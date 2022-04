Tesla deja de entregar conectores móviles con sus coches. Si quieres uno tendrás que comprarlo y cuestan al menos 200 dólares

Tesla no entregará conectores móviles para carga con sus vehículos, por lo que si quieres hacerte con uno tendrás que comprarlo por separado. La decisión de la firma la han desvelado los usuarios y responde, según ha detallado su propio CEO, Elon Musk, al escaso provecho que los usuarios sacan del dispositivo: "Las estadísticas de uso eran muy bajas, por lo que parecía un desperdicio. En el lado positivo (menor), incluiremos más adaptadores de enchufe con el kit de conector móvil".

Los cables de nivel 1 y 2 cuestan, respectivamente, 275 y 400 dólares. A día de hoy la web de la compañía en EEUU informa de que tanto el conector móvil con cable NEMA 14-50, de 400 dólares; como el Gen 2, que permite conectarse a cualquier tomacorriente doméstico de 110 V y cuesta 275, están agotados. En la versión española se señala también que no hay stock del conector móvil con cable con velocidad de carga máxima de 11 kW, que cuesta 590 euros, y el Gen 2, de 340 euros.

Hace solo unas horas Musk tuiteaba que la multinacional ha decidido abaratar el precio y agilizar los encargos. "Tras los comentarios recibidos, bajaremos el precio del conector móvil a 200 dólares y facilitaremos el pedido con el automóvil", señaló el directivo de Tesla, que insiste: "Tenga en cuenta que el conector móvil no es necesario si tiene uno de pared Tesla o para usar Superchargers. Se recomienda instalar el conector de pared Tesla mucho antes de que llegue el automóvil".

Una decisión con precedentes

No es la primera vez que Tesla cambia el equipamiento con el que entrega sus vehículos. En el pasado el fabricante llegó a incluir un cable de carga con un conector NEMA 14-50, de nivel 2; y otro para una toma normal, de nivel 1. Con el tiempo decidió sin embargo eliminar el primero del paquete de sus coches, dejando únicamente el NEMA 5-15, para una toma de corriente normal.

NEWS: Tesla has now officially removed the mobile connector as a standard accessory with every new car purchase.



You can purchase it separately for $400 here: https://t.co/Dysh9494Ie https://t.co/RqoeVSf04u — Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) April 16, 2022

Usage statistics were super low, so seemed wasteful. On the (minor) plus side, we will be including more plug adapters with the mobile connector kit. — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2022

Based on feedback received, we will drop mobile connector price to $200 & make it easy to order with car.



Note, mobile connector is not needed if you have a Tesla wall connector or to use Superchargers.



Recommend installing Tesla wall connector well before car arrives. — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2022

Como detalla el propio fabricante en su web, el Gen 2 permite conectarse a cualquier instalación estándar doméstica, con una potencia de salida máxima de 1,3 kW y velocidades de carga de entre dos y tres millas de autonomía por hora. En un nuevo giro, Tesla ha decidido no incluir conector móvil en el equipamiento con el que entrega los vehículos, medida que Musk justifica por su escaso uso. El directivo avanza, eso sí, que en los kits se incluirán más adaptadores de enchufe.

Tesla no es el primera fabricante del sector en adoptar una decisión similar. A principios de año la coreana Kia optaba también por no incluir el cable de carga en su nuevo modelo EV6. Curiosamente, hay estudios de venta de vehículos eléctricos que muestran que uno de los factores que aún echan atrás a muchos compradores, por encima incluso del precio, es la denominada "ansiedad por la autonomía", el miedo a quedarse sin batería, y la escasez de puntos de recarga.