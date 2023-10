La nueva PS5 Slim resuelve un problema, pero añade otro: en Europa pagaremos un 50% más por un accesorio crucial

Los rumores se cumplieron y Sony presentó ayer su nueva "PS5 Slim", aunque el nombre oficial es, sencillamente, PS5. La consola destaca por un nuevo diseño más delgado y compacto que el de su predecesora, que precisamente fue criticado por contar con un tamaño excesivo.

Según Sony el volumen de la nueva PS5 es un 30% inferior al de la anterior, y el peso también se ha reducido hasta en un 24% según el modelo que elijamos. La diferencia fundamental aquí está en un diseño "modular" de la edición sin unidad de disco que hace que Sony venda la consola sin unidad Blu-ray Disc (BD) para poder acoplar dicho accesorio si así lo decidimos más adelante.

Es una buena noticia para quienes prefieren elegir la PS5 Digital Edition y ahorrar un poco: la nueva PS5 cuesta 499 dólares y la PS5 Digital Edition 449 dólares en EEUU (sin impuestos). En Europa los precios son de 549,99 euros y de 449,99 euros, IVA incluido.

Las cosas se ponen más intersantes con los precios del nuevo accesorio que es esa unidad Blu-ray Disc externa que se puede añadir a la PS5 Digital Edition. En EEUU esa unidad cuesta 79,99 dólares sin impuestos, pero en Europa su precio es de 119,99 euros, IVA incluido.

En Xataka hemos querido hacer una pequeña comparativa de precios teniendo en cuenta el precio en Estados Unidos con unos impuestos de referencia del 8%. En realidad ese porcentaje varía normalmente entre un 6 y un 10% según el estado, por lo que hemos establecido ese valor intermedio. Teniendo en cuenta los precios convertidos a euros (cogiendo la paridad en estos momentos, 1 dólar = 0,94 euros), este es el resultado.



Precio INCREMENTO EEUU-EUROPA PS5 EEUU (sin imp, euros) 470,39

PS5 EEUU (8% IMP, EUROS) 508,02

PS5 Europa (IVA INCL, Euros) 549,99 8,26% más cara PS5 Digital EEUU (sin imp, euros) 423,26

PS5 Digital EEUU (8% imp, EUROS) 457,12

PS5 DIGITAL EUROPA (IVA INCL, EUROS) 449,99 -1,55% más barata Unidad Blu-RAY EEUU (Sin IMP, EUROS) 75,40

Unidad Blu-RAY EEUU (8% IMP, EUROS) 81,43

Unidad Blu-ray EUROPA (IVA INCL, EUROS) 119,99 47,35% más cara

Como se puede ver, las consolas acaban teniendo un precio más o menos similar aquí y allí una vez aplicados los impuestos: la PS5 es algo más cara y curiosamente la PS5 Digital Edition es algo más barata en Europa.

La sorpresa llega con la unidad BD, que es mucho más cara en Europa: casi un 50%, de hecho, lo que parece difícil de explicar teniendo en cuenta que el otro accesorio lanzado por Sony, el soporte para usar la consola en horizontal, cuesta 29,99 dólares en EEUU sin impuestos y 29,99 euros en Europa.

Este tipo de decisiones son singulares, pero no es la primera vez que Sony hizo algo así: con la excusa de la inflación la PS5 subió de precio en agosto de 2022, pero lo hizo en Europa, no en Estados Unidos. De hecho, la subida de precio de los juegos exclusivos que se anunció en 2020 también se aplicó en Europa pero no en el territorio estadounidense.

La diferencia en el caso de la unidad Blu-ray Disc es desde luego excepcional en Europa, y aquí hay un dato curioso: en EEUU la diferencia de precio entre las dos PS5 es de tan solo 50 dólares, mientras que en Europa la diferencia es de 100 euros: es como si allí quisiesen impulsar la venta de la edición digital y aquí prefirieran vender más PS5 completas con la unidad integrada.

¿Estrategia logística quizás? Imposible saberlo con certeza. Lo que sí está claro es que si prefieres ahorrar dinero y apostar por la versión digital, añadir la unidad BD te saldrá luego más caro.

