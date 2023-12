Este usuario ha logrado lo que parecía imposible: hacer que la PS5 no ocupe prácticamente nada

Cuando Sony lanzó su PS5, todos nos dimos cuenta de algo: era enorme. Su diseño era elegante, silencioso y atractivo, pero el volumen que ocupa es muy superior al de una mucho más somera Xbox Series X. La firma alivió el problema recientemente con el lanzamiento de la PS5 Slim, pero a pesar de sus esfuerzos la consola sigue siendo muy grande. Un usuario, harto de ese problema, hizo lo que Sony no pudo (o no quiso): hacerla súper compacta.

Cariño, he encogido la PS5. Uno de los responsables del canal de YouTube Not From Concentrate (NFC) muestra en un nuevo vídeo cómo él y su equipo han logrado algo asombroso: compactar notablemente la PS5 para que quepa en un chasis mucho más pequeño que el de la consola original. Es una práctica cada vez más popular entre los aficionados a la tecnología, como demuestra esa miniaturización del Mac mini que vimos recientemente.

Miniaturizar es lo nuestro. Este canal lleva tiempo demostrando precisamente cómo es posible reducir el tamaño de PCs. Para ello hacen uso de máquinas fresadoras CAD e impresoras 3D de última generación con los que logran resultados fantásticos.

Fuente incluida. A pesar del tamaño —que es solo ligeramente mayor que su placa base—, en este diseño han logrado integrar la fuente de alimentación. Eso impuso un gasto extra, porque la fuente utilizada, la HDPlex GaN de 250W cuesta casi la tercera parte que la PS5 en su edición digital.

¿Y la ventilación, qué? Precisamente el tamaño de la PS5 se debía a sus necesidades en cuanto a refrigeración. Los chicos de NFC han logrado solucionarlo con un nuevo disipador y un ventilador de 120 mm de Noctua que también imponen una inversión extra de 130 dólares pero que permiten contar con esa solución de perfil bajo.

Temperaturas bajo control. A pesar de ese tamaño, el diseño de NFC es sorprendentemente silencioso, pero además mantiene las temperaturas a raya: apenas llega a estar un par de grados más caliente que el de la consola original de Sony, incluso cuando estamos disfrutando de juegos intensivos.

La electrónica como aliada. Además de las máquinas de fresado e impresión 3D los miembros del equipo hicieron uso de sus conocimientos de electrónica para gestionar temas como la refrigeración o los botones físicos de control.

Pero sin unidad Blu-ray. El único sacrificio que tuvieron que hacer para lograr ese tamaño fue el de no incluir la unidad óptica, que se puede seguir utilizando gracias a un mecanismo que mantiene el emparejamiento unidad-consola que exige el sistema DRM de Sony. El coste y esfuerzo es desde luego importante frente a una PS5 convencional, pero el resultado es, como poco, sorprendente.

