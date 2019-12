Llevo dos meses a la caza de juegos gratis para PC y he conseguido todos estos títulos

17 juegos gratis en dos meses. Una media de casi dos juegos por semana. Y eso sin contar los otros 18 a los que también habría podido echar el guante gracias a los periodos de juego gratuito -normalmente un fin de semana durante el que puedes jugar lo que te plazca sin pasar por caja-. Pero quedémonos en esos 17, que no es poca cosa.

La propuesta de juegos gratis como reclamo para visitar una tienda o invitarte a adquirir títulos de la misma compañía o género, ha llegado para quedarse. Es una estrategia que, además de funcionar a nivel comercial como veremos a continuación, también ha conseguido que mi lista de juegos engorde de una forma brutal durante las últimas semanas.

Lo gratis como estrategia de mercado

Es probable que muchos de nosotros hayamos pasado por la estrategia comercial de lo gratis en más de una ocasión. Ese puesto de quesos en el supermercado, las muestras gratis de una perfumería, los tomates que merendaba cuando acompañaba a mi madre a la frutería. Hasta hay cabinas de vending con muestras gratuitas que acumulan colas los fines de semana en los centros comerciales.

Lo gratis llama la atención, atrae nuevos clientes y sirve para mejorar tu imagen de marca. De hecho, hasta ayuda a mejorar las ventas. Hace unos meses los responsables de Xbox reconocían que la llegada de Game Pass no sólo reflejaba buenos números a nivel de suscripciones, también fuera de ese ecosistema.

Los suscriptores jugaban a un 40% más de juegos, probaban géneros que no habían catado antes y las nuevas incorporaciones al catálogo provocaban que los juegos se vendiesen más en la tienda, ya fuese en la propia Store de Xbox o en otras plataformas.

La estrategia funciona y esa es la razón principal por la que apuestas más arriesgadas como la de Epic Games Store, que necesita rascar un mercado hasta ahora dominado a placer por Steam, entregan juegos gratuitos semana tras semana. Los suficientes y lo suficientemente buenos para que vuelvas allí de forma religiosa. Y puede que tú no piques con una compra adicional, pero sin duda alguien lo hará.

10 juegos gratis en octubre

El experimento partía de la intención de conocer el qué, el cuándo y el dónde del mundillo de los juegos gratuitos. Empezaba a principios de octubre y en su primera semana me cruzaba con dos regalos para enmarcar. Justo para mi cumpleaños. Por un lado 'Minit', una aplaudida aventura indie lanzada en abril de 2018. Por el otro, la llegada de 'Destiny 2' al mercado del free-to-play.

El primero se lo debía a Epic Games, que ha demostrado ser una jugosa fuente de juegos a la que acceder con algo tan simple como registrarme en su tienda. Con el segundo, saltando al negocio de lo gratis en todas las plataformas, ya tenía más que suficiente para cubrir todas mis horas de juego del mes. Pero la cosa no acababa ahí, claro.

Durante ese fin de semana, otra de las opciones que el jugador de PC tiene a su alcance desde hace años -y el de las consolas empieza a saborear-, el fin de semana gratuito en Steam que permite acceder por tiempo limitado a ciertos juegos. Una práctica que durante esos dos días me acercaba a un 'Battalion 1944' que no me llamaba demasiado la atención, pero que semana tras semana repite fórmula con juegos distintos.

La semana del 7 al 13 de octubre me agenciaba en la Epic Games Store el juego de estrategia y gestión de recursos 'Surviving Mars', un pozo de horas al que, como parte de esas pruebas de fin de semana, también se sumaron 'Battlefield V' y el también shooter bélico 'Hell Let Loose'.

A mediados de octubre la cosa se anima aún más y Epic regala dos juegos del tirón, 'Alan Wake's American Nightmare' y 'Observer'. En Steam, el clásico juego de estrategia 'Crusader Kings 2' pasa a ser gratuito para celebrar el anuncio de la tercera entrega.

