en los que puedes perderte durante horas sin notar cómo avanza el tiempo. Tocará analizar los distintos lados de la forma geométrica que tenemos delante para adivinar qué lado será el que podrá atravesar el hueco que hay en la próxima pared. Lo que parece una idea absurda o simple, se convierte en un desafío la mar de adictivo.

19. 'The Elder Scrolls V: Skyrim VR'

El clásico juego de rol adaptado a la realidad virtual. Si ya molaba matar dragones cuando 'The Elder Scrolls V: Skyrim' llegó al mercado, pues imagina hacerlo como si estuvieses dentro de su universo. Lo mejor de todo es que, teniendo en cuenta lo cortos que suelen ser los juegos de realidad virtual, aquí tienes semanas de juego por delante.

20. 'The Inpatient'

De los creadores de 'Until Dawn', recientemente llegó a PlayStation VR esta aventura de terror ambientada en la década de los 50. En 'The Inpatient', tocará convertirnos en el paciente de un hospita psiquiátrico para intentar comprender qué nos ha llevado hasta allí y como podremos escapar de los peligros que nos rodean.

21. 'Thumper'

He aquí otro de mis juegos favoritos de la lista, un título tan extraño como su nombre, pero sin duda una obra imprescindible, vayas o no a jugarlo en realidad virtual. En 'Thumper' nos ponemos a controlar un escarabajo metálico que se mueve a toda velocidad por una pista plagada de curbas. Conforme vayamos avanzando y superando obstáculos, cada movimiento que realicemos generará ruidos que, a la larga, se convertirán en notas de una música tan machacona como adictiva.

22. 'Until Dawn: Rush of Blood'

El penúltimo hueco de la lista lo ocupa 'Until Dawn: Rush of Blood' otro de los primeros juegos que recibió el casco de realidad virtual de PS4, un juego de tiros en el que subirnos a un particular tren de la bruja para ir superando las oleadas de enemigos que irán apareciendo en la atracción. Un juego bastante simple, pero que sirve para entretenerte un rato y enseñar a las visitas de qué va eso de la realidad virtual.

23. 'Wayward Sky'

Antes de que aterrizase 'Moss', este 'Wayward Sky' era la aventura más sólida que tenía PSVR, una suerte de point and click en el que ir completando puzles mientras superamos sus bonitos escenarios. Ideal para los que quieren adentrarse en un universo de realidad virtual sin miedo a marearse o atascarse con puzles difíciles.

