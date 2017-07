Destiny 2 agradará a los veteranos, pero quizá no sea suficiente para nuevos jugadores

Destiny es un juego muy especial. Fue uno de los referentes de lo que la nueva generación de consolas y su mezcla de multijugador masivo y juego de acción en primera persona (FPS) atrajo y enganchó a miles de jugadores, que hasta hoy siguen jugando pese a que el contenido disponible es ya muy escaso.

Por supuesto, no estuvo ni está exento de problemas. El ambicioso proyecto de Bungie contaba con un gameplay exquisito y muy divertido gracias a las habilidades y al movimiento vertical con el que contaba a diferencia de la mayoría de títulos FPS. Pero faltó contenido el primer año, los DLC no saciaban las ganas de los jugadores de jugar a más contenido y los cambios que realizó Bungie para arreglar el PVP lo fueron estropeando cada vez más. En el último año de Destiny sólo quedan los entusiastas que tratan de lidiar con el horrible metajuego actual sin munición especial, sin variedad de armas y con estrategias cada vez más limitadas, aburridas y frustrantes.

Necesitábamos un cambio, un soplo de aire fresco. Esperábamos una nueva expansión y Activison/Bungie nos presentaron un nuevo juego.

Creo que es la decisión correcta: se renuevan las mecánicas desde sus cimientos y se logra establecer un nuevo escenario justo para todos los jugadores que empezarán desde cero. Es una oportunidad para usar todo lo aprendido en estos tres años y crear un Destiny mejor.

Destiny 2 tiene que ser mejor, no diferente

Digo mejor porque no hace falta que sea diferente, que es la principal crítica a Destiny 2. Destiny es un muy buen juego y sus mecánicas, personajes, sistema de clases, modelos de armas y armaduras son fantásticos, de lo mejor de la industria. Los problemas de Destiny nunca vinieron por ahí, sería un error cambiar radicalmente el juego. Lo que Bungie ha hecho es redefinir las mecánicas, cambiar muchos aspectos, pero mantener la historia, esencia y sensaciones del original.

Los problemas de Destiny siempre fueron la falta de contenido, los parches de balance de Bungie que atendían los clamores de los jugadores casuales en lugar de la escena competitiva y un modo de PVP muy limitado.

Otro gran fallo es la dificultad que tienen los nuevos jugadores para encontrar otros jugadores que les acompañen en las mejores actividades del juego: Ocasos, Raids, y Pruebas de Osiris. Hablaré de esto más adelante.

¿Qué ha cambiado en las misiones y asaltos?

La beta arranca con dos pequeñas misiones obligatorias. Para un veterano de Destiny, los cambios en este apartado se antojan escasos. Cambian las subclases, el motor gráfico está más definido y se siente más interacción con otros personajes/entorno. Potenciarán la historia y un ambiente más "cine" dentro de la historia.

Es pronto para hablar del modo jugador contra entorno (PVE), ya que lo que cuenta en Destiny no son las misiones en sí, sino la sensación de progreso. Es lo que mantiene enganchados a los jugadores. La historia fue un gran fallo del primer Destiny, aunque se fue arreglando paulatinamente desde la expansión "The Taken King". Creo que será uno de los puntos claves.

El gameplay sigue siendo igual de bueno y divertido. Pero lo importante será como Bungie pueda incentivar que los jugadores jueguen y progresen juntos. Es la mayor virtud de Destiny, jugar con una escuadra de amigos. Ahí entra el nuevo sistema de clanes y búsqueda. Un acierto.

El PVP que queríamos

Pero esta beta se ha centrado en el Crisol, el modo jugador contra jugador (PVP). Y de momento deja buenas sensaciones.

Hay que entender que el Crisol en el año 3 de Destiny estaba en su peor momento, dominado por granadas que mataban sin exponerse y una economía de la munición especial que ha hecho todo más aburrido y frustrante. Sobre todo para los entusiastas que siguen jugando todos los fines de semanas en las Pruebas de Osiris.

Establecer todos los modos a un juego 4 contra 4 es todo un acierto. 6 contra 6 no era divertido, ya que era muy caótico debido a la gran cantidad de supers y granadas que se podían lanzar. No sólo la habilidad de los jugadores era la protagonista. Ahora lo será: los nuevos modos de juego serán más divertidos, menos frustrantes y, sobre todo, mucho más tácticos y competitivos.