El fin de semana no frena, como era de esperar, y en esta ocasión es Ubisoft la que abre las puertas de 'The Division 2' de forma temporal. Cerca de 26 horas de juego sólo para superar la historia principal, pero bien invertidas igual más de uno ha conseguido terminarse el juego sin pasar por caja.

La semana del 21 al 27 de octubre, dos juegos más por parte de Epic: 'QUBE 2' y 'Layers of Fear'. El primer un muy recomendable acercamiento a la fórmula de puzles en primera persona estilo 'Portal'. El segundo una aventura de terror de las que dejan huella. De postre, un pozo de horas llamado 'Citadel: Forged with Fire' que marca el fin de semana de Steam.

Cierre de octubre y principios de noviembre. Una pequeña joya indie con solera que sirve para vestir de Halloween el catálogo de juegos gratuitos de Epic Games Store, 'Costume Quest', y otro de terror de regalo, la asfixiante aventura espacial de 'Soma'. Durante toda esa semana 'Star Citizen' se puede jugar de forma gratuita, esta vez sin necesidad de atarte a ninguna tienda, y Steam pone a disposición de sus usuarios la prueba por tiempo limitado de 'F1 2019' y 'Generation Zero'.

Siete juegos gratis en noviembre

La primera semana de noviembre se despierta movidita. 'Nuclear Throne' y 'Ruiner', dos de esos juegos que sí o sí debes tener si te gustan los shooters, llegan a la Epic Games Store como parte de su programa de juegos gratuitos. Steam, por su parte, suma a la ecuación la prueba de fin de semana de 'American Truck Simulator', 'Cities Skylines', 'Just Cause 4' y 'The Elder Scrolls Online'.

Del 11 al 17 de noviembre Epic baja el acelerador en número, pero no en calidad. 'The Messenger', algo más de un año después de encandilar a público y crítica, se suma al catálogo de la plataforma. 'Squad', estrategia táctica con fuerzas de asalto como protagonistas, marcan el fin de semana gratis de Steam y, por si entre uno y otro fuese poco, 'Company of Heroes 2' se convierte en juego gratuito durante 48 horas. Si estás atento y consigues llevártelo, se queda en tu cuenta para siempre.

La penúltima semana de noviembre la protagoniza 'Bad North: Jotunn Edition', que llega a la Epic Games Store como juego gratuito. Como éramos pocos también se suma a la fiesta Humble Store, que regala un 'Serial Cleaner' cuyo código puedes activar en Steam para sumarlo a tu biblioteca. 'Warhammer: Vermintide 2', 'Prison Architect' y 'Rainbow Six Siege' son las pruebas gratis del fin de semana.

El cierre al experimento lo pone 'Rayman Legends' la semana del 25, que se convierte en el último juego de regalo de noviembre en la tienda de Epic, y 'Overwatch', que aprovechando el tirón del reciente anuncio de su segunda entrega se convierte en juego gratuito durante el fin de semana.

Jugar gratis es fácil si sabes cómo

Pese a que la idea inicial pasaba por regalar un juego cada dos semanas hasta finales de 2019, los últimos meses el número de juegos disponibles de forma gratuita en Epic Games Store ha seguido creciendo, a veces incluso con dos juegos por semana que, al menos normalmente, suelen estar disponibles a partir de cada jueves.

Disponibles para siempre para aquellos que realicen su proceso de transacción, una compra simulada de 0 euros en la que ni siquiera es necesario instalar el juego en tu PC, lo mismo ocurre cuando Steam u otras tiendas realizan acciones similares.

En el caso de Steam, si te sobran horas y quieres aún más, se ofrece cada fin de semana algún juego en prueba gratuita por tiempo limitado al que agarrarte, ya sea para probarlo durante unas horas y decidir si algún día das el paso para comprarlo o, si tienes suerte y apuras, incluso superarlo de cabo a rabo.

Entre esas opciones y los regalos puntuales que caen de tiendas como Humble Store o GOG -aquí al cabo del año van ofreciendo algunos clásicos de forma gratuita- algo me dice que lo de ir ampliando nuestro catálogo digital poco a poco y sin rascarnos el bolsillo ha llegado para quedarse.