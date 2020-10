Tesla activa el 'Full Self-Driving' para unos pocos usuarios: esto es lo que han mostrado de la versión más avanzada de Autopilot

Elon Musk, CEO y fundador de Tesla, ha anunciado que ya está disponible la beta del 'Full Self-Driving', el modo de conducción autónoma más avanzado de la compañía hasta la fecha. El nuevo chip propio, equipado en los Model S, Model X y Model 3, permite desbloquear un modo de conducción autónoma sin la intervención del conductor, anteriormente conocido como 'Autopilot Hardware 3.0'. El 'Full-Self Driving' es la apuesta más decidida de un fabricante por la conducción autónoma, un modo muy anhelado pero todavía lejos de convertirse en realidad.

Este modo de 'conducción autónoma total' será "extremadamente lento y cauteloso, como debería", según ha explicado el propio Musk. Como ya anticipó la compañía, algunos usuarios ya han podido acceder a la versión beta del FSD. En concreto un "pequeño número de personas que son expertos y cuidadosos conductores", según los define Tesla. El resto de usuarios deberá esperar hasta "finales de año", cuando teóricamente llegará gratis para aquellos propietarios de un coche Tesla que compraron el paquete de Autopilot completo.

FSD beta rollout happening tonight. Will be extremely slow & cautious, as it should. — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2020

Conducción autónoma: ese modo con tantas incógnitas

Los usuarios que se unieron al programa de acceso previo han tenido la oportunidad de probar la beta del 'Full Self-Driving' y no han tardado en publicar en redes sociales sus impresiones.

La beta de este modo de conducción debe ser utilizada con precaución y en todo momento se deben mantener tanto las manos en el volante como la atención en la carretera. Si bien, el vehículo con este modo es capaz de girar, acelerar, frenar y en definitiva seguir una ruta establecida.

Fsd beta right hand turn from inside and outside of the car. @elonmusk you are a life hack and the @tesla AP team is 🤯🤯🤯🤯. @ElonAccessories @tesla_raj pic.twitter.com/BTTXxBXClf — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) October 22, 2020

El propio programa que el modo de conducción "puede hacer la peor cosa, en el peor momento", por ello se recomienda no ser complaciente y estar atento.

Right turn visualization but going down a street with a ton of cars. @elonmusk @karpathy have unlocked fsd everyone. It’s here. pic.twitter.com/TBWXVbjwN3 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) October 22, 2020

El entusiasmo de quienes lo han probado queda patente. Se trata de usuarios estrechamente relacionados con la marca y por el momento no ha pasado suficiente tiempo para conocer los pormenores de esta última versión del Autopilot.

Sí se observa como el coche es capaz, sin acción directa del conductor, de avanzar por la carretera y girar a izquierda o derecha de manera acertada. Adicionalmente, en la pantalla del Tesla aparece un mapa de la situación del vehículo y algunos de los elementos que el FSD detecta, como semáforos o señales de STOP.

More FSD BETA. Shot in wide lens to show reactions to street lights, bicyclists and cars... amazing work @tesla! pic.twitter.com/YaUKYH8pV3 — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

El pasado enero, Tesla publicaba un vídeo donde mostraba la información que este nuevo sistema de conducción autónoma llega a captar. Un sistema que según los datos técnicos, procesa hasta 2.300 fotogramas por segundo y ofrece un rendimiento 2,5 veces superior a la solución actual de Autopilot.

El FSD opera en 4D y llega a hacer uso de 8 cámaras de visión, 12 sensores ultrasónicos, radar y un nuevo chip. Según Elon Musk, esta nueva versión de Autopilot permitirá "conducir automáticamente en las calles de la ciudad", aunque también explica que "estamos empezando muy lentos y con mucha cautela, porque el mundo es un lugar complejo y desordenado". A lo que añade que "a medida que vayamos recolectando más datos, el sistema será más robusto". Una promesa que previsiblemente se siga haciendo durante los próximos años.

Queda por ver si finalmente el sistema de conducción autónoma total (FSD) de Tesla acaba llegando a todos los usuarios a finales de año, tal y como estaba planeado.