Bungie ha ofrecido dos modos de juego en la beta: Countdown, competitivo, y Quickplay, para un juego más relajado.

El modo Countdown es como el modo Buscar y Destruir de la serie Call of Duty. Un equipo planta una carga y el otro intenta desactivarla. Este modo de juego invita a la acción, un cambio refrescante comparado a las Pruebas de Osiris, donde se primaba el juego defensivo.

El nuevo Crisol será más emocionante, táctico y competitivo

Creo que es un modo más interesante para jugar y para observar, donde es más posible ver jugadas más espectaculares que en modos como Control o Enfrentamiento.

Las habilidades ahora se recargan mucho más lento. Los jugadores ya no podrán depender de las granadas para matar, ni de las armas especiales como escopetas o sidearms. Ahora prima el movimiento y la habilidad para apuntar con el arma primaria. Es lo que quería la escena.

Ahora las armas especiales son "power weapons", y sale un punto de recarga a mitad de la ronda para un solo jugador. Esto genera escenarios más estratégicos donde dejar esa munición al mejor jugador o brindar la posibilidad de ganar rondas en clara desventaja.

"Mi primera impresión es que Bungie ha realizado cambios en la dirección correcta", dice Francisco "franmotard" Motard (Twitch), uno de los mejores jugadores de Destiny en España. "Al centrar el combate en el uso de armas principales se percibe un multijugador más competitivo, frenético y divertido donde prevalecerá más la diferencia de habilidad entre jugadores".

Bungie por fin ha entendido que hay dos comunidades hermanas entre entusiastas del PVE y del PVP. Miles de personas juegan y ven jugar a través de Twitch las pruebas de Osiris. Lo que han hecho es brindar opciones a estos jugadores y darles mejores modos competitivos. Establecer un sistema de ligas o rankings podría ser el primer paso para que el juego se acerque a los esports. Algo que fue imposible con el primer Destiny debido a los tiempos de recarga de supers, granadas y el peculiar sistema de mejoras en armas y armaduras.

Las mejoras de las armas son fijas ahora, ya no depende de tu suerte o de las horas de "farming" que quieras dedicar a obtener una buena Eyasluna, por ejemplo. Todas las armas tienen la misma selección de mejoras disponibles, y ahora la suerte no será un factor a la hora de seleccionar el arsenal de combate.

"Destiny 2 va a ser mucho más equilibrado e igualado gracias al balance y protagonismo de las armas en lugar de las habilidades y armas especiales", dice Álvaro "MuchoMacho777" Reyes (Twitch), un gran jugador de la escena española.

Destiny 2 ha dado a los veteranos lo que querían, el Crisol que necesitaban. Y ahora el juego en equipo primará aún más. Algo que se puede comprobar en ambos modos, donde prima disparar en equipo en lugar del juego individual.

"A los que ya nos gustaba el PVP vemos los cambios con buenos ojos, y a los que no les gustaba ahora les comienza a gustar", dice Franciso "the_squalo" Cerón (Twitch), otro de los mejores jugadores de la escena.

El principal problema de la beta es la poca variedad de armas y mapas disponibles. Tendremos que esperar a que el juego salga y se imponga un metajuego para comenzar a dar una valoración más profunda. Es pronto, pero los cambios se han realizado en la buena dirección.

¿Suficiente?

Destiny 2 me deja buen sabor de boca. Pero muchas dudas. No se ha mostrado nada del sistema de progresión, y los jugadores que dejaron frustrados el primer Destiny pueden sentir que esto es más de lo mismo, que es otro DLC.

Destiny 2 necesita un mejor sistema de progresión, una historia más elaborada y, sobre todo, mejorar el sistema de búsqueda de compañeros para las actividades endgame. Porque no nos confundamos, Destiny explota en diversión cuando ya se ha llegad al final, cuando llegan las raids, cuando llegan las actividades temporadas, cuando repites un asalto cincuenta veces hasta que cae ese arma que llevas días queriendo tener.

Destiny es un juego magnifico cuando te acompaña su comunidad, que suele ser muy amable y siempre dispuesta a ayudar. Bungie tiene que sacar más partido de ella.

Destiny 2 tiene la base para ser un gran juego, pero todavía no podemos saber si lo será o se sentirá como una nueva expansión. Tendremos que esperar varios meses para comenzar a saberlo.