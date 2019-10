Conozcamos a DeepScale, la startup de visión computarizada que acaba de ser adquirida por Tesla para impulsar sus coches autónomos

El pasado 22 de abril, Tesla celebró por primera vez algo que llamaron el "Día de la Autonomía de Tesla", donde Elon Musk dio una gran cantidad de detalles técnicos y novedades acerca de Autopilot. Entre estos anuncios se destacaba el lanzamiento de su super ordenador 'Full Self-Driving' (FSD), que actualmente está instalado en los todos los nuevos Tesla, así como su servicio de taxis autónomos compartidos, o 'robotaxis', que llegaría en algún momento de 2020.

Desde entonces, Tesla se ha enfrentado a un par de problemas tras la salida en mayo de Stuart Bowers, vicepresidente de Autopilot, que a su vez provocó la salida de al menos 11 ingenieros de la división de conducción autónoma de Tesla.

Tras estas salidas, hoy se ha dado a conocer, según información de CNBC, que Tesla adquirió DeepScale, una importante startup centrada en el desarrollo de tecnología de visión computarizada para sistemas de conducción autónoma, la cual llega a complementar la división de Autopilot en la compañía de Elon Musk.

Pero ¿quién es DeepScale? Vamos a ello.

DeepScale es una compañía relativamente nueva con sede en Mountain View, California, que fue fundada en 2015 por el Dr. Forrest Iandola y el Profesor Kurt Keutzer. La compañía nació con el objetivo de desarrollar redes neuronales profundas y eficientes para los sistemas avanzados de asistencia al conductor y los vehículos autónomos.

Lo que hace DeepScale es usar estas redes neuronales en pequeños sensores y procesadores de bajo coste y bajo voltaje, cuya utilidad está pensada para ser instalada en vehículos para mejorar la precisión de sus sistemas de percepción. Estos sistemas de percepción, que se basan en sensores, sistemas de cartografía, planificación y control para interpretar y clasificar los datos en tiempo real, son esenciales para el funcionamiento de los vehículos autónomos. Es decir, estos sistemas permiten a los vehículos "comprender" el mundo que les rodea.

La mayor parte del desarrollo de DeepScale proviene de Forrest Iandola, quien es un informático y empresario estadounidense, egresado de la Universidad de California, Berkeley, con un doctorado en ingeniería eléctrica e informática. Mientras realizaba sus estudios, Iandola desarrolló SqueezeNet, una red neuronal profunda y ligera que se ha implementado en dispositivos móviles empleando cantidades relativamente pequeñas de memoria.

De hecho, el mismo Iandola fue quien confirmó tras actualizar su perfil en LinkedIn y en Twitter, que se unía a Tesla como científico senior de machine learning.

I joined the @Tesla #Autopilot team this week. I am looking forward to working with some of the brightest minds in #deeplearning and #autonomousdriving.