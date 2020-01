La carretera a ojos del Autopilot de Tesla: esto es todo lo que capta su sistema de conducción autónoma

La conducción autónoma completa de Tesla no llegará hasta 2020. Al menos eso se deriva de las promesas de Elon Musk, que en el pasado ya se ha comprobado que no siempre logran cumplirse. Lo que tenemos hoy en día con Autopilot no es exactamente un sistema de conducción autónoma al 100%, pero sí está catalogado dentro de los distintos niveles de automatización (nivel 2).

A través de Electrek conocemos que Tesla ha publicado un nuevo vídeo sobre cómo funciona la visión por computador de su Autopilot. Un pequeño clip donde nos ponemos en los "ojos" del sistema de Tesla y nos permite entender qué tipo de detecciones hace en tiempo real a medida que avanza por la carretera.

Tesla muestra en vídeo lo que "ve" su sistema Autopilot

Para promocionar su sistema Autopilot, Tesla ha creado un apartado dentro de su web específico para este sistema. Andrej Karpathy, director de inteligencia artificial y visión por computador de Tesla, quiere ampliar el equipo dedicado a esta tecnología. Por ello, desde la compañía han ampliado esta sección con nuevos detalles, más información y algunos materiales gráficos entre los que se encuentra el vídeo de 30 segundos publicado.

Según explica la propia web:

"Desarrollamos y desplegamos autonomía a escala. Creemos que un enfoque basado en inteligencia artificial avanzada para visión y planificación, respaldado por el uso eficiente del hardware de inferencia, es la única forma de lograr una solución general a la conducción autónoma completa".

Para intentar conseguir esta conducción completa, Tesla está contratando ingenieros en los departamentos de hardware, redes neuronales, algoritmos de autonomía, fundamentos de código y evaluación de infraestructuras.

Con el nuevo super ordenador 'Full Self Driving' (FSD), anteriormente conocido como 'Autopilot Hardware 3.0', Tesla apuesta por primera vez por una placa y chip propio con el que intentar conseguir una conducción autónoma total.

Según los datos técnicos ofrecidos, su sistema es capaz de procesar hasta 2,5 gigapíxeles por segundo y 36,8 TOPS. Lo que vendría a ser el equivalente a dos veces y media el rendimiento de la solución actual de Autopilot, según los datos de la propia Tesla.

Con el Hardware de tercera generación, su Autopilot es capaz de procesar hasta 2.300 fotogramas por segundo, lo que permite dar una respuesta más rápida y precisa. Como vemos en el vídeo, lo cierto es que el tiempo de respuesta y la cantidad de información percibida parece muy elevada. Un sistema que parece bastante avanzado y debería estar disponible a finales de 2020, si el desarrollo de Autopilot sigue su calendario previsto.

Más información | Tesla