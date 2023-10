Las PS5 Slim tienen unidades de Blu-ray de quita y pon. Esa opción modular conlleva una condena llamada DRM

La "PS5 Slim" —Sony seguirá llamándola PS5 a secas— ya es una realidad, y en su lanzamiento descubrimos una novedad importante que se añade a su nuevo diseño, más compacto, ligero y delgado.

Esa novedad no es otra que su nueva unidad lectora de discos Blu-ray (BD), que ahora es modular y que se podrá añadir por ejemplo a la edición digital si en algún momento sus usuarios deciden que quieren disfrutar de ella. Pero hay un problema.

Ese problema no es otro que el DRM. El sitio web CharlieIntel, dedicado a noticias de la franquicia 'Call of Duy', ha publicado algunas imágenes de la caja de la nueva PS5 Slim en la que se incluye tanto la unidad BD como una copia de 'Call of Duty: Modern Warfare 3', y en ella aparece un mensaje inquietante:

"Se requiere una conexión a internet para emparejar la Unidad de Disco y la PS5 consola durante la instalación".

Como indican en Ars Technica, esa advertencia parece dejar claro que Sony quiere evitar que se puedan conectar otras unidades de Blu-ray que quizás a través de modificaciones de su firmware permitan desencriptar los discos.

El requisito existe tanto para las PS5 Slim sin unidad —y a las que podemos añadírsela más adelante— como a las PS5 Slim con unidad BD, que también necesitarán ese chequeo/activación inicial en internet.

La medida no es en absoluto nueva: en Wired intentaron en 2020 intercambiar las unidades de dos PS5 de aquella época sin lograrlo, y este tipo de sistemas fueron integrados en consolas de generaciones anteriores: hasta las Xbox 360 usaban dichas medidas, como indicaban en iFixit.

Lograr "emparejar" e instalar una unidad de disco no oficial en estas consolas es factible con un firmware modificado, pero en EEUU eso supone una violación de la Sección 1201 de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Hay excepciones en caso de necesidad de reparación, pero más allá de eso, el proceso está vetado.

En España ya ha habido sentencias condenatorias en este sentido: el nuevo artículo 270.6 del Código Penal —la bautizada como "Ley Mordaza"— que entró en vigor en julio de 2015 penaba entre otras cosas la modificación de videoconsolas.

Es más que probable que esa conexión a internet inicial no sea necesaria a partir de ese momento, pero aún así plantea problemas futuros. Por ejemplo, para quienes tratan de preservar el software y el hardware que usamos para jugar.

Parece que los fabricantes dan margen de maniobra en estos escenarios: en 2021 Sony actualizó el firmware de las PS4 —las PS5 no presentan ese problema— para que los usuarios pudieran evitar un "kill switch" basado en sus pilas CMOS. Microsoft hizo algo parecido con una actualización que permitía jugar a juegos antiguos de la Xbox sin necesidad de un chequeo en internet. Aún así, el requisito para las PS5 Slim sigue siendo llamativo y, quizás, inconveniente.

